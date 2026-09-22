Γιάννης Γιοκαρίνης για Γιώργο Μαζωνάκη: Τον έφαγαν οι ανειδίκευτοι γιατροί

Γιάννης Γιοκαρίνης εστίασε τόσο στις συνθήκες θανάτου και στους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή, όσο και στο πένθος που βιώνει η οικογένειά του.





Όσο για την κλινική όπου ο καλλιτέχνης είχε επισκεφτεί και έπαθε ανακοπή, ο Γιάννης Γιοκαρίνης είπε: «





Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται

;».Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.

Ήταν αφορμή ο Γιώργος να φανούν όλοι αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας. Ανησυχώ και φοβάμαι ότι και ο Γιώργος ο ίδιος δεν είχε γνώση γι' αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Δηλαδή ποιος θα πήγαινε εκεί μέσα εάν ήξερε ότι θα πεθάνει