Αντριάνα Λίμα: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της στη Μαδρίτη και τα σχόλια – «Η θεά επέστρεψε, δείχνει σαν να είναι 25»

Οι φωτογραφίες από τη βραδιά σχολιάστηκαν στο διαδίκτυο, με έναν θαυμαστή να γράφει: «

», ενώ ένας άλλος εστίασε στον τρόπο με τον οποίο είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν: «

» και «

». Τα θετικά σχόλια συνεχίστηκαν με αναφορές όπως:

«

«

» και «

».

Η εικόνα της Λίμα

αποτελούνταν από

ένα φόρεμα με ψηλή λαιμόκοψη και αμάνικο σχέδιο, το οποίο αγκάλιαζε τη μέση και τους γοφούς της και κατέληγε σε μια μικρή ουρά, ενώ η πλάτη ήταν έξω.

Κλείσιμο

social media,