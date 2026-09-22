Γιάννης Γιοκαρίνης για Γιώργο Μαζωνάκη: Τον έφαγαν οι ανειδίκευτοι γιατροί
Γιάννης Γιοκαρίνης για Γιώργο Μαζωνάκη: Τον έφαγαν οι ανειδίκευτοι γιατροί
Τον ξέρω πολύ καλά από μικρό, στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε, είπε ο τραγουδιστής
Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Γιάννης Γιοκαρίνης, υποστηρίζοντας πως ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή εξαιτίας «ανειδίκευτων γιατρών».
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο να μιλάει για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, στα 54 του χρόνια.
Ο Γιάννης Γιοκαρίνης εστίασε τόσο στις συνθήκες θανάτου και στους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή, όσο και στο πένθος που βιώνει η οικογένειά του.
Όπως είπε: «Τον έφαγαν τον Γιώργο, τον έφαγαν τον Γιώργο δυστυχώς παιδιά. Ποιοι; Οι καλαμπορτζήδες γιατροί. Τι θα πει καλαμπούρτζης; Είναι ισπανικά, δεν τα ξέρουν πολύ καλά αυτά εδώ στην Ελλάδα. Σημαίνει ανειδίκευτος. Το πιστεύω ότι τον έφαγαν, γιατί ποιος δεν το πιστεύει; Ας έρθει να μου εμένα ποιος δεν το πιστεύει. Με έχει σοκάρει γιατί έφυγε ένα πολύ καλό παιδί και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον ξέρω πολύ καλά από μικρό, στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε. Η οικογένεια, είναι οικογένεια. Ό,τι και να έχει λεχθεί και ακουστεί η οικογένεια, είναι οικογένεια, πονάει. Δεν μπορεί να μην πονέσει αυτή η μάνα που έχει κάνει αυτό το παιδί, και αυτός ο πατέρας. Και οι αδερφές έχουν το ίδιο αίμα, πονάνε».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την κλινική όπου ο καλλιτέχνης είχε επισκεφτεί και έπαθε ανακοπή, ο Γιάννης Γιοκαρίνης είπε: «Ήταν αφορμή ο Γιώργος να φανούν όλοι αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας. Ανησυχώ και φοβάμαι ότι και ο Γιώργος ο ίδιος δεν είχε γνώση γι' αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Δηλαδή ποιος θα πήγαινε εκεί μέσα εάν ήξερε ότι θα πεθάνει;».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο να μιλάει για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, στα 54 του χρόνια.
Ο Γιάννης Γιοκαρίνης εστίασε τόσο στις συνθήκες θανάτου και στους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του τραγουδιστή, όσο και στο πένθος που βιώνει η οικογένειά του.
Όπως είπε: «Τον έφαγαν τον Γιώργο, τον έφαγαν τον Γιώργο δυστυχώς παιδιά. Ποιοι; Οι καλαμπορτζήδες γιατροί. Τι θα πει καλαμπούρτζης; Είναι ισπανικά, δεν τα ξέρουν πολύ καλά αυτά εδώ στην Ελλάδα. Σημαίνει ανειδίκευτος. Το πιστεύω ότι τον έφαγαν, γιατί ποιος δεν το πιστεύει; Ας έρθει να μου εμένα ποιος δεν το πιστεύει. Με έχει σοκάρει γιατί έφυγε ένα πολύ καλό παιδί και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον ξέρω πολύ καλά από μικρό, στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε. Η οικογένεια, είναι οικογένεια. Ό,τι και να έχει λεχθεί και ακουστεί η οικογένεια, είναι οικογένεια, πονάει. Δεν μπορεί να μην πονέσει αυτή η μάνα που έχει κάνει αυτό το παιδί, και αυτός ο πατέρας. Και οι αδερφές έχουν το ίδιο αίμα, πονάνε».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την κλινική όπου ο καλλιτέχνης είχε επισκεφτεί και έπαθε ανακοπή, ο Γιάννης Γιοκαρίνης είπε: «Ήταν αφορμή ο Γιώργος να φανούν όλοι αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας. Ανησυχώ και φοβάμαι ότι και ο Γιώργος ο ίδιος δεν είχε γνώση γι' αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Δηλαδή ποιος θα πήγαινε εκεί μέσα εάν ήξερε ότι θα πεθάνει;».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, από ανακοπή, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
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