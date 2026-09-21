O Sting δεν αισθάνεται ότι υπάρχει ανταγωνισμός με την Τεχνητή Νοημοσύνη
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Sting Τεχνητή Νοημοσύνη

O Sting δεν αισθάνεται ότι υπάρχει ανταγωνισμός με την Τεχνητή Νοημοσύνη

«Ο κόσμος εξακολουθεί να θέλει να παρακολουθεί ζωντανές συναυλίες, να βλέπει έναν άνθρωπο και όχι μια μηχανή που είναι τέλεια», είπε ο τραγουδιστής

O Sting δεν αισθάνεται ότι υπάρχει ανταγωνισμός με την Τεχνητή Νοημοσύνη
«Κανέναν ανταγωνισμό» δεν αισθάνεται ο Sting με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στη δημιουργία μουσικής, όπως δήλωσε.

Ο πρώην τραγουδιστής των Police είπε ότι ενώ η τεχνολογία έχει την ικανότητα να γράφει ένα ελκυστικό ποπ τραγούδι, δεν έχει την βιωματική εμπειρία ενός ανθρώπου καλλιτέχνη.

Καλεσμένος στην εκπομπή του BBC «Sunday With Laura Kuenssberg» ο τραγουδιστής ανέφερε: «Πιστεύω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει απολύτως αξιοπρεπή ποπ μουσική, από από εκείνη που μπορεί να ακούσεις σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό ή στο λόμπι ενός ξενοδοχείου, αλλά, ενώ την ακούς, θα την άκουγες με προσοχή πραγματικά;».


«Επειδή η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει νιώσει να ραγίζει η καρδιά, δεν έχει δική της ιστορία έχει μια δανεική ιστορία, οπότε δεν ακούς ουσιαστικά ένα τραγούδι», πρόσθεσε.

«Επομένως, υπό αυτή την έννοια, δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει ανταγωνισμός μέχρι στιγμής, ο κόσμος εξακολουθεί να θέλει να παρακολουθεί ζωντανές συναυλίες, να βλέπει έναν άνθρωπο -έναν άνθρωπο ευάλωτο, που μπορεί να κάνει λάθη- και όχι μια μηχανή που είναι τέλεια», υπογράμμισε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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