Σε κλινική αποτοξίνωσης πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ - «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία» έγραφε την προηγούμενη φορά που προσπάθησε να απεξαρτηθεί
Σε κλινική αποτοξίνωσης πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ - «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία» έγραφε την προηγούμενη φορά που προσπάθησε να απεξαρτηθεί
Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας
Σε μία από τις τελευταίες του αναρτήσεις στο Instagram, o Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μοιραστεί με τους ακολούθους του ότι έκανε απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, εκφράζοντας την ελπίδα πως «θα είναι η τελευταία φορά» που θα χρειαζόταν να υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία.
Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κλινική αποτοξίνωσης, σύμφωνα με αρχεία του Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες που εξασφάλισε το People. Εκπρόσωπος της οικογένειάς του επιβεβαίωσε την είδηση στο ίδιο μέσο, ζητώντας από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα των δικών του ανθρώπων. «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, αποκαλύπτοντας σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα social media ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία με ιμπογκαΐνη, παραισθησιογόνο που λαμβάνεται από φυτά που προέρχονται από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική.
Σε βίντεο που είχε ανεβάσει στις 26 Μαρτίου είχε μοιραστεί μία στιγμή πριν υποβληθεί σε θεραπεία που περιλαμβάνει τη χορήγηση υψηλής δόσης της συγκεκριμένης ψυχεδελικής ουσίας, η οποία έχει μελετηθεί για πιθανή χρήση στην αντιμετώπιση του εθισμού. Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη θεραπεία δεν είναι νόμιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δείτε την ανάρτησή του
«Ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα» είχε γράψει ο Πρίσλεϊ στη λεζάντα της ανάρτησής του και είχε προσθέσει: «Ήμουν τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ξαναφοβόμουν αν έπρεπε ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο». Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη διαδικασία, είχε σημειώσει ότι το να χάσει τον έλεγχο «δεν ήταν εύκολο», όμως εμπιστεύτηκε πως υπήρχε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο που τον καθοδηγούσε. «Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί. Αντιμετώπισα αυτό από το οποίο προσπαθούσα να ξεφύγω και, κάπου μέσα σε όλο αυτό, άρχισα να βρίσκω ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό μου. Θα δείξει» είχε αναφέρει.
Ο Πρίσλεϊ είχε παραδεχτεί επίσης, ότι ήλπιζε να μην χρειαστεί να επιστρέψει ξανά για την ίδια θεραπεία. «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να επιστρέψω» είχε σημειώσει. Στη συνέχεια, είχε ευχαριστήσει την ομάδα που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετικά υποστηρικτική: «Έκανα και μερικούς πολύ καλούς φίλους εκεί».
Η ανάρτηση του Πρίσλεϊ είχε προκαλέσει την έντονη συγκίνηση της οικογένειάς του. Η μητέρα του, Σίντι Κρόφορντ είχε γράψει: «Είσαι ένας πολεμιστής. Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Είμαι τόσο περήφανη». Η αδερφή του, Κάια Γκέρμπερ είχε σχολιάσει: «Αυτός είναι ο αδερφός μου και είμαι τόσο, μα τόσο περήφανη».
Ο Πρίσλεϊ, που γεννήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας το 1999, είχε μιλήσει και στο παρελθόν ανοιχτά για την ψυχική του υγεία, την κατάθλιψη και τη χρήση ουσιών. Σε συνέντευξή του στο podcast «Studio 22» το 2023 είχε δηλώσει: «Έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και κάποια άλλα πράγματα που συνοδεύουν αυτές τις καταστάσεις, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από εκεί που βρισκόμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου, αυτό μου αρκεί».
Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της «Vogue», η Κάια Γκέρμπερ αναφέρθηκε στη μακροχρόνια μάχη του αδερφού της με τον εθισμό, την οποία το περιοδικό περιέγραψε ως «μια δεκαετή μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε κλινική αποτοξίνωσης, σύμφωνα με αρχεία του Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες που εξασφάλισε το People. Εκπρόσωπος της οικογένειάς του επιβεβαίωσε την είδηση στο ίδιο μέσο, ζητώντας από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα των δικών του ανθρώπων. «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, αποκαλύπτοντας σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα social media ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία με ιμπογκαΐνη, παραισθησιογόνο που λαμβάνεται από φυτά που προέρχονται από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική.
Σε βίντεο που είχε ανεβάσει στις 26 Μαρτίου είχε μοιραστεί μία στιγμή πριν υποβληθεί σε θεραπεία που περιλαμβάνει τη χορήγηση υψηλής δόσης της συγκεκριμένης ψυχεδελικής ουσίας, η οποία έχει μελετηθεί για πιθανή χρήση στην αντιμετώπιση του εθισμού. Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη θεραπεία δεν είναι νόμιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δείτε την ανάρτησή του
«Ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα» είχε γράψει ο Πρίσλεϊ στη λεζάντα της ανάρτησής του και είχε προσθέσει: «Ήμουν τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ξαναφοβόμουν αν έπρεπε ποτέ να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο». Μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη διαδικασία, είχε σημειώσει ότι το να χάσει τον έλεγχο «δεν ήταν εύκολο», όμως εμπιστεύτηκε πως υπήρχε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο που τον καθοδηγούσε. «Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί. Αντιμετώπισα αυτό από το οποίο προσπαθούσα να ξεφύγω και, κάπου μέσα σε όλο αυτό, άρχισα να βρίσκω ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό μου. Θα δείξει» είχε αναφέρει.
Ο Πρίσλεϊ είχε παραδεχτεί επίσης, ότι ήλπιζε να μην χρειαστεί να επιστρέψει ξανά για την ίδια θεραπεία. «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να επιστρέψω» είχε σημειώσει. Στη συνέχεια, είχε ευχαριστήσει την ομάδα που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, χαρακτηρίζοντάς την εξαιρετικά υποστηρικτική: «Έκανα και μερικούς πολύ καλούς φίλους εκεί».
Η ανάρτηση του Πρίσλεϊ είχε προκαλέσει την έντονη συγκίνηση της οικογένειάς του. Η μητέρα του, Σίντι Κρόφορντ είχε γράψει: «Είσαι ένας πολεμιστής. Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Είμαι τόσο περήφανη». Η αδερφή του, Κάια Γκέρμπερ είχε σχολιάσει: «Αυτός είναι ο αδερφός μου και είμαι τόσο, μα τόσο περήφανη».
Ο Πρίσλεϊ, που γεννήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας το 1999, είχε μιλήσει και στο παρελθόν ανοιχτά για την ψυχική του υγεία, την κατάθλιψη και τη χρήση ουσιών. Σε συνέντευξή του στο podcast «Studio 22» το 2023 είχε δηλώσει: «Έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη και κάποια άλλα πράγματα που συνοδεύουν αυτές τις καταστάσεις, πιστεύω ότι είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από εκεί που βρισκόμουν κάποια στιγμή στη ζωή μου, αυτό μου αρκεί».
Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της «Vogue», η Κάια Γκέρμπερ αναφέρθηκε στη μακροχρόνια μάχη του αδερφού της με τον εθισμό, την οποία το περιοδικό περιέγραψε ως «μια δεκαετή μάχη με τον εθισμό στα ναρκωτικά».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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