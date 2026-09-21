Σίντι Κρόφορντ: Η ανάρτηση για τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ δύο μήνες πριν πεθάνει - Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο που έχεις γίνει, είχε γράψει
Σίντι Κρόφορντ: Η ανάρτηση για τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ δύο μήνες πριν πεθάνει - Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο που έχεις γίνει, είχε γράψει
Ο 27χρονος γιος της έφυγε από τη ζωή ενώ βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης
Μια συγκινητική ανάρτηση είχε κάνει η Σίντι Κρόφορντ για τον γιο της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή, εκφράζοντας δημόσια πόσο υπερήφανη ήταν για εκείνον.
Το 60χρονο μοντέλο είχε προχωρήσει στις 2 Ιουλίου μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τα 27α γενέθλια του παιδιού της, κοινοποιώντας δύο παλιές φωτογραφίες τους. «Χρόνια πολλά, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι. Σε αγαπώ» είχε γράψει στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών, ενώ βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης, σύμφωνα με αρχεία του Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες που εξασφάλισε το People.
Τον Μάρτιο, ο Πρίσλεϊ είχε μοιραστεί στα social media μια προσωπική στιγμή από τη θεραπεία του που σχετίζονταν με τη χρήση ουσιών. «Το να χάσω τον έλεγχο δεν ήταν εύκολο, αλλά εμπιστεύτηκα ότι υπήρχε κάτι μεγαλύτερο από εμένα που με καθοδηγούσε. Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί. Αντιμετώπισα αυτό από το οποίο προσπαθούσα να ξεφύγω και, κάπου μέσα σε όλο αυτό, άρχισα να βρίσκω ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό μου. Θα δείξει. Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να επιστρέψω», είχε γράψει.
Η μητέρα του είχε σχολιάσει κάτω από την ανάρτηση, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για την προσπάθειά του. «Είσαι ένας πολεμιστής. Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Είμαι τόσο περήφανη» είχε σημειώσει η Κρόφορντ.
Το 60χρονο μοντέλο είχε προχωρήσει στις 2 Ιουλίου μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τα 27α γενέθλια του παιδιού της, κοινοποιώντας δύο παλιές φωτογραφίες τους. «Χρόνια πολλά, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο που έχεις γίνει, αλλά πάντα θα σε βλέπω ως το μικρό μου αγόρι. Σε αγαπώ» είχε γράψει στη λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών, ενώ βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωσης, σύμφωνα με αρχεία του Ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες που εξασφάλισε το People.
Τον Μάρτιο, ο Πρίσλεϊ είχε μοιραστεί στα social media μια προσωπική στιγμή από τη θεραπεία του που σχετίζονταν με τη χρήση ουσιών. «Το να χάσω τον έλεγχο δεν ήταν εύκολο, αλλά εμπιστεύτηκα ότι υπήρχε κάτι μεγαλύτερο από εμένα που με καθοδηγούσε. Ήξερα γιατί βρισκόμουν εκεί. Αντιμετώπισα αυτό από το οποίο προσπαθούσα να ξεφύγω και, κάπου μέσα σε όλο αυτό, άρχισα να βρίσκω ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό μου. Θα δείξει. Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά που χρειάζεται να επιστρέψω», είχε γράψει.
Η μητέρα του είχε σχολιάσει κάτω από την ανάρτηση, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της για την προσπάθειά του. «Είσαι ένας πολεμιστής. Πέρασες μέσα από τη φωτιά για να ξαναβρείς τον εαυτό σου. Είμαι τόσο περήφανη» είχε σημειώσει η Κρόφορντ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα