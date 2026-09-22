Μητέρα Μαζωνάκη: «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου»

«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε, οι άνθρωποι αυτοί πάτησαν στην ανάγκη του»

Στην απώλεια του

αναφέρθηκε χθες και η αδερφή του, Μαρία, υποστηρίζοντας πως ο τραγουδιστής «

», ενώ τόνισε πως οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατό του «

».

Η αδερφή του εκλιπόντος καλλιτέχνη μίλησε στο «Πρωινό» για

και όσα βιώνει η οικογένειά του. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο της εκπομπής που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε τον θυμό της και παράλληλα αναφέρθηκε στις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει πώς ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό ούτε λεπτομέρειες για τις θεραπείες.





Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «

».





