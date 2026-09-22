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Η αυλαία πέφτει για την υβριδική McLaren
Η αυλαία πέφτει για την υβριδική McLaren
Ο Βρετανός κατασκευαστής, ελέω της νέας στρατηγικής, αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην Artura.
Η McLaren βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες ανανεώσεις της γκάμας της, με ένα SUV και ένα νέο supercar που θα τοποθετηθεί κάτω από την 750S να βρίσκονται στα άμεσα σχέδια της. Στο πλαίσιο αυτής της νέας εποχής, όμως, ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της τελευταίας περιόδου φαίνεται πως οδεύει προς την έξοδο.
Η Artura είχε εξαρχής δύσκολη πορεία. Το λανσάρισμά της καθυστέρησε αρκετές φορές, ενώ όταν όλα έδειχναν έτοιμα για την έναρξη των παραδόσεων το 2021, η παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών δημιούργησε νέα προβλήματα. Η McLaren βρέθηκε έτσι να προσπαθεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις δυσκολίες της παραγωγής και τα προβλήματα που είχαν εμφανιστεί στο ίδιο το αυτοκίνητο.
Μάλιστα, στα τέλη του 2022 η βρετανική εταιρεία αποκάλυψε ότι είχε προχωρήσει στην πώληση αυτοκινήτων από τη συλλογή ιστορικών μοντέλων της, συνολικής αξίας άνω των 120 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να αντιμετωπίσει τα τεχνικά ζητήματα που είχαν προκύψει με την Artura.
Την ίδια στιγμή, η αγορά των υβριδικών supercars εξελισσόταν με ταχύτητα που η McLaren δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει. Όταν παρουσιάστηκε η Artura, μπορούσε να σταθεί απέναντι σε μοντέλα όπως η Ferrari F8 και η Lamborghini Huracan. Η συνέχεια, όμως, ήταν διαφορετική.
Η Ferrari ανέβασε σημαντικά τον πήχη με την 296 GTB, η οποία παρουσιάστηκε το 2021 με plug-in υβριδικό σύστημα και συνδυαστική ισχύ 830 ίππων. Και πιο πρόσφατα η Lamborghini παρουσίασε την Temerario, με ισχύ που φτάνει τους 920 ίππους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι 700 ίπποι περίπου της Artura άρχισαν να δείχνουν λιγότερο εντυπωσιακοί σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με το Automotive News, τα προβλήματα κατά την εκκίνηση της εμπορικής πορείας της Artura είχαν άμεση επίδραση στην εικόνα της στην αγορά, με την McLaren να μην καταφέρνει έκτοτε να ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος.
Χαρακτηριστική είναι η άποψη ενός Αμερικανού dealer της McLaren, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Artura δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει το στοιχείο που θα την έκανε πραγματικά ξεχωριστή στα μάτια του κοινού. «Καλή η ιπποδύναμη, καλή η τιμή της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας παράλληλα ότι έμοιαζε περισσότερο με μια ανασχεδιασμένη 570S, στην οποία ο V8 κινητήρας αντικαταστάθηκε από έναν V6 με υβριδική τεχνολογία.
Έτσι, η Artura φαίνεται πως θα ολοκληρώσει την πορεία της το 2028 και να μένει τελικά ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, αλλά και πιο δύσκολα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της εταιρείας.
Χαρακτηριστική είναι η άποψη ενός Αμερικανού dealer της McLaren, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Artura δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει το στοιχείο που θα την έκανε πραγματικά ξεχωριστή στα μάτια του κοινού. «Καλή η ιπποδύναμη, καλή η τιμή της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας παράλληλα ότι έμοιαζε περισσότερο με μια ανασχεδιασμένη 570S, στην οποία ο V8 κινητήρας αντικαταστάθηκε από έναν V6 με υβριδική τεχνολογία.
Έτσι, η Artura φαίνεται πως θα ολοκληρώσει την πορεία της το 2028 και να μένει τελικά ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, αλλά και πιο δύσκολα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας της εταιρείας.
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