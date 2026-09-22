Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Η Αρίνα Σαμπαλένκα πήγε για μια βουτιά στη θάλασσα, έκανε ηλιοθεραπεία, απόλαυσε το φαγητό και το ηλιοβασίλεμα ενώ φρόντισε και τον εαυτό της
Την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα από τις βαριές επαγγελματικές της υποχρεώσεις βρήκε η Αρίνα Σαμπαλένκα με αφορμή την παρουσία της στην Ελλάδα για παρουσίαση σειράς ρούχων.
Η τενίστρια από τη Λευκορωσία και ο Έλληνας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, βρέθηκαν στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Simple Caracters της οικογένειας Λιακωτίτη στη Γλυφάδα πριν από μερικά 24ωρα.
Η Αρίνα Σαμπαλενκα, όπως φαίνεται από την ανάρτησή που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας αξιοποίησε την επίσκεψη για «ξεκούραση και επαναφορά».
Στο άλμπουμ φαίνεται ότι η Σαμπαλένκα πήγε για μια βουτιά στη θάλασσα, έκανε ηλιοθεραπεία, απόλαυσε το φαγητό και το ηλιοβασίλεμα ενώ φρόντισε και τον εαυτό της.
H ανάρτηση της Αρίνα Σαμπαλένκα
Η σειρά ρούχων του Γιώργου Φραγκούλη φέρει την ονομασία The Gride, από τις λέξεις «Greek» και «Pride», ήτοι Έλληνας και περήφανος.
Δείτε βίντεο:
Η τενίστρια από τη Λευκορωσία και ο Έλληνας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, βρέθηκαν στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Simple Caracters της οικογένειας Λιακωτίτη στη Γλυφάδα πριν από μερικά 24ωρα.
Η Αρίνα Σαμπαλενκα, όπως φαίνεται από την ανάρτησή που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας αξιοποίησε την επίσκεψη για «ξεκούραση και επαναφορά».
Στο άλμπουμ φαίνεται ότι η Σαμπαλένκα πήγε για μια βουτιά στη θάλασσα, έκανε ηλιοθεραπεία, απόλαυσε το φαγητό και το ηλιοβασίλεμα ενώ φρόντισε και τον εαυτό της.
H ανάρτηση της Αρίνα Σαμπαλένκα
Η σειρά ρούχων του Γιώργου Φραγκούλη φέρει την ονομασία The Gride, από τις λέξεις «Greek» και «Pride», ήτοι Έλληνας και περήφανος.
Δείτε βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα