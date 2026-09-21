Νεκρός στα 27 του ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης - Είχε εργαστεί ως μοντέλο όπως η μητέρα του και η αδερφή του, Κάια - Στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήσης ουσιών που αντιμετώπιζε