Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Παράσυρση Λεωφόρος Κηφισίας

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων

Αυξημένη η κίνηση στο ύψος της οδού Αιτωλίας

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μηχανή σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα στη συμβολή της Κηφισιάς με την οδό Αιτωλίας.

Λόγω του τροχαίου έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή.

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων
4 ΣΧΟΛΙΑ

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