Αντριάνα Λίμα: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στη Μαδρίτη και τα σχόλια – «Η θεά επέστρεψε, δείχνει σαν να είναι 25»
Αντριάνα Λίμα: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στη Μαδρίτη και τα σχόλια – «Η θεά επέστρεψε, δείχνει σαν να είναι 25»
Το 45χρονο μοντέλο εμφανίστηκε με μαύρη τουαλέτα και αυστηρά τραβηγμένα μαλλιά
Η νέα εμφάνιση της 45χρονης Αντριάνα Λίμα στη Μαδρίτη προκάλεσε σχόλια στα social media, με πολλούς θαυμαστές να επαινούν την εικόνα της, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι « θεά επέστρεψε» και ότι «δείχνει σαν να είναι 25 ετών».
Το σούπερ μόντελ έδωσε το «παρών» στο πάρτι για την ολοκλήρωση της Mercedes-Benz Fashion Week, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου. Για την περίσταση επέλεξε μια μαύρη, μακριά τουαλέτα και μια αυστηρά τραβηγμένη αλογοουρά, δημιουργώντας μια εμφάνιση που θύμισε σε αρκετούς την εικόνα της στα χρόνια της Victoria’s Secret.
Οι φωτογραφίες από τη βραδιά σχολιάστηκαν στο διαδίκτυο, με έναν θαυμαστή να γράφει: «Επιστρέφει στην εποχή της Victoria’s Secret», ενώ ένας άλλος εστίασε στον τρόπο με τον οποίο είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν: «Οι άνθρωποι θα σε χτυπήσουν όταν βρίσκεσαι στα χειρότερά σου και θα το αποκαλέσουν κριτική» και «την ερωτεύτηκα ξανά, είναι πανέμορφη». Τα θετικά σχόλια συνεχίστηκαν με αναφορές όπως: «Η θεά επέστρεψε! Είναι απίστευτο πόσο καλά δείχνει», «τα χρόνια δεν μπορούν να της κάνουν τίποτα, είναι η απόλυτη βασίλισσα του στιλ και της κομψότητας» και «δείχνει σαν να είναι 25».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η εικόνα της Λίμα αποτελούνταν από ένα φόρεμα με ψηλή λαιμόκοψη και αμάνικο σχέδιο, το οποίο αγκάλιαζε τη μέση και τους γοφούς της και κατέληγε σε μια μικρή ουρά, ενώ η πλάτη ήταν έξω. Το μοντέλο συνδύασε το ρούχο με διακριτικά κρεμαστά σκουλαρίκια με πράσινες πέτρες και ένα λεπτό, λαμπερό βραχιόλι.
Η κριτική που είχε δεχτεί το 2023
Η Αντριάνα Λίμα είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονης συζήτησης τον Νοέμβριο του 2023, όταν παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών» στο Λος Άντζελες.
Τότε, ορισμένοι σχολίασαν στα social media, ότι ήταν αγνώριστη, με αποτέλεσμα το μοντέλο να απαντήσει δημοσιεύοντας στα Instagram Stories της μια φωτογραφία χωρίς μακιγιάζ. «Το πρόσωπο μιας κουρασμένης μαμάς», είχε γράψει, αναφερόμενη στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, καθώς φρόντιζε παιδιά διαφορετικών ηλικιών, αλλά και τρία σκυλιά. Η ανάρτησή της ολοκληρωνόταν με τη φράση: «Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».
Η Λίμα είχε αποκτήσει τον γιο της, Cyan, με τον Αντρέ Λέμερς τον Αύγουστο του 2022. Έχει επίσης δύο κόρες, τη Βαλεντίνα και τη Σιένα, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Μάρκο Γιάριτς, ενώ έχει βοηθήσει στην ανατροφή και των δύο παιδιών του Λέμερς από προηγούμενη σχέση.
Το σούπερ μόντελ έδωσε το «παρών» στο πάρτι για την ολοκλήρωση της Mercedes-Benz Fashion Week, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου. Για την περίσταση επέλεξε μια μαύρη, μακριά τουαλέτα και μια αυστηρά τραβηγμένη αλογοουρά, δημιουργώντας μια εμφάνιση που θύμισε σε αρκετούς την εικόνα της στα χρόνια της Victoria’s Secret.
Οι φωτογραφίες από τη βραδιά σχολιάστηκαν στο διαδίκτυο, με έναν θαυμαστή να γράφει: «Επιστρέφει στην εποχή της Victoria’s Secret», ενώ ένας άλλος εστίασε στον τρόπο με τον οποίο είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν: «Οι άνθρωποι θα σε χτυπήσουν όταν βρίσκεσαι στα χειρότερά σου και θα το αποκαλέσουν κριτική» και «την ερωτεύτηκα ξανά, είναι πανέμορφη». Τα θετικά σχόλια συνεχίστηκαν με αναφορές όπως: «Η θεά επέστρεψε! Είναι απίστευτο πόσο καλά δείχνει», «τα χρόνια δεν μπορούν να της κάνουν τίποτα, είναι η απόλυτη βασίλισσα του στιλ και της κομψότητας» και «δείχνει σαν να είναι 25».
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@msonoliveira
#adrianalima #victoriassecret #model♬ ultraviolence bridge by lana del rey - darlana ♪‧₊˚
Η εικόνα της Λίμα αποτελούνταν από ένα φόρεμα με ψηλή λαιμόκοψη και αμάνικο σχέδιο, το οποίο αγκάλιαζε τη μέση και τους γοφούς της και κατέληγε σε μια μικρή ουρά, ενώ η πλάτη ήταν έξω. Το μοντέλο συνδύασε το ρούχο με διακριτικά κρεμαστά σκουλαρίκια με πράσινες πέτρες και ένα λεπτό, λαμπερό βραχιόλι.
Η κριτική που είχε δεχτεί το 2023
Η Αντριάνα Λίμα είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονης συζήτησης τον Νοέμβριο του 2023, όταν παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών» στο Λος Άντζελες.
Adriana Lima claps back at ‘concern’ over her looks on ‘Hunger Games’ red carpet https://t.co/qBjeEN4Xav pic.twitter.com/ZzsWA0zq6O— Page Six (@PageSix) November 16, 2023
Η Λίμα είχε αποκτήσει τον γιο της, Cyan, με τον Αντρέ Λέμερς τον Αύγουστο του 2022. Έχει επίσης δύο κόρες, τη Βαλεντίνα και τη Σιένα, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Μάρκο Γιάριτς, ενώ έχει βοηθήσει στην ανατροφή και των δύο παιδιών του Λέμερς από προηγούμενη σχέση.
Το 2023, η Λίμα είχε μιλήσει και για τις σωματικές αλλαγές που ακολούθησαν την τρίτη εγκυμοσύνη της. Σε συνέντευξή της στο People, είχε εξηγήσει ότι η αποδοχή του σώματός της ήταν μια διαδικασία που ακόμη προσπαθούσε να διαχειριστεί. «Κάθε μέρα πρέπει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου: “Άκου, αποδέξου αυτό που είσαι. Αποδέξου το σώμα σου”», είχε δηλώσει.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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