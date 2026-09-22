Μητέρα Μαζωνάκη: «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου»
Μητέρα Μαζωνάκη: «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου»
Η κυρία Κλειώ εξέφρασε το αίτημά της για δικαιοσύνη στη μνήμη του αγαπημένου της γιου
Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, μίλησε στον Alpha για την απώλεια του παιδιού της, εκφράζοντας τον πόνο της αλλά και το αίτημά της για δικαιοσύνη στη μνήμη του αγαπημένου της γιου.
«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η αδερφή του εκλιπόντος καλλιτέχνη μίλησε στο «Πρωινό» για την ξαφνική απώλειά του και όσα βιώνει η οικογένειά του. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο της εκπομπής που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε τον θυμό της και παράλληλα αναφέρθηκε στις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει πώς ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό ούτε λεπτομέρειες για τις θεραπείες.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Πώς να νιώθουμε; Εξοργισμένοι είναι όλοι. Εξοργισμένοι είμαστε. Ο άδικος χαμός του μας πονάει. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά. Οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του. Δεν γνωρίζω πώς γνώρισε τη συγκεκριμένη γιατρό, ούτε γνωρίζω κάτι για τις θεραπείες».
«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε, οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του»Στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε χθες και η αδερφή του, Μαρία, υποστηρίζοντας πως ο τραγουδιστής «δολοφονήθηκε», ενώ τόνισε πως οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του «πάτησαν στην ανάγκη του».
Η αδερφή του εκλιπόντος καλλιτέχνη μίλησε στο «Πρωινό» για την ξαφνική απώλειά του και όσα βιώνει η οικογένειά του. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο της εκπομπής που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε τον θυμό της και παράλληλα αναφέρθηκε στις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει πώς ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό ούτε λεπτομέρειες για τις θεραπείες.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Πώς να νιώθουμε; Εξοργισμένοι είναι όλοι. Εξοργισμένοι είμαστε. Ο άδικος χαμός του μας πονάει. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε. Δολοφονούνταν διαχρονικά. Οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του. Δεν γνωρίζω πώς γνώρισε τη συγκεκριμένη γιατρό, ούτε γνωρίζω κάτι για τις θεραπείες».
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