Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Σε απόλυτο σοκ η οικογένειά του μετά τον θάνατό του - Δεν σταμάτησαν ποτέ να τον στηρίζουν, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους