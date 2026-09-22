Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Σε απόλυτο σοκ η οικογένειά του μετά τον θάνατό του - Δεν σταμάτησαν ποτέ να τον στηρίζουν, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Σε απόλυτο σοκ η οικογένειά του μετά τον θάνατό του - Δεν σταμάτησαν ποτέ να τον στηρίζουν, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους
Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας μιλούν για τη μακροχρόνια μάχη του 27χρονου με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας
Σε απόλυτο σοκ βρίσκεται η οικογένεια του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μετά τον θάνατό του σε ηλικία 27 ετών, με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ, και την αδερφή του, Κάια, να προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια.
Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας υποστηρίζουν ότι οι δικοί του άνθρωποι δεν έπαψαν ποτέ να τον στηρίζουν κατά τη διάρκεια της πολυετούς μάχης του με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
«Η οικογένεια είναι σε απόλυτο σοκ αυτή τη στιγμή. Είναι θλιμμένοι» δήλωσε στο People πρόσωπο από το περιβάλλον της Κάια και πρόσθεσε: «Η Κάια αγαπούσε το γεγονός ότι ο Πρίσλεϊ ήταν τόσο ανοιχτός σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, η οικογένειά του ήταν τόσο περήφανη που έβρισκε δύναμη να βοηθάει άλλους ανθρώπους».
Μια δεύτερη πηγή, που βρίσκεται κοντά στη Σίντι Κρόφορντ, τόνισε ότι τόσο εκείνη όσο και ο Ράντε Γκέρμπερ παρέμεναν σταθερά παρόντες στη ζωή του γιου τους και προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν σε κάθε δύσκολη περίοδο.
«Δεν ήταν ποτέ δύο απόντες γονείς. Η Σίντι και ο Ράντε δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο υποστηρικτικοί απέναντι στον Πρίσλεϊ. Ήταν πάντα εκεί για εκείνον και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν. Η οικογένεια ήταν ανέκαθεν πολύ δεμένη και ο Πρίσλεϊ ήταν βαθιά αγαπητός» ανέφερε.
Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, η πορεία του Πρίσλεϊ είχε πολλές διακυμάνσεις, με περιόδους κατά τις οποίες φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά και με υποτροπές. «Είχε πολλά πάνω-κάτω. Υπήρχαν φορές που ο Πρίσλεϊ τα πήγαινε πολύ καλά. Πριν από μερικά χρόνια, εργαζόταν στο οικογενειακό εστιατόριο στο Μαλιμπού και φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση» σημείωσε. «Αυτό είναι που κάνει όλο αυτό τόσο σπαρακτικό. Η οικογένειά του δεν σταμάτησε ποτέ να τον στηρίζει, να τον αγαπά και να ελπίζει ότι θα είναι καλά» πρόσθεσε.
Ο Πρίσλεϊ, μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κλινική απεξάρτησης, σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο κέντρο όπου βρισκόταν.
Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε τον θάνατό του και ζήτησε ιδιωτικότητα εκ μέρους των δικών του ανθρώπων: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».
Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο ανοιχτά για την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις δικές του εμπειρίες για να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους να μιλούν δημόσια για ζητήματα που συχνά παραμένουν κρυφά.
Πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας υποστηρίζουν ότι οι δικοί του άνθρωποι δεν έπαψαν ποτέ να τον στηρίζουν κατά τη διάρκεια της πολυετούς μάχης του με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
«Η οικογένεια είναι σε απόλυτο σοκ αυτή τη στιγμή. Είναι θλιμμένοι» δήλωσε στο People πρόσωπο από το περιβάλλον της Κάια και πρόσθεσε: «Η Κάια αγαπούσε το γεγονός ότι ο Πρίσλεϊ ήταν τόσο ανοιχτός σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, η οικογένειά του ήταν τόσο περήφανη που έβρισκε δύναμη να βοηθάει άλλους ανθρώπους».
🔗: https://t.co/vxfTmzSIbX— People (@people) September 21, 2026
Presley Gerber’s family is “in total shock” after his tragic death at age 27 on Sept. 20. #CindyCrawford and Rande Gerber were deeply supportive of Presley, who was open about his mental health struggles. Head to the like for the full story.
📷:… pic.twitter.com/1bMYo0fj4U
«Δεν ήταν ποτέ δύο απόντες γονείς. Η Σίντι και ο Ράντε δεν θα μπορούσαν να είναι περισσότερο υποστηρικτικοί απέναντι στον Πρίσλεϊ. Ήταν πάντα εκεί για εκείνον και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον βοηθήσουν. Η οικογένεια ήταν ανέκαθεν πολύ δεμένη και ο Πρίσλεϊ ήταν βαθιά αγαπητός» ανέφερε.
Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, η πορεία του Πρίσλεϊ είχε πολλές διακυμάνσεις, με περιόδους κατά τις οποίες φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αλλά και με υποτροπές. «Είχε πολλά πάνω-κάτω. Υπήρχαν φορές που ο Πρίσλεϊ τα πήγαινε πολύ καλά. Πριν από μερικά χρόνια, εργαζόταν στο οικογενειακό εστιατόριο στο Μαλιμπού και φαινόταν να βρίσκεται σε καλή κατάσταση» σημείωσε. «Αυτό είναι που κάνει όλο αυτό τόσο σπαρακτικό. Η οικογένειά του δεν σταμάτησε ποτέ να τον στηρίζει, να τον αγαπά και να ελπίζει ότι θα είναι καλά» πρόσθεσε.
Ο Πρίσλεϊ, μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κλινική απεξάρτησης, σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η αιτία του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση θανάτου του 27χρονου μοντέλου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο κέντρο όπου βρισκόταν.
Εκπρόσωπος της οικογένειας επιβεβαίωσε τον θάνατό του και ζήτησε ιδιωτικότητα εκ μέρους των δικών του ανθρώπων: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».
Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο ανοιχτά για την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις δικές του εμπειρίες για να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους να μιλούν δημόσια για ζητήματα που συχνά παραμένουν κρυφά.
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