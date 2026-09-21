Χρήστος Λούλης: Ήμουν πολύ ανταγωνιστικός, πάντα έβλεπα κάποιον να παίζει μπάλα και σκεφτόμουν πως είμαι καλύτερος

Αυτό, όμως, δεν ήταν αλήθεια αλλά ήταν αυτό που ήθελα να λέω στον εαυτό μου για να αντέξω την πειθαρχεία του να προσπαθήσω, διευκρίνισε ο ηθοποιός