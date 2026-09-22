Κακοκαιρία με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σήμερα, ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο», δείτε χάρτες
Κακοκαιρία με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σήμερα, ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο», δείτε χάρτες
Ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια - Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι στο Ιόνιο
Βροχές, ισχυρές κατά τόπους καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας φέρνει η αλλαγή του καιρού, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
Οι άνεμοι ενισχύονται στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.
Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), στις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια), νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση στο Αιγαίο από το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη απο 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι ενισχύονται στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.
Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), στις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια), νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση στο Αιγαίο από το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Live χάρτης με την κακοκαιρία
Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 19 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη απο 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού ανά στρέμμαΣύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια, η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και τα έντονα φαινόμενα οφείλονται στο ψυχρό μέτωπο που επηρεάζει τη χώρα. Το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη όπου ψυχρότερη αέρια μάζα εισέρχεται κάτω από θερμότερο και υγρότερο αέρα, τον οποίο αναγκάζει να ανυψωθεί απότομα, δημιουργώντας αστάθεια και ευνοώντας τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τους συχνούς κεραυνούς και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Η συγκεκριμένη μεταβολή από την Τρίτη έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (23/9) αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την κεντρική-βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Σποράδες και βόρεια/κεντρική Εύβοια, τοπικά περίπου 30-60 mm/24ωρο ( ή 30-60 τόνοι ανά στρέμμα) και πιθανώς τοπικά και υψηλότερα, ενώ στη Μαγνησία αναμένονται επίσης αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα.
Τα φαινόμενα στις Σποράδες, την Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως το απόγευμα, ενώ στη Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.
Η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Τέλος σημαντική θα είναι και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές ενώ στα ορεινά αύριο το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές.
Τα φαινόμενα στις Σποράδες, την Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως το απόγευμα, ενώ στη Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.
Η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Τέλος σημαντική θα είναι και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές ενώ στα ορεινά αύριο το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές.
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