Έκλεισε το deal της Entersoftone: Η HG με έδρα το Λονδίνο αποκτά το 70%, διατηρεί μετοχική θέση ο όμιλος Olympia

Η HG αποκτά το 70% της Entersoftone, σε ένα από τα μεγαλύτερα deals της ελληνικής πληροφορικής, ενώ το υπόλοιπο 30% παραμένει σε Olympia και Imker Capital