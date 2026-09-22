Κόντρα on air Μαρκογιαννάκη-Ρωμανού: «Είναι φεμινιστικά αυτά που είπε η Σδούκου στον Φαραντούρη;» - «Λέτε ότι φταίει εκείνη;»
Κόντρα on air Μαρκογιαννάκη-Ρωμανού: «Είναι φεμινιστικά αυτά που είπε η Σδούκου στον Φαραντούρη;» - «Λέτε ότι φταίει εκείνη;»
«Ο Πολακισμός κυριαρχούσε σε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα και τώρα φαίνεται ότι παρεισφρύει στο ΠΑΣΟΚ» σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός
Κόντρα σε τηλεοπτική εκπομπή για το «xαριεντιζόσασταν με υπουργούς» του Νικόλα Φαραντούρη στη Αλεξάνδρα Σδούκου είχαν το πρωί της Τρίτης ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, με την αναπληρωτή εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη.
«Δεν είναι κάθε γυναίκα φεμινίστρια. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο χαρακτηρισμό απέναντι στην κυρία Καρυστιανού» είπε αρχικά η κυρία Μαρκογιαννάκη για να συμπληρώσει «Το γεγονός ότι ο Φαραντούρης ανταπέδωσε δεν θα το έκανα ποτέ εγώ προσωπικά».
«Βλέπω ότι επιχειρείται συμψηφισμός. Η κύρια Σδούκου μίλησε για την προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καρυστιανού» παρενέβη ο Νίκος Ρωμανός.
«Είναι φεμινιστικό αυτό που είπε η κυρία Σδούκου;» επέμεινε. Δεν μπορείς να μιλάς με τέτοιο χαρακτηρισμό και η μια και η άλλη πλευρά» επέμεινε η κυρία Μαρκογιαννάκη.
«Εγώ κατάλαβα ότι μας λέει πως φταίει η κυρία Σδούκου» αντέτεινε ο κ. Ρωμανός.
«Δυστυχώς δεν μας κάνει εντύπωση για το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να είναι η άλλη όψη του ΣΥΡΖΙΑ, του Τσίπρα κτλ. Ο Πολακισμός κυριαρχούσε σε όλες αυτές τις δυνάμεις και τώρα φαίνεται ότι παρεισφρύει στο ΠΑΣΟΚ ως η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Σε κάθε περίπτωση μας έκανε αλγεινή εντύπωση ότι δεν υπήρχε κεντρική αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ» συμπλήρωσε ο Νίκος Ρωμάνος.
«Δεν είναι κάθε γυναίκα φεμινίστρια. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο χαρακτηρισμό απέναντι στην κυρία Καρυστιανού» είπε αρχικά η κυρία Μαρκογιαννάκη για να συμπληρώσει «Το γεγονός ότι ο Φαραντούρης ανταπέδωσε δεν θα το έκανα ποτέ εγώ προσωπικά».
«Βλέπω ότι επιχειρείται συμψηφισμός. Η κύρια Σδούκου μίλησε για την προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καρυστιανού» παρενέβη ο Νίκος Ρωμανός.
«Είναι φεμινιστικό αυτό που είπε η κυρία Σδούκου;» επέμεινε. Δεν μπορείς να μιλάς με τέτοιο χαρακτηρισμό και η μια και η άλλη πλευρά» επέμεινε η κυρία Μαρκογιαννάκη.
«Εγώ κατάλαβα ότι μας λέει πως φταίει η κυρία Σδούκου» αντέτεινε ο κ. Ρωμανός.
«Δυστυχώς δεν μας κάνει εντύπωση για το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να είναι η άλλη όψη του ΣΥΡΖΙΑ, του Τσίπρα κτλ. Ο Πολακισμός κυριαρχούσε σε όλες αυτές τις δυνάμεις και τώρα φαίνεται ότι παρεισφρύει στο ΠΑΣΟΚ ως η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Σε κάθε περίπτωση μας έκανε αλγεινή εντύπωση ότι δεν υπήρχε κεντρική αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ» συμπλήρωσε ο Νίκος Ρωμάνος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα