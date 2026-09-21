Χρήστος Λούλης: Ήμουν πολύ ανταγωνιστικός, πάντα έβλεπα κάποιον να παίζει μπάλα και σκεφτόμουν πως είμαι καλύτερος
Χρήστος Λούλης: Ήμουν πολύ ανταγωνιστικός, πάντα έβλεπα κάποιον να παίζει μπάλα και σκεφτόμουν πως είμαι καλύτερος
Αυτό, όμως, δεν ήταν αλήθεια αλλά ήταν αυτό που ήθελα να λέω στον εαυτό μου για να αντέξω την πειθαρχεία του να προσπαθήσω, διευκρίνισε ο ηθοποιός
Τη σχέση του με τον ανταγωνισμό παρουσίασε ο Χρήστος Λούλης. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι από μικρός είχε έντονα ανταγωνιστικό χαρακτήρα και ότι συχνά πίστευε ότι μπορούσε να ξεπεράσει τους άλλους. Προϋπόθεση για εκείνον ήταν να βάλει κάτι στόχο. Όπως είπε, αυτή η πεποίθηση δεν ανταποκρινόταν πάντα στην πραγματικότητα. Ωστόσο, λειτουργούσε ως κίνητρο που τον βοηθούσε να πειθαρχεί και να προσπαθεί περισσότερο.
«Από την αρχή “την άκουσα”. Στην αρχή, πριν αρχίσω να εμβαθύνω, “την άκουσα” πολύ γιατί έτσι είμαι κιόλας. Ήμουν σαν άτομο έτσι, σαν παιδί. Δηλαδή, επειδή ήμουν πολύ ανταγωνιστικός, πάντα έβλεπα κάποιον να παίζει μπάλα και σκεφτόμουν πως είμαι καλύτερος”», είπε ο Χρήστος Λούλης στην εκπομπή «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
Μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε ότι συνήθιζε να πείθει τον εαυτό του ότι, αν έβαζε στόχο, όχι μόνο θα το πετύχαινε, αλλά θα το έκανε και καλύτερα από τους άλλους. «Σε όλα μου τα πράγματα είχα μια αίσθηση ότι άμα λίγο το βάλω στον στόχο μου, θα το κάνω. Και θα το κάνω και καλύτερα. Αυτό, όμως, δεν ήταν αλήθεια αλλά ήταν αυτό που ήθελα να λέω στον εαυτό μου για να αντέξω την πειθαρχεία του να προσπαθήσω», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο
«Από την αρχή “την άκουσα”. Στην αρχή, πριν αρχίσω να εμβαθύνω, “την άκουσα” πολύ γιατί έτσι είμαι κιόλας. Ήμουν σαν άτομο έτσι, σαν παιδί. Δηλαδή, επειδή ήμουν πολύ ανταγωνιστικός, πάντα έβλεπα κάποιον να παίζει μπάλα και σκεφτόμουν πως είμαι καλύτερος”», είπε ο Χρήστος Λούλης στην εκπομπή «Στούντιο 4», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
Μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε ότι συνήθιζε να πείθει τον εαυτό του ότι, αν έβαζε στόχο, όχι μόνο θα το πετύχαινε, αλλά θα το έκανε και καλύτερα από τους άλλους. «Σε όλα μου τα πράγματα είχα μια αίσθηση ότι άμα λίγο το βάλω στον στόχο μου, θα το κάνω. Και θα το κάνω και καλύτερα. Αυτό, όμως, δεν ήταν αλήθεια αλλά ήταν αυτό που ήθελα να λέω στον εαυτό μου για να αντέξω την πειθαρχεία του να προσπαθήσω», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο
Καταθέτοντας την άποψη ότι ο καθένας βρίσκει διαφορετικό κίνητρο μέσα στη δουλειά, ο ηθοποιός σημείωσε στη συνέχεια: «Υπάρχου άνθρωποι και άνθρωποι, εγώ ήμουν από αυτούς. Μετά, στη δουλειά αυτή, άλλοι γοητεύονται με κάποια κείμενα και με τις παρέες και με κάποια λόγια που θα τους πει κάποιους, άλλοι γοητεύονται με έναν ρόλο και το “χάσιμο” του εαυτού στην τέχνη και άλλοι γοητεύονται και κινητοποιούνται με το ψώνιο τους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα