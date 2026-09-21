Σίντι Κρόφορντ: Η ανάρτηση για τον Πρίσλεϊ Γκέρμπερ δύο μήνες πριν πεθάνει - Είμαι τόσο περήφανη για τον άνθρωπο που έχεις γίνει, είχε γράψει