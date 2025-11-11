Βασίλης Ζούλιας για την απεξάρτησή του από το αλκοόλ: Δεν πίνω τα τελευταία 32 χρόνια, το κόβεις μαχαίρι και τα πράγματα είναι πανεύκολα
Το ένα ποτό δεν υπάρχει στην εθισμένη προσωπικότητα, είπε ο σχεδιαστής
Στην πορεία απεξάρτησής του από το αλκοόλ, που διαρκεί 32 χρόνια, αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας, τονίζοντας ότι σταμάτησε αποφασιστικά να πίνει και έκτοτε η ζωή του άλλαξε προς το καλύτερο.
Ο σχεδιαστής, ο οποίος έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τον εθισμό του, επανήλθε στο θέμα μέσα από δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», εξηγώντας ότι ένα άτομο που έχει απεξαρτηθεί καλό είναι να αποφεύγει κάθε επαφή με το αντικείμενο του εθισμού του. Όπως χαρακτηριστικά είπε, επιλέγει να μην πίνει ούτε σταγόνα αλκοόλ.
Συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής δήλωσε: «Δεν θέλω να πιω πια. Δεν πίνω ποτό τα τελευταία 32 χρόνια. Δεν υπάρχει το να πιω ένα ποτό. Το ένα είναι πάρα πολύ και τα χίλια δεν είναι ποτέ αρκετά, λένε. Το ένα δεν υπάρχει στην εθισμένη προσωπικότητα, οπότε το κόβεις μαχαίρι και είναι πανεύκολα τα πράγματα και βέβαια ζητάς βοήθεια από ειδικούς ανθρώπους. Ζήτησα βοήθεια, αλλιώς δεν γίνεται».
