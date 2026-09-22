Boehringer Ingelheim: Νέα πτέρυγα στο Κορωπί και κέρδη 82 εκατ. ευρώ

Η ελληνική μονάδα της γερμανικής πολυεθνικής εξάγει καινοτόμα φάρμακα σε περισσότερες από 90 χώρες και ετοιμάζεται να παράγει τη νέα θεραπεία για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση