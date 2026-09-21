Η συγκίνηση της Σοφίας Βογιατζάκη για τη μητέρα της: Κάναμε πρόβα μετά τo μνημόσυνο για τα 40, ήμουν σε παραλήρημα
Η συγκίνηση της Σοφίας Βογιατζάκη για τη μητέρα της: Κάναμε πρόβα μετά τo μνημόσυνο για τα 40, ήμουν σε παραλήρημα
Δεν τόλμησε άνθρωπος να μου μιλήσει, εξομολογήθηκε η ηθοποιός, θυμούμενη μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή
Συγκινημένη εμφανίστηκε η Σοφία Βογιατζάκη, ενώ έκανε μία αναφορά στην απώλεια της μητέρας της. Η ηθοποιός θυμήθηκε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή κατά τη διάρκεια πρόβας για την παράσταση, στην οποία συμμετείχε πέρυσι, ανήμερα των σαράντα ημερών από τον θάνατό της.
Όπως περιέγραψε, έφτασε στην πρόβα κλαίγοντας και σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, λέγοντας ότι δεν ήθελε να συνεχίσει και αναρωτώμενη γιατί κάνει θέατρο. Η κατάστασή της άφησε άφωνο τον σκηνοθέτη, ο οποίος προσπάθησε να την ηρεμήσει.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Σοφία Βογιατζάκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάναμε πρόβα για την περσινή παράσταση και ήταν τα σαράντα της μαμάς μου. Μετά τα σαράντα, πήγα στην πρόβα και δεν τόλμησε άνθρωπος να μου μιλήσει. Μπήκα μέσα κλαίγοντας, ήμουν σε παραλήρημα, έλεγα “δεν θέλω” και “γιατί κάνω θέατρο;”. Η μαμά μου το αγαπούσε τόσο πολύ και εγώ έκανα θέατρο για τη μαμάκα μου».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας την περιγραφή της, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Είχε μείνει ο σκηνοθέτης “παγωτό”. Και όλο αυτό το έκανα βγάζοντας τα ρούχα μου και βάζοντας τα ρούχα της πρόβας. “ΟΚ, ηρέμησε λίγο και έλα να ξεκινήσουμε την πρόβα μας” μου είπε και μετά μου έλεγε πως ήταν σοκαριστικό».
Η Σοφία Βογιατζάκη αναγνώρισε επίσης ότι μετά την απώλεια της μητέρας της όλα έχουν αλλάξει στη ζωή της. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να νιώθει έντονα την παρουσία της. «Έχουν αλλάξει όλα. Εξακολουθώ και πιστεύω ότι η μαμά τα βλέπει όλα, τα ξέρει όλα, τα παρακολουθεί όλα, είναι πολύ χαρούμενη, χαίρεται πολύ όταν είμαι σε μια δουλειά», είπε κλείνοντας.
Όπως περιέγραψε, έφτασε στην πρόβα κλαίγοντας και σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, λέγοντας ότι δεν ήθελε να συνεχίσει και αναρωτώμενη γιατί κάνει θέατρο. Η κατάστασή της άφησε άφωνο τον σκηνοθέτη, ο οποίος προσπάθησε να την ηρεμήσει.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Σοφία Βογιατζάκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάναμε πρόβα για την περσινή παράσταση και ήταν τα σαράντα της μαμάς μου. Μετά τα σαράντα, πήγα στην πρόβα και δεν τόλμησε άνθρωπος να μου μιλήσει. Μπήκα μέσα κλαίγοντας, ήμουν σε παραλήρημα, έλεγα “δεν θέλω” και “γιατί κάνω θέατρο;”. Η μαμά μου το αγαπούσε τόσο πολύ και εγώ έκανα θέατρο για τη μαμάκα μου».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας την περιγραφή της, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Είχε μείνει ο σκηνοθέτης “παγωτό”. Και όλο αυτό το έκανα βγάζοντας τα ρούχα μου και βάζοντας τα ρούχα της πρόβας. “ΟΚ, ηρέμησε λίγο και έλα να ξεκινήσουμε την πρόβα μας” μου είπε και μετά μου έλεγε πως ήταν σοκαριστικό».
Η Σοφία Βογιατζάκη αναγνώρισε επίσης ότι μετά την απώλεια της μητέρας της όλα έχουν αλλάξει στη ζωή της. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να νιώθει έντονα την παρουσία της. «Έχουν αλλάξει όλα. Εξακολουθώ και πιστεύω ότι η μαμά τα βλέπει όλα, τα ξέρει όλα, τα παρακολουθεί όλα, είναι πολύ χαρούμενη, χαίρεται πολύ όταν είμαι σε μια δουλειά», είπε κλείνοντας.
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