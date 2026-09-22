Boehringer Ingelheim: Νέα πτέρυγα στο Κορωπί και κέρδη 82 εκατ. ευρώ
Boehringer Ingelheim: Νέα πτέρυγα στο Κορωπί και κέρδη 82 εκατ. ευρώ
Η ελληνική μονάδα της γερμανικής πολυεθνικής εξάγει καινοτόμα φάρμακα σε περισσότερες από 90 χώρες και ετοιμάζεται να παράγει τη νέα θεραπεία για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση
Στην παραγωγική της φάση περνά πλέον η μεγάλη επένδυση της Boehringer Ingelheim στο Κορωπί, καθώς η νέα πτέρυγα του εργοστασίου, που θεμελιώθηκε στις αρχές του 2024, ολοκληρώθηκε μέσα στο 2025.
Η ελληνική μονάδα προετοιμάζεται για την παραγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων η νέα θεραπεία του γερμανικού ομίλου για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις σε γραμμές παραγωγής, μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις.
«Το επενδυτικό πλάνο του εργοστασίου υλοποιείται συστηματικά, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και την περαιτέρω εδραίωση της στρατηγικής του σημασίας για τον Όμιλο Boehringer Ingelheim», επισημαίνει στην έκθεση διαχείρισης η διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Αναγνωστάκη.
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Η ελληνική μονάδα προετοιμάζεται για την παραγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων η νέα θεραπεία του γερμανικού ομίλου για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις σε γραμμές παραγωγής, μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις.
«Το επενδυτικό πλάνο του εργοστασίου υλοποιείται συστηματικά, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και την περαιτέρω εδραίωση της στρατηγικής του σημασίας για τον Όμιλο Boehringer Ingelheim», επισημαίνει στην έκθεση διαχείρισης η διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Αναγνωστάκη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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