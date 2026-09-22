Ρομπότ χορευτές τρελαίνουν την Αμερική: Η Σοφία Βεργκάρα χτύπησε το golden buzzer και προκρίθηκαν στον τελικό του America's Got Talent

Ο χορευτής Γου Γουφέι που ανέβηκε στη σκηνή μαζί τους, λέει ότι η ικανότητα των ρομπότ να μαθαίνουν γρήγορα, από συγχρονισμένες χορευτικές κινήσεις έως κινήσεις κουνγκ φου, είναι «αρκετά τρομακτική»





Ο Γου λέει ότι η ικανότητα των ρομπότ να μαθαίνουν γρήγορα, από συγχρονισμένες χορευτικές κινήσεις έως κινήσεις κουνγκ φου, είναι «αρκετά τρομακτική». Ωστόσο, απολαμβάνει να εμφανίζεται μαζί τους και έχει αναπτύξει ένα αίσθημα «ομαδικού πνεύματος» με αυτές τις μηχανές, οι οποίες «δεν είναι απλώς ψυχρές και άψυχες».







Ο 27χρονος, με καταγωγή από το Σιτσουάν και καριέρα 13 ετών στο street dancing, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι το να χορεύει μαζί με ρομπότ στην ομάδα Homies του έδινε «ένα πολύ μαγικό συναίσθημα».







Για τον Φανγκ Τζενγκχουά, τον καλλιτεχνικό διευθυντή πίσω από τις εμφανίσεις του Γου και της Unitree στο AGT, η εκπαίδευση ενός ρομπότ στον χορό μοιάζει με «τη δημιουργία μιας ψυχής. Στην αρχή ήμουν αρκετά αντίθετος με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις χορευτικές παραστάσεις ή με την επίδραση των ρομπότ στον χορό», όμως με την πάροδο του χρόνου, η συνεργασία με τους εξειδικευμένους μηχανικούς – τους οποίους περιγράφει ως «μητέρες» των ρομπότ – άλλαξε την άποψή του.



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Η απαιτητική προετοιμασία Η εκπαίδευση των ρομπότ απαιτεί τη συμμετοχή ανθρώπων χορευτών και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους μηχανικούς για την επίλυση προβλημάτων, ιδιαίτερα σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.



Μια χορευτική ρουτίνα διάρκειας 30 δευτερολέπτων μπορεί να χρειαστεί ημέρες, και μερικές φορές εβδομάδες, για να τελειοποιηθεί ενώ οι χορευτές πρέπει να είναι διατεθειμένοι να κάνουν συμβιβασμούς.



«Αν οι χορευτές δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, θα χρειαστούν πολλές επαναλήψεις», είπε ο Λιου Τζιτσουάν, υπεύθυνος εμπορικής αξιοποίησης στην εταιρεία καταγραφής κίνησης ρομπότ BridgeDP.



Φρενίτιδα έχουν προκαλέσει τα ρομπότ που χόρεψαν με τον Κινέζο χορευτή Γου Γιουφέι στο America's Got Talent με την Σοφία Βεργκάρα να ενθουσιάζεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να πατήσει το golden buzzer και να στείλει την ομάδα στον τελικό του αμερικανικού τηλεοπτικού σόου.Ο Γου λέει ότι η ικανότητα των ρομπότ να μαθαίνουν γρήγορα, από συγχρονισμένες χορευτικές κινήσεις έως κινήσεις κουνγκ φου, είναι «αρκετά τρομακτική». Ωστόσο, απολαμβάνει να εμφανίζεται μαζί τους και έχει αναπτύξει ένα αίσθημα «ομαδικού πνεύματος» με αυτές τις μηχανές, οι οποίες «δεν είναι απλώς ψυχρές και άψυχες».Ο 27χρονος, με καταγωγή από το Σιτσουάν και καριέρα 13 ετών στο street dancing, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι το να χορεύει μαζί με ρομπότ στην ομάδα Homies του έδινε «ένα πολύ μαγικό συναίσθημα».«Είναι σχεδόν σαν να υπάρχει ένα είδος ομαδικού πνεύματος», δήλωσε ο Γου για τα ρομπότ που κατασκευάστηκαν από τον κινεζικό όμιλο ρομποτικής Unitree.Για τον Φανγκ Τζενγκχουά, τον καλλιτεχνικό διευθυντή πίσω από τις εμφανίσεις του Γου και της Unitree στο AGT, η εκπαίδευση ενός ρομπότ στον χορό μοιάζει με «τη δημιουργία μιας ψυχής. Στην αρχή ήμουν αρκετά αντίθετος με την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις χορευτικές παραστάσεις ή με την επίδραση των ρομπότ στον χορό», όμως με την πάροδο του χρόνου, η συνεργασία με τους εξειδικευμένους μηχανικούς – τους οποίους περιγράφει ως «μητέρες» των ρομπότ – άλλαξε την άποψή του.Η εκπαίδευση των ρομπότ απαιτεί τη συμμετοχή ανθρώπων χορευτών και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους μηχανικούς για την επίλυση προβλημάτων, ιδιαίτερα σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια των παραστάσεων.Μια χορευτική ρουτίνα διάρκειας 30 δευτερολέπτων μπορεί να χρειαστεί ημέρες, και μερικές φορές εβδομάδες, για να τελειοποιηθεί ενώ οι χορευτές πρέπει να είναι διατεθειμένοι να κάνουν συμβιβασμούς.«Αν οι χορευτές δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, θα χρειαστούν πολλές επαναλήψεις», είπε ο Λιου Τζιτσουάν, υπεύθυνος εμπορικής αξιοποίησης στην εταιρεία καταγραφής κίνησης ρομπότ BridgeDP.

Ο Βέγκερς Γουέι, από το στούντιο χορού Limit Crew με έδρα τη Σαγκάη, δήλωσε ότι όταν σχεδιάζει χορογραφίες για ρομπότ, αποφεύγει κινήσεις που γνωρίζει ότι θα είναι δύσκολες για αυτά. «Αν διαπιστώσουμε ότι κάποιες κινήσεις δεν φαίνονται καλές στα ρομπότ ή ότι μοιάζει σαν να κάνουν λάθη, τις αλλάζουμε», δήλωσε ο Γουέι, τα ρομπότ του οποίου κατέλαβαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση στο street dance στους φετινούς Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ.



Τα ρομπότ είναι καλά στις περιστροφικές κινήσεις ή σε αυτό που οι χορευτές του street dance αποκαλούν «power moves», είπε ο Γουέι, καθώς «είναι απλώς θέμα ρύθμισης της ισχύος του κινητήρα και της ροπής των χεριών». Ωστόσο, οι χορογραφίες που απαιτούν ευλυγισία του σώματος είναι εξαιρετικά δύσκολες για τα ρομπότ ενώ ένα σημείο στο οποίο υστερούν επιπλέον είναι η μουσικότητα καθώς σε αντίθεση με τους ανθρώπους, οι μηχανές δεν μπορούν να αυτοσχεδιάσουν ή να «κάνουν προσαρμογές επιτόπου» αν η μουσική αλλάξει ξαφνικά.