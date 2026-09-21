Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Την υπερβολική δόση εξετάζουν οι Αρχές ως αιτία θανάτου του
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Την υπερβολική δόση εξετάζουν οι Αρχές ως αιτία θανάτου του
Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης
Την υπερβολική δόση εξετάζουν οι Αρχές ως αιτία θανάτου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα, οπου διέμενε. Η κλήση στο 911 έγινε το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, ενώ οι Αρχές διευκρινίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Σύμφωνα με το TMZ, η κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε στις 9:35 το πρωί. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον Γκέρμπερ χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης. Ο θάνατος του Γκέρμπερ διαπιστώθηκε στις 9:45 π.μ. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία.
Η Σίντι Κρόφορντ, ο Ράντε Γκέρμπερ και η Κάια Γκέρμπερ ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους μετά τον θάνατό του.
Ο Πρίσλεϊ, ο μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο μόντελινγκ από την εφηβεία του και τα τελευταία χρόνια είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών. Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα social media ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία με ιμπογκαΐνη, παραισθησιογόνο που λαμβάνεται από φυτά που προέρχονται από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σύμφωνα με το TMZ, η κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγινε στις 9:35 το πρωί. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον Γκέρμπερ χωρίς τις αισθήσεις του και προχώρησαν σε προσπάθειες ανάνηψης. Ο θάνατος του Γκέρμπερ διαπιστώθηκε στις 9:45 π.μ. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία.
Η Σίντι Κρόφορντ, ο Ράντε Γκέρμπερ και η Κάια Γκέρμπερ ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους μετά τον θάνατό του.
🚨 Presley Gerber: Police investigating death as an overdose; no foul play.— TMZ (@TMZ) September 21, 2026
Exclusive: https://t.co/bYYLPxWns3 pic.twitter.com/htmdp57Wm2
Φωτογραφία: Shutterstock
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