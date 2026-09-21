Το «αντίο» της Νίκολα Πελτζ στον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Ήταν ένα καθαρό φως, νιώθω πολύ τυχερή που τον είχα στη ζωή μου
Το «αντίο» της Νίκολα Πελτζ στον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Ήταν ένα καθαρό φως, νιώθω πολύ τυχερή που τον είχα στη ζωή μου
Είχε την πιο καλή καρδιά, δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλοσύνη του, έγραψε η ηθοποιός σε ένα Instagram story
Συντετριμμένη η Νίκολα Πελτζ αποχαιρέτησε τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μετά τον θάνατό του σε ηλικία 27 ετών, Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης, έπειτα από πολυετή μάχη με τα ναρκωτικά, τις κρίσεις πανικού και προβλήματα ψυχικής υγείας. Ως πιθανή αιτία του θανάτου του οι Αρχές εξετάζουν την υπερβολική δόση.
Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της στο Instagram, η ηθοποιός και σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ δήλωσε τυχερή που τον γνώρισε και υπογράμμισε την καλοσύνη που, όπως ανέφερε, τον έκανε να ξεχωρίζει. Την ίδια στιγμή, έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.
«Είμαι πραγματικά συντετριμμένη. Ο Πρίσλεϊ ήταν ένα καθαρό φως σε αυτόν τον κόσμο, είχε την πιο καλή καρδιά. Νιώθω πολύ τυχερή που τον είχα στη ζωή μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλοσύνη του και το πώς ήταν πάντα εκεί για τους φίλους του. Τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μας λείπεις και σε αγαπάμε πάρα πολύ, Πρίσλεϊ. Είμαστε συντετριμμένοι», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσα από τα social media είχε ήδη αποχαιρετήσει τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ. Με ένα Instagram story ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο και είπε το δικό του «αντίο». «Είμαι συντετριμμένος. Πρίσλεϊ, ήσουν ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος και θα μας λείψεις πάρα πολύ. Σε αγαπάμε», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τη φωτογραφία.
Φωτογραφία: Shutterstock
Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της στο Instagram, η ηθοποιός και σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ δήλωσε τυχερή που τον γνώρισε και υπογράμμισε την καλοσύνη που, όπως ανέφερε, τον έκανε να ξεχωρίζει. Την ίδια στιγμή, έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του.
«Είμαι πραγματικά συντετριμμένη. Ο Πρίσλεϊ ήταν ένα καθαρό φως σε αυτόν τον κόσμο, είχε την πιο καλή καρδιά. Νιώθω πολύ τυχερή που τον είχα στη ζωή μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την καλοσύνη του και το πώς ήταν πάντα εκεί για τους φίλους του. Τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μας λείπεις και σε αγαπάμε πάρα πολύ, Πρίσλεϊ. Είμαστε συντετριμμένοι», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή της
Μέσα από τα social media είχε ήδη αποχαιρετήσει τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ. Με ένα Instagram story ο πρωτότοκος γιος των Μπέκαμ μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο και είπε το δικό του «αντίο». «Είμαι συντετριμμένος. Πρίσλεϊ, ήσουν ο πιο καλόκαρδος άνθρωπος και θα μας λείψεις πάρα πολύ. Σε αγαπάμε», ήταν τα λόγια με τα οποία συνόδευσε τη φωτογραφία.
Φωτογραφία: Shutterstock
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