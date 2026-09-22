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Πάτρα: Τραυματίστηκε αστυνομικός καθώς πήγαινε να βοηθήσει σε καραμπόλα αυτοκινήτων
Πάτρα: Τραυματίστηκε αστυνομικός καθώς πήγαινε να βοηθήσει σε καραμπόλα αυτοκινήτων
Εχασε τον έλεγχο της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί
Αστυνομικός της ΕΛ.ΑΣ. κατέληξε στο νοσοκομείο, όταν τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα την ώρα που κατευθυνόταν σε σημείο όπου είχε σημειωθεί καραμπόλα τριών οχημάτων.
Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Κανελλοπούλου, στην Πάτρα. Ο μοτοσικλετιστής αστυνομικός είχε λάβει εντολή από το Κέντρο της Αστυνομίας να μεταβεί στη διασταύρωση της νέας εθνικής οδού με την οδό Αρέθα, προκειμένου να επιληφθεί του τροχαίου.
Κατά τη διάρκεια της μετάβασής του, όμως, έχασε τον έλεγχο της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον αστυνομικό στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο τραυματισμός του είναι ελαφρύς.
Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Κανελλοπούλου, στην Πάτρα. Ο μοτοσικλετιστής αστυνομικός είχε λάβει εντολή από το Κέντρο της Αστυνομίας να μεταβεί στη διασταύρωση της νέας εθνικής οδού με την οδό Αρέθα, προκειμένου να επιληφθεί του τροχαίου.
Κατά τη διάρκεια της μετάβασής του, όμως, έχασε τον έλεγχο της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον αστυνομικό στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο τραυματισμός του είναι ελαφρύς.
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