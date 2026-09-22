Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Άγριος θάνατος για πωλητή από τα αφεντικά του στην Τουρκία: Τον πήραν σηκωτό, τον πήγαν σε δωμάτιο χωρίς κάμερες και τον βασάνισαν για να ομολογήσει κλοπή
Άγριος θάνατος για πωλητή από τα αφεντικά του στην Τουρκία: Τον πήραν σηκωτό, τον πήγαν σε δωμάτιο χωρίς κάμερες και τον βασάνισαν για να ομολογήσει κλοπή
Στην ιατροδικαστική έκθεση ως αιτία θανάτου του Νικολάι Παλαμάρτσιουκ η έλλειψη οξυγόνου λόγω πίεσης που ασκήθηκε στο στήθος και τον λαιμό του - Βίντεο κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του τον Σεπτέμβριο του 2025
Τις τελευταίες στιγμές πριν τον άγριο θάνατο του πωλητή με καταγωγή από τη Μολδαβία Νικολάι Παλαμάρτσιουκ, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τα αφεντικά του στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που ήρθε στη δημοσιότητα καθώς ξεκίνησε η δίκη για όσα συνέβησαν τότε στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής Μπασακσεχίρ.
Στο βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν το θύμα που ήταν πατέρας δύο παιδιών, να επιτίθενται στον Παλαμάρτσιουκ, να τον ρίχνουν στο πάτωμα και να τον βάζουν με το ζόρι μέσα σε ένα ασανσέρ προκειμένου να τον μεταφέρουν σε ένα δωμάτιο χωρίς κάμερες.
Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον ξυλοκόπησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιχείρησαν - βασανίζοντας τον - να τον εξαναγκάσουν να ομολογήσει την κλοπή για την οποία τον κατηγορούσαν και για την οποία του είχαν στήσει την παγίδα.
Στην ιατροδικαστική έκθεση καταγράφηκε ως αιτία θανάτου του Παλαμάρτσιουκ η έλλειψη οξυγόνου λόγω πίεσης που ασκήθηκε στο στήθος και τον λαιμό του.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, τα οποία στις προανακριτικές καταθέσεις τους έριξαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο για όσα συνέβησαν στον Μολδαβό.
Μιλώντας σε τουρκικά μέσα η μητέρα του θύματος είπε «ο γιος μου πρέπει να είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνη την ημέρα, γιατί με πήρε τηλέφωνο. Μου είπε: “Μαμά, νιώθω πολύ άσχημα, κάτι συμβαίνει στη δουλειά. Όλοι συζητούν κάτι, με παρακολουθούν”. Οι χειρότεροι φόβοι του βγήκαν αληθινοί. Επιτέθηκαν ξαφνικά στον γιο μου και τον μετέφεραν σε έναν χώρο χωρίς κάμερες. Τρία άτομα τον χτυπούσαν και έπεσαν πάνω του προκαλώντας κατάγματα στον θώρακα. Τα εγγόνια μου έμειναν χωρίς πατέρα. Ελπίζω να μη δουν ποτέ ξανά τον ήλιο στη ζωή τους. Ελπίζω να μην μπορέσουν ποτέ ξανά να βγουν έξω».
Στο βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν το θύμα που ήταν πατέρας δύο παιδιών, να επιτίθενται στον Παλαμάρτσιουκ, να τον ρίχνουν στο πάτωμα και να τον βάζουν με το ζόρι μέσα σε ένα ασανσέρ προκειμένου να τον μεταφέρουν σε ένα δωμάτιο χωρίς κάμερες.
Moldovalı genci ellerini ayaklarını bağlayıp katlettiler!— Sabah (@sabah) September 21, 2026
Başakşehir'de patronları tarafından 'hırsızlık' şüphesiyle işkenceyle yapılarak öldürülen Moldovalı Nicolai Palamarciuc'un son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/6KWNWu2XWl
Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, τον ξυλοκόπησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιχείρησαν - βασανίζοντας τον - να τον εξαναγκάσουν να ομολογήσει την κλοπή για την οποία τον κατηγορούσαν και για την οποία του είχαν στήσει την παγίδα.
Στην ιατροδικαστική έκθεση καταγράφηκε ως αιτία θανάτου του Παλαμάρτσιουκ η έλλειψη οξυγόνου λόγω πίεσης που ασκήθηκε στο στήθος και τον λαιμό του.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, τα οποία στις προανακριτικές καταθέσεις τους έριξαν ο ένας την ευθύνη στον άλλο για όσα συνέβησαν στον Μολδαβό.
Μιλώντας σε τουρκικά μέσα η μητέρα του θύματος είπε «ο γιος μου πρέπει να είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκείνη την ημέρα, γιατί με πήρε τηλέφωνο. Μου είπε: “Μαμά, νιώθω πολύ άσχημα, κάτι συμβαίνει στη δουλειά. Όλοι συζητούν κάτι, με παρακολουθούν”. Οι χειρότεροι φόβοι του βγήκαν αληθινοί. Επιτέθηκαν ξαφνικά στον γιο μου και τον μετέφεραν σε έναν χώρο χωρίς κάμερες. Τρία άτομα τον χτυπούσαν και έπεσαν πάνω του προκαλώντας κατάγματα στον θώρακα. Τα εγγόνια μου έμειναν χωρίς πατέρα. Ελπίζω να μη δουν ποτέ ξανά τον ήλιο στη ζωή τους. Ελπίζω να μην μπορέσουν ποτέ ξανά να βγουν έξω».
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