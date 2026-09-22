Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων
Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων
Αυξημένη η κίνηση στο ύψος της οδού Αιτωλίας
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μηχανή σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα στη συμβολή της Κηφισιάς με την οδό Αιτωλίας.
Λόγω του τροχαίου έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα στη συμβολή της Κηφισιάς με την οδό Αιτωλίας.
Λόγω του τροχαίου έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα