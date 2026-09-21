H Αμάντα Ληρ κατηγορεί τη Μάιλι Σάιρους ότι έκλεψε τραγούδι της, το ειρωνικό της μήνυμα
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Μάιλι Σάιρους Τραγούδι

H Αμάντα Ληρ κατηγορεί τη Μάιλι Σάιρους ότι έκλεψε τραγούδι της, το ειρωνικό της μήνυμα

Σύμφωνα με την 87χρονη καλλιτέχνιδα, το νέο τραγούδι της ποπ σταρ αποτελεί πιστή αντιγραφή της μεγάλης της επιτυχίας The Shphinx από το 1978

H Αμάντα Ληρ κατηγορεί τη Μάιλι Σάιρους ότι έκλεψε τραγούδι της, το ειρωνικό της μήνυμα
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Κατά της Μάιλι Σάιρους στράφηκε η Αμάντα Ληρ, κατηγορώντας την ότι έκλεψε τραγούδι της. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στα social media με ειρωνική διάθεση, με αφορμή το νέο κομμάτι της ποπ σταρ. Σύμφωνα με την 87χρονη καλλιτέχνιδα, πρόκειται για πιστή αντιγραφή της μεγάλης της επιτυχίας από το 1978.

Στο νέο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, το Bass Persuades, η μελωδία ενός τραγουδιού, του Redlights, παρουσιάζει, σύμφωνα με την Αμάντα Ληρ, ομοιότητες με το The Shphinx, που είχε ερμηνεύσει εκείνη το 1978.

«Σε ευχαριστώ, Μάιλι, που αντέγραψες το τραγούδι μου The Sphinx! Αισθάνομαι κολακευμένη!», έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Εδώ δεν ήμουν ποτέ δικομανής, όμως η δισκογραφική εταιρεία Universal και οι δημιουργοί του τραγουδιού, του οποίου είμαι η στιχουργός, θέλουν να παραδεχτεί τη λογοκλοπή», δήλωσε στη συνέχεια στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Εγώ, απλώς επισήμανα την κατάσταση ευχαριστώντας τη Μάιλι Σάιρους και προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα κολακευμένη. Ποτέ δεν απείλησε με δίκες ή με αντίποινα», πρόσθεσε η τραγουδίστρια, διευκρινίζοντας ότι ενημερώθηκε για το θέμα από τους θαυμαστές της.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Μάιλι Σάιρους ούτε οι συνεργάτες της έχουν απαντήσει στην Αμάντα Ληρ και τη δισκογραφική εταιρεία της.


Το τραγούδι The Shphinx

Amanda Lear - 1978 - The Sphinx
Κλείσιμο


Το κομμάτι της Μάιλι Σάιρους που προκάλεσε την αντίδραση της Αμάντα Ληρ

MILEY - REDLIGHTS (Official Audio)

Φωτογραφία: Shutterstock
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