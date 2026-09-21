Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η πολύχρονη μάχη με την εξάρτηση, οι 15 ψυχίατροι και ο ξαφνικός θάνατος στα 27 του χρόνια



Η εξάρτηση και η οικογένειά του

Η σχέση του Πρίσλεϊ με τις ουσίες είχε γίνει γνωστή ήδη από το 2019, όταν συνελήφθη στο Μπέβερλι Χιλς για οδήγηση υπό την επήρεια. Η υπόθεση κατέληξε σε τρία χρόνια επιτήρησης και υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος για παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών. Τα επόμενα χρόνια, ο ίδιος μιλούσε όλο και πιο ανοιχτά για την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την εξάρτηση και παράλληλα να διαχειριστεί τα προβλήματα ψυχικής υγείας που, όπως είχε περιγράψει, τον ακολουθούσαν από την εφηβεία.



Κάια

Κάια και Πρίσλεϊ Γκέρμπερ