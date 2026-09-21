Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η πολύχρονη μάχη με την εξάρτηση, οι 15 ψυχίατροι και ο ξαφνικός θάνατος στα 27 του χρόνια
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Η πολύχρονη μάχη με την εξάρτηση, οι 15 ψυχίατροι και ο ξαφνικός θάνατος στα 27 του χρόνια
Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ πέθανε σε κλινική αποτοξίνωσης - Είχε μιλήσει δημόσια για τη μάχη με την ψυχική του υγεία και τον εθισμό
Πίσω από την εικόνα του μοντέλου που μεγάλωσε μέσα στα φώτα της δημοσιότητας, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ γιος της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ, που πέθανε στα 27 του, έδινε επί χρόνια τη δική του μάχη με την ψυχική υγεία και την εξάρτηση. Τελευταία, επέλεξε να μιλά ανοιχτά για όσα είχε βιώσει, καταγράφοντας δημόσια την προσπάθειά του να βρει τον εαυτό του και να διακόψει τη χρήση.
Ο Γκέρμπερ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του και ζήτησε ιδιωτικότητα: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή». Σημειώνεται, ότι η αιτία θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
Πίσω όμως από τις πασαρέλες, τις φωτογραφίσεις και το διάσημο επώνυμο υπήρχε μια πλευρά της ζωής του που ο ίδιος επέλεξε να μοιραστεί με τον κόσμο: το άγχος, οι κρίσεις πανικού, η φαρμακευτική αγωγή, η εξάρτηση και η διαρκής προσπάθεια να βρει έναν τρόπο να αισθάνεται καλύτερα.
Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ τον Δεκέμβριο του 2024 στο TikTok, μιλώντας για την εμπειρία του με το αντικαταθλιπτικό Prozac, είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν επρόκειτο για ιατρική συμβουλή, αλλά για τη δική του προσωπική ιστορία.
«Μιλάω για το Prozac και την προσωπική μου εμπειρία με αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή. Είναι απλώς η προσωπική μου εμπειρία και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, με την ελπίδα ότι ίσως μπορέσετε να αποκομίσετε κάτι χρήσιμο από αυτήν» είχε πει.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ξεκίνησε η δική του σχέση με τα φάρμακα. Όπως ανέφερε, μέχρι περίπου τα 14 του δεν είχε πάρει φάρμακα για κανέναν λόγο. «Μεγάλωσα με άγχος», είχε εξομολογηθεί, εξηγώντας ότι στην αρχή της εφηβείας του το άγχος έγινε εντονότερο και άρχισε να επηρεάζει την καθημερινότητά του και την ικανότητά του να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του.
Τότε, όπως είχε περιγράψει, επισκέφτηκε γιατρό και ψυχίατρο και του συνταγογραφήθηκε Prozac, καθώς είχε αρχίσει να βιώνει και κρίσεις πανικού. «Για όσους από εσάς δεν έχετε βιώσει κρίση πανικού, είναι πραγματικά τρομακτικό. Νιώθεις σαν να τελειώνει ο κόσμος και δεν έχεις ιδέα γιατί» είχε πει. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο στόχος της θεραπείας ήταν να μειωθεί η ένταση των κρίσεων πανικού και του γενικευμένου άγχους.
Ο Πρίσλεϊ δεν μίλησε μόνο για το αν το φάρμακο τον βοήθησε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ένιωθε ότι επηρέαζε τα συναισθήματά του. «Αυτό με βοήθησε. Λειτουργεί» είχε πει, πριν εξηγήσει ότι, στη δική του εμπειρία, το Prozac περιόρισε όχι μόνο τις πολύ δύσκολες στιγμές αλλά και τις πολύ καλές. «Οι καλές σου στιγμές δεν είναι τόσο έντονες, αλλά ούτε και οι κακές σου στιγμές είναι τόσο έντονες» ανέφερε και συνέχισε, περιγράφοντας αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «συναισθηματικό μούδιασμα». «Ουσιαστικά, νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε μια επίπεδη συναισθηματική κατάσταση όλη μέρα», είπε.
Για τον Πρίσλεϊ, αυτό ήταν ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της θεραπείας. Όπως εξηγούσε, ένα πολύ δύσκολο γεγονός μπορούσε να μην του δημιουργήσει στον ίδιο βαθμό άγχος και πανικό, όμως ταυτόχρονα ένα όμορφο ή σημαντικό γεγονός δεν του προκαλούσε πλέον την ίδια ένταση συναισθημάτων. «Μπορεί να σου συμβεί κάτι πραγματικά όμορφο ή εκπληκτικό και σίγουρα δεν πρόκειται να το νιώσεις ούτε αυτό στον ίδιο βαθμό» είχε πει.
Έπειτα από περίπου δύο χρόνια, αποφάσισε να διακόψει το Prozac. «Τα μειονεκτήματα σίγουρα υπερτερούσαν των πλεονεκτημάτων και αποφάσισα να το διακόψω», είχε εξηγήσει. Ο ίδιος μάλιστα παραδέχτηκε ότι σταμάτησε τη λήψη του φαρμάκου απότομα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί γενική ιατρική οδηγία. «Αυτό δεν ήταν το τέλος της ιστορίας μου με τα φάρμακα. Ήταν σίγουρα μόνο η αρχή», είχε καταλήξει.
Η δημόσια συζήτηση του Πρίσλεϊ για την ψυχική υγεία συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια. Το 2025 δημιούργησε τη σειρά Mental Health Mondays, λέγοντας ότι στόχος του ήταν να κάνει «πραγματικές συζητήσεις για πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι κρύβουν».
Ο Γκέρμπερ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του και ζήτησε ιδιωτικότητα: «Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή». Σημειώνεται, ότι η αιτία θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
Πίσω όμως από τις πασαρέλες, τις φωτογραφίσεις και το διάσημο επώνυμο υπήρχε μια πλευρά της ζωής του που ο ίδιος επέλεξε να μοιραστεί με τον κόσμο: το άγχος, οι κρίσεις πανικού, η φαρμακευτική αγωγή, η εξάρτηση και η διαρκής προσπάθεια να βρει έναν τρόπο να αισθάνεται καλύτερα.
Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ τον Δεκέμβριο του 2024 στο TikTok, μιλώντας για την εμπειρία του με το αντικαταθλιπτικό Prozac, είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν επρόκειτο για ιατρική συμβουλή, αλλά για τη δική του προσωπική ιστορία.
«Μεγάλωσα με άγχος»
«Μιλάω για το Prozac και την προσωπική μου εμπειρία με αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή. Είναι απλώς η προσωπική μου εμπειρία και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, με την ελπίδα ότι ίσως μπορέσετε να αποκομίσετε κάτι χρήσιμο από αυτήν» είχε πει.
Δείτε το βίντεο
@presleygerber
Mental Health Mondays - “Pr0zac” (Fluoxetin3) #mentalhealth #medication #harmreduction #mentalhealthmonday #mentalhealthmondays #loveyourself #pr0zac #fluoxetine♬ original sound - Presley Gerber
Τότε, όπως είχε περιγράψει, επισκέφτηκε γιατρό και ψυχίατρο και του συνταγογραφήθηκε Prozac, καθώς είχε αρχίσει να βιώνει και κρίσεις πανικού. «Για όσους από εσάς δεν έχετε βιώσει κρίση πανικού, είναι πραγματικά τρομακτικό. Νιώθεις σαν να τελειώνει ο κόσμος και δεν έχεις ιδέα γιατί» είχε πει. Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο στόχος της θεραπείας ήταν να μειωθεί η ένταση των κρίσεων πανικού και του γενικευμένου άγχους.
Ο Πρίσλεϊ δεν μίλησε μόνο για το αν το φάρμακο τον βοήθησε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ένιωθε ότι επηρέαζε τα συναισθήματά του. «Αυτό με βοήθησε. Λειτουργεί» είχε πει, πριν εξηγήσει ότι, στη δική του εμπειρία, το Prozac περιόρισε όχι μόνο τις πολύ δύσκολες στιγμές αλλά και τις πολύ καλές. «Οι καλές σου στιγμές δεν είναι τόσο έντονες, αλλά ούτε και οι κακές σου στιγμές είναι τόσο έντονες» ανέφερε και συνέχισε, περιγράφοντας αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε «συναισθηματικό μούδιασμα». «Ουσιαστικά, νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε μια επίπεδη συναισθηματική κατάσταση όλη μέρα», είπε.
«Οι καλές στιγμές μου δεν ήταν τόσο έντονες»
Για τον Πρίσλεϊ, αυτό ήταν ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της θεραπείας. Όπως εξηγούσε, ένα πολύ δύσκολο γεγονός μπορούσε να μην του δημιουργήσει στον ίδιο βαθμό άγχος και πανικό, όμως ταυτόχρονα ένα όμορφο ή σημαντικό γεγονός δεν του προκαλούσε πλέον την ίδια ένταση συναισθημάτων. «Μπορεί να σου συμβεί κάτι πραγματικά όμορφο ή εκπληκτικό και σίγουρα δεν πρόκειται να το νιώσεις ούτε αυτό στον ίδιο βαθμό» είχε πει.
Έπειτα από περίπου δύο χρόνια, αποφάσισε να διακόψει το Prozac. «Τα μειονεκτήματα σίγουρα υπερτερούσαν των πλεονεκτημάτων και αποφάσισα να το διακόψω», είχε εξηγήσει. Ο ίδιος μάλιστα παραδέχτηκε ότι σταμάτησε τη λήψη του φαρμάκου απότομα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί γενική ιατρική οδηγία. «Αυτό δεν ήταν το τέλος της ιστορίας μου με τα φάρμακα. Ήταν σίγουρα μόνο η αρχή», είχε καταλήξει.
Η δημόσια συζήτηση του Πρίσλεϊ για την ψυχική υγεία συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια. Το 2025 δημιούργησε τη σειρά Mental Health Mondays, λέγοντας ότι στόχος του ήταν να κάνει «πραγματικές συζητήσεις για πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι κρύβουν».
Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους μίλησε ξανά δημόσια για τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε, περιγράφοντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο θεραπευτικό ταξίδι. «Έχω δει 15 ψυχιάτρους», είχε πει, περιγράφοντας τη σύγχυση που του προκαλούσαν οι διαφορετικές απόψεις και οδηγίες που είχε ακούσει. Παράλληλα, είχε πει ότι προσπαθούσε να περιορίσει το αλκοόλ και να δημιουργήσει ένα πιο σταθερό περιβάλλον γύρω του.
Η σχέση του Πρίσλεϊ με τις ουσίες είχε γίνει γνωστή ήδη από το 2019, όταν συνελήφθη στο Μπέβερλι Χιλς για οδήγηση υπό την επήρεια. Η υπόθεση κατέληξε σε τρία χρόνια επιτήρησης και υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος για παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών. Τα επόμενα χρόνια, ο ίδιος μιλούσε όλο και πιο ανοιχτά για την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την εξάρτηση και παράλληλα να διαχειριστεί τα προβλήματα ψυχικής υγείας που, όπως είχε περιγράψει, τον ακολουθούσαν από την εφηβεία.
Η αδερφή του, Κάια Γκέρμπερ, μίλησε το 2026 στο Vogue για τη μακροχρόνια μάχη του αδερφού της με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και για το πώς αυτή επηρέασε ολόκληρη την οικογένεια. «Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μια οικογένεια, κάπως ισοπεδώνει τους πάντες», είπε. Η Κάια περιέγραψε επίσης, πώς η ίδια αισθανόταν συχνά ότι έπρεπε να είναι «το εύκολο παιδί», καθώς ο αδερφός της χρειαζόταν περισσότερη βοήθεια.
Ο Πρίσλεϊ συνέχισε να αναζητά τρόπους αντιμετώπισης της εξάρτησης. Τον Μάρτιο του 2026 δημοσίευσε βίντεο από το Μεξικό, όπου μίλησε για τη συμμετοχή του σε θεραπεία με ιμπογκαΐνη, παραισθησιογόνο που λαμβάνεται από φυτά που προέρχονται από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική. Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη θεραπεία παραμένει πειραματική και δεν είναι νόμιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε είχε γράψει μεταξύ άλλων σε σχετική ανάρτησή του πως «προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να κάνω θεραπεία».
Η δημόσια συζήτηση του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ για την ψυχική υγεία δεν περιορίστηκε σε προσωπικές εξομολογήσεις. Το 2023, μιλώντας στο podcast Studio 22, είχε χαρακτηρίσει την ψυχική υγεία «δουλειά 24/7», περιγράφοντας τη διαχείρισή της ως μια διαρκή προσπάθεια. Είχε εξηγήσει ότι ήθελε να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετώπιζαν κατάθλιψη ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία επηρέαζε αρνητικά τη ζωή τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήθελε να τους κρίνει.
Πίσω από το διάσημο επώνυμο
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μεγάλωσε σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες οικογένειες της αμερικανικής showbiz. Η μητέρα του, Σίντι Κρόφορντ, υπήρξε ένα από τα κορυφαία μοντέλα της δεκαετίας του 1990, ενώ ο πατέρας του, Ράντε Γκέρμπερ, είναι επιχειρηματίας. Η αδερφή του, Κάια ακολούθησε επίσης καριέρα στο μόντελινγκ και την υποκριτική.
Ο ίδιος μπήκε στον χώρο της μόδας στην εφηβεία του και συνεργάστηκε με σημαντικούς οίκους, μεταξύ των οποίων οι Calvin Klein και Dolce & Gabbana. Το 2018 είχε εμφανιστεί μαζί με τη μητέρα του και στη διαφήμιση της Pepsi για το Super Bowl.
Η σχέση του Πρίσλεϊ με τις ουσίες είχε γίνει γνωστή ήδη από το 2019, όταν συνελήφθη στο Μπέβερλι Χιλς για οδήγηση υπό την επήρεια. Η υπόθεση κατέληξε σε τρία χρόνια επιτήρησης και υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος για παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών. Τα επόμενα χρόνια, ο ίδιος μιλούσε όλο και πιο ανοιχτά για την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την εξάρτηση και παράλληλα να διαχειριστεί τα προβλήματα ψυχικής υγείας που, όπως είχε περιγράψει, τον ακολουθούσαν από την εφηβεία.
Η εξάρτηση και η οικογένειά του
Η αδερφή του, Κάια Γκέρμπερ, μίλησε το 2026 στο Vogue για τη μακροχρόνια μάχη του αδερφού της με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και για το πώς αυτή επηρέασε ολόκληρη την οικογένεια. «Όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μια οικογένεια, κάπως ισοπεδώνει τους πάντες», είπε. Η Κάια περιέγραψε επίσης, πώς η ίδια αισθανόταν συχνά ότι έπρεπε να είναι «το εύκολο παιδί», καθώς ο αδερφός της χρειαζόταν περισσότερη βοήθεια.
Ο Πρίσλεϊ συνέχισε να αναζητά τρόπους αντιμετώπισης της εξάρτησης. Τον Μάρτιο του 2026 δημοσίευσε βίντεο από το Μεξικό, όπου μίλησε για τη συμμετοχή του σε θεραπεία με ιμπογκαΐνη, παραισθησιογόνο που λαμβάνεται από φυτά που προέρχονται από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική. Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη θεραπεία παραμένει πειραματική και δεν είναι νόμιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τότε είχε γράψει μεταξύ άλλων σε σχετική ανάρτησή του πως «προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να κάνω θεραπεία».
Η δημόσια συζήτηση του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ για την ψυχική υγεία δεν περιορίστηκε σε προσωπικές εξομολογήσεις. Το 2023, μιλώντας στο podcast Studio 22, είχε χαρακτηρίσει την ψυχική υγεία «δουλειά 24/7», περιγράφοντας τη διαχείρισή της ως μια διαρκή προσπάθεια. Είχε εξηγήσει ότι ήθελε να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετώπιζαν κατάθλιψη ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία επηρέαζε αρνητικά τη ζωή τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήθελε να τους κρίνει.
Πίσω από το διάσημο επώνυμο
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ μεγάλωσε σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες οικογένειες της αμερικανικής showbiz. Η μητέρα του, Σίντι Κρόφορντ, υπήρξε ένα από τα κορυφαία μοντέλα της δεκαετίας του 1990, ενώ ο πατέρας του, Ράντε Γκέρμπερ, είναι επιχειρηματίας. Η αδερφή του, Κάια ακολούθησε επίσης καριέρα στο μόντελινγκ και την υποκριτική.
Ο ίδιος μπήκε στον χώρο της μόδας στην εφηβεία του και συνεργάστηκε με σημαντικούς οίκους, μεταξύ των οποίων οι Calvin Klein και Dolce & Gabbana. Το 2018 είχε εμφανιστεί μαζί με τη μητέρα του και στη διαφήμιση της Pepsi για το Super Bowl.
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