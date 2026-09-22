Έκλεισε το deal της Entersoftone: Η HG με έδρα το Λονδίνο αποκτά το 70%, διατηρεί μετοχική θέση ο όμιλος Olympia
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Entersoftone Olympia Group

Έκλεισε το deal της Entersoftone: Η HG με έδρα το Λονδίνο αποκτά το 70%, διατηρεί μετοχική θέση ο όμιλος Olympia

Η HG αποκτά το 70% της Entersoftone, σε ένα από τα μεγαλύτερα deals της ελληνικής πληροφορικής, ενώ το υπόλοιπο 30% παραμένει σε Olympia και Imker Capital

Έκλεισε το deal της Entersoftone: Η HG με έδρα το Λονδίνο αποκτά το 70%, διατηρεί μετοχική θέση ο όμιλος Olympia
Μιχάλης Κοσμετάτος
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Το νέο mega deal στην ελληνική αγορά πληροφορικής αποτελεί γεγονός: η HG, ένα private equity με έδρα το Λονδίνο αλλά παγκόσμιας εμβέλειας, αποκτά το 70% του ομίλου Entersoftone, που θεωρείται εκ των leaders του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα του business software.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπόλοιπο 30% παραμένει στον όμιλο Olympia και στην Imker Capital, με το μεγαλύτερο από το μισό αυτού του ποσοστού να ανήκει στον πρώτο.

Η μεγάλη είδηση πρόκειται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, που επιβεβαιώνουν όσα έγραψε η στήλη dark room.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μιχάλης Κοσμετάτος
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