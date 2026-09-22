Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
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Αρίνα Σαμπαλένκα Γιώργος Φραγκούλης Αθήνα

Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες

Η Αρίνα Σαμπαλένκα πήγε για μια βουτιά στη θάλασσα, έκανε ηλιοθεραπεία, απόλαυσε το φαγητό και το ηλιοβασίλεμα ενώ φρόντισε και τον εαυτό της

Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
16 ΣΧΟΛΙΑ
Την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα από τις βαριές επαγγελματικές της υποχρεώσεις βρήκε η Αρίνα Σαμπαλένκα με αφορμή την παρουσία της στην Ελλάδα για παρουσίαση σειράς ρούχων.

Η τενίστρια από τη Λευκορωσία και ο Έλληνας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, βρέθηκαν στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Simple Caracters της οικογένειας Λιακωτίτη στη Γλυφάδα πριν από μερικά 24ωρα.

Η Αρίνα Σαμπαλενκα, όπως φαίνεται από την ανάρτησή που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας αξιοποίησε την επίσκεψη για «ξεκούραση και επαναφορά».

Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες


Στο άλμπουμ φαίνεται ότι η Σαμπαλένκα πήγε για μια βουτιά στη θάλασσα, έκανε ηλιοθεραπεία, απόλαυσε το φαγητό και το ηλιοβασίλεμα ενώ φρόντισε και τον εαυτό της.

H ανάρτηση της Αρίνα Σαμπαλένκα

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Η σειρά ρούχων του Γιώργου Φραγκούλη φέρει την ονομασία The Gride, από τις λέξεις «Greek» και «Pride», ήτοι Έλληνας και περήφανος.

Δείτε βίντεο: 


Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
Το άλμπουμ της Αρίνα Σαμπαλένκα από την Αθήνα: «Ξεκούραση και επαναφορά», δείτε φωτογραφίες
16 ΣΧΟΛΙΑ

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