Στέλιος Ρόκκος: Δεν μου αρέσει η γυναίκα να φοράει προκλητικά ρούχα, μ' αρέσει να σέβεται τον εαυτό της
Στέλιος Ρόκκος: Δεν μου αρέσει η γυναίκα να φοράει προκλητικά ρούχα, μ' αρέσει να σέβεται τον εαυτό της
Ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση του με τη Λελέ Γκόφα, για την απώλεια των αδελφών του, αλλά και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την απουσία από την κηδεία του
Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Στέλιος Ρόκκος, κατά την οποία μίλησε για τη σχέση του με τη Λελέ Γκόφα και αναφερόμενος στο κομμάτι της ζήλιας, επισήμανε πως δεν ζηλεύει ιδιαίτερα, ωστόσο δεν του αρέσει όταν μία γυναίκα φορά προκλητικά ρούχα.
Παράλληλα, ο τραγουδιστής στη συζήτησή του με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την εκπομπή «Happy Day», την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, απάντησε για την απώλεια των αδερφών του σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την απουσία από την κηδεία του.
Όσον αφορά στη Λελέ Γκόφα με την οποία μετρά 16 χρόνια κοινής πορείας, ο Στέλιος Ρόκκος επισήμανε αρχικά: «Η Λελέ ζηλεύει πολύ. Εγώ δεν ζηλεύω. Απλώς μ’ αρέσει η γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της. Στο ντύσιμό της. Δεν ζηλεύω αν κοιτάζουν άλλοι τη γυναίκα μου, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά με τα αποκαλυπτικά ρούχα. Γιατί ξέρω πώς θα σχολιάζουν οι άντρες όταν είστε μπροστά εσείς. Δεν θέλω να σχολιάζουν έτσι δηλαδή τη γυναίκα μου».
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Μιλώντας για τις απώλειες που τον στιγμάτισαν, ο τραγουδιστής επισήμανε πως δεν φοβάται το δικό του τέλος: «Δεν με φοβίζει το τέλος, αρκεί να μην έρθει από αρρώστια», είπε. Έπειτα πρόσθεσε πως όταν τα δύο αδέρφια του «έφυγαν» χρειάστηκε τη βοήθεια ειδικού για να μπορέσει να το διαχειριστεί: «Ο πόνος του να χάνεις τα δύο σου αδέλφια δεν περιγράφεται. Αυτό είναι άδικο. Γιατί άδικο είναι να φεύγει ένας άνθρωπος νέος στα καλά καθούμενα, που προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να περιμένει η οικογένεια τόσα από αυτόν και ξαφνικά έτσι να φεύγει. Είναι μη διαχειρίσιμο γι' αυτούς που μένουν. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς, χρειάζεσαι βοήθεια. Εγώ ζήτησα βοήθεια. Ο λόγος που δεν έφυγα από τη Λήμνο μετά από όλα αυτά είναι γιατί δεν θα το άντεχε η μανούλα μου να φύγω και εγώ. Γιατί σκέφτηκα πολύ να φύγω από τη Λήμνο μόλις "φύγαν" τα αδέρφια μου».
Σχετικά με το κεφάλαιο «Μαζωνάκης», ο Στέλιος Ρόκκος δήλωσε πως θα χρειαστεί να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι συνέβη: «Σίγουρα θα πάρει πολύ καιρό για να πιστέψουμε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικός μου ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που γνώρισα το 1991, αν δεν κάνω λάθος, στην Παρισιάνα, στην Πάτρα. Ανώνυμοι και οι δύο. Δεν χρειαζόταν να περάσει καιρός για να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα γίνει κάτι. Εγώ ας πούμε, ευθύνομαι για την πρώτη του αφίσα στο Κάραβαν με τον Παϊτέρη όταν κάναμε το Καράβελ λόγω του τραγουδιού "Καραβάνι" και τον έβαλα δια της βίας», είπε.
Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που είχε άστρο, όχι όταν ήταν πάνω στην πίστα μόνο και από κάτω. Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του, που δέχτηκε και πάρα πολύ αρνητικά σχόλια λόγω αυτού του τρόπου ζωής. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μάνα μπορεί να κλαίει τόσο βουβά και τόσο σιωπηλά, που μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό το ουρλιαχτό από όλων μας».
Παράλληλα, ο τραγουδιστής στη συζήτησή του με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την εκπομπή «Happy Day», την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, απάντησε για την απώλεια των αδερφών του σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την απουσία από την κηδεία του.
Όσον αφορά στη Λελέ Γκόφα με την οποία μετρά 16 χρόνια κοινής πορείας, ο Στέλιος Ρόκκος επισήμανε αρχικά: «Η Λελέ ζηλεύει πολύ. Εγώ δεν ζηλεύω. Απλώς μ’ αρέσει η γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της. Στο ντύσιμό της. Δεν ζηλεύω αν κοιτάζουν άλλοι τη γυναίκα μου, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά με τα αποκαλυπτικά ρούχα. Γιατί ξέρω πώς θα σχολιάζουν οι άντρες όταν είστε μπροστά εσείς. Δεν θέλω να σχολιάζουν έτσι δηλαδή τη γυναίκα μου».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τις απώλειες που τον στιγμάτισαν, ο τραγουδιστής επισήμανε πως δεν φοβάται το δικό του τέλος: «Δεν με φοβίζει το τέλος, αρκεί να μην έρθει από αρρώστια», είπε. Έπειτα πρόσθεσε πως όταν τα δύο αδέρφια του «έφυγαν» χρειάστηκε τη βοήθεια ειδικού για να μπορέσει να το διαχειριστεί: «Ο πόνος του να χάνεις τα δύο σου αδέλφια δεν περιγράφεται. Αυτό είναι άδικο. Γιατί άδικο είναι να φεύγει ένας άνθρωπος νέος στα καλά καθούμενα, που προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να περιμένει η οικογένεια τόσα από αυτόν και ξαφνικά έτσι να φεύγει. Είναι μη διαχειρίσιμο γι' αυτούς που μένουν. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς, χρειάζεσαι βοήθεια. Εγώ ζήτησα βοήθεια. Ο λόγος που δεν έφυγα από τη Λήμνο μετά από όλα αυτά είναι γιατί δεν θα το άντεχε η μανούλα μου να φύγω και εγώ. Γιατί σκέφτηκα πολύ να φύγω από τη Λήμνο μόλις "φύγαν" τα αδέρφια μου».
Σχετικά με το κεφάλαιο «Μαζωνάκης», ο Στέλιος Ρόκκος δήλωσε πως θα χρειαστεί να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι συνέβη: «Σίγουρα θα πάρει πολύ καιρό για να πιστέψουμε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικός μου ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που γνώρισα το 1991, αν δεν κάνω λάθος, στην Παρισιάνα, στην Πάτρα. Ανώνυμοι και οι δύο. Δεν χρειαζόταν να περάσει καιρός για να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα γίνει κάτι. Εγώ ας πούμε, ευθύνομαι για την πρώτη του αφίσα στο Κάραβαν με τον Παϊτέρη όταν κάναμε το Καράβελ λόγω του τραγουδιού "Καραβάνι" και τον έβαλα δια της βίας», είπε.
Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που είχε άστρο, όχι όταν ήταν πάνω στην πίστα μόνο και από κάτω. Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του, που δέχτηκε και πάρα πολύ αρνητικά σχόλια λόγω αυτού του τρόπου ζωής. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μάνα μπορεί να κλαίει τόσο βουβά και τόσο σιωπηλά, που μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό το ουρλιαχτό από όλων μας».
Την ημέρα της κηδείας του τραγουδιστή, υπήρξαν αντιδράσεις από τους θαυμαστές του σχετικά με τα πρόσωπα που απουσίαζαν, με τον Στέλιο Ρόκκο να αναφέρει πως είναι μεγάλο λάθος: «Α καλά, αυτό είναι τραγικό (με το αν δεν πήγε κάποιος στην κηδεία). Δηλαδή ούτε εγώ πήγα στην κηδεία και ούτε θα πήγαινα στην κηδεία ακόμα και αν ήταν στη Λήμνο. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολες κηδείες. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ. Δηλαδή θα μου προσάψουν ότι δεν πήγα στην κηδεία; Ε, εντάξει. Και αυτοί που πήγαν και τράβαγαν με το κινητό τι είναι καλύτεροι;», τόνισε.
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