Στέλιος Ρόκκος: Δεν μου αρέσει η γυναίκα να φοράει προκλητικά ρούχα, μ' αρέσει να σέβεται τον εαυτό της

Την ημέρα της κηδείας του τραγουδιστή, υπήρξαν αντιδράσεις από τους θαυμαστές του σχετικά με τα πρόσωπα που απουσίαζαν, με τον Στέλιο Ρόκκο να αναφέρει πως είναι μεγάλο λάθος: «Α καλά, αυτό είναι τραγικό (με το αν δεν πήγε κάποιος στην κηδεία). Δηλαδή ούτε εγώ πήγα στην κηδεία και ούτε θα πήγαινα στην κηδεία ακόμα και αν ήταν στη Λήμνο. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολες κηδείες. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ. Δηλαδή θα μου προσάψουν ότι δεν πήγα στην κηδεία; Ε, εντάξει. Και αυτοί που πήγαν και τράβαγαν με το κινητό τι είναι καλύτεροι;», τόνισε.