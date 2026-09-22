Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Κοτανίδου στον Δανίκα: Ο Μαζωνάκης δεν χρειαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση, οι «άλλες ιατρικές» έχουν κινδύνους
Κοτανίδου στον Δανίκα: Ο Μαζωνάκης δεν χρειαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση, οι «άλλες ιατρικές» έχουν κινδύνους
Η πρόεδρος του ΚΕΣΥ και καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας μιλά χωρίς περιστροφές για τον θάνατο Μαζωνάκη - Εξηγεί πότε ενδείκνυται πραγματικά η πλασμαφαίρεση, προειδοποιεί για τις πιθανές παρενέργειες και μιλά για τη «μανία» της αντιγήρανσης
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ενθουσιασμένος. Από την κουβέντα που είχα -τυχερός!- με την Αναστασία Κοτανίδου. Τι άνθρωπος! Τι γιατρός! Τι ήθος! Τι συνέπεια! Τι πορεία. Οπως μου είπε: «Τώρα είμαι ομότιμη καθηγήτρια. Η διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στον “Ευαγγελισμό” είναι η κυρία Ιωάννα Δημοπούλου».
Και τι δεν κουβεντιάσαμε... Ολα μα όλα τα είπαμε. Για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν είχε λόγους να κάνει πλασμαφαίρεση». Για τη μανία αντιγήρανσης: «Δεν μπορεί κανείς να είναι για πάντα νέος». Για παράδειγμα, «εγώ μπορώ να με βλέπω στον καθρέφτη και να λέω ότι είμαι η Κλόντια Σίφερ και ουσιαστικά να είμαι Γεωργία Βασιλειάδου».
Ολα τα είπαμε. Να τη διαβάσετε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ: Αφαιρούμε το πλάσμα και το αντικαθιστούμε.
Δ.Δ.: Τι είναι το πλάσμα;
ΑΝ.Κ.: Είναι το υγρό στοιχείο του αίματος.
Δ.Δ.: Και γιατί το αντικαθιστούμε;
ΑΝ.Κ.: Στο πλάσμα υπάρχουν κάποια αντισώματα. Οταν κάνουμε πλασμαφαίρεση, έχουμε στόχο να αφαιρέσουμε αυτά τα βλαβερά αντισώματα. Ή είναι αυτοαντισώματα ή κάποια τοξική ουσία, όπως στην αιμοκάθαρση. Αυτά γίνονται και στον «Ευαγγελισμό».
Δ.Δ.: Ο Μαζωνάκης γιατί δεν ήρθε στον «Ευαγγελισμό» να το κάνει; Θα του το κάνατε εσείς;
ΑΝ.Κ.: Ο Μαζωνάκης δεν είχε λόγους να κάνει πλασμαφαίρεση.
Δ.Δ.: Γιατί πήγε να κάνει τότε;
ΑΝ.Κ.: Δεν ξέρω για ποιον λόγο πήγε. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν αφαίρεση και να μείνουν για πάντα νέοι.
Δ.Δ.: Για την αντιγήρανση γίνεται δηλαδή.
ΑΝ.Κ.: Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι έχουν κάποια τοξικά πράγματα στον οργανισμό και θα τα βγάλουν με την πλασμαφαίρεση.
Δ.Δ.: Δηλαδή αν έρθω εγώ στον «Ευαγγελισμό», εσείς θα διαπιστώσετε αν πρέπει να κάνω ή όχι; Πώς γίνεται η διαδικασία;
Και τι δεν κουβεντιάσαμε... Ολα μα όλα τα είπαμε. Για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν είχε λόγους να κάνει πλασμαφαίρεση». Για τη μανία αντιγήρανσης: «Δεν μπορεί κανείς να είναι για πάντα νέος». Για παράδειγμα, «εγώ μπορώ να με βλέπω στον καθρέφτη και να λέω ότι είμαι η Κλόντια Σίφερ και ουσιαστικά να είμαι Γεωργία Βασιλειάδου».
Ολα τα είπαμε. Να τη διαβάσετε.
Σκηνή 1η: Ο Μαζωνάκης και η πλασμαφαίρεσηΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΙΚΑΣ: Τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ: Αφαιρούμε το πλάσμα και το αντικαθιστούμε.
Δ.Δ.: Τι είναι το πλάσμα;
ΑΝ.Κ.: Είναι το υγρό στοιχείο του αίματος.
Δ.Δ.: Και γιατί το αντικαθιστούμε;
ΑΝ.Κ.: Στο πλάσμα υπάρχουν κάποια αντισώματα. Οταν κάνουμε πλασμαφαίρεση, έχουμε στόχο να αφαιρέσουμε αυτά τα βλαβερά αντισώματα. Ή είναι αυτοαντισώματα ή κάποια τοξική ουσία, όπως στην αιμοκάθαρση. Αυτά γίνονται και στον «Ευαγγελισμό».
Δ.Δ.: Ο Μαζωνάκης γιατί δεν ήρθε στον «Ευαγγελισμό» να το κάνει; Θα του το κάνατε εσείς;
ΑΝ.Κ.: Ο Μαζωνάκης δεν είχε λόγους να κάνει πλασμαφαίρεση.
Δ.Δ.: Γιατί πήγε να κάνει τότε;
ΑΝ.Κ.: Δεν ξέρω για ποιον λόγο πήγε. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν αφαίρεση και να μείνουν για πάντα νέοι.
Δ.Δ.: Για την αντιγήρανση γίνεται δηλαδή.
ΑΝ.Κ.: Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι έχουν κάποια τοξικά πράγματα στον οργανισμό και θα τα βγάλουν με την πλασμαφαίρεση.
Δ.Δ.: Δηλαδή αν έρθω εγώ στον «Ευαγγελισμό», εσείς θα διαπιστώσετε αν πρέπει να κάνω ή όχι; Πώς γίνεται η διαδικασία;
ΑΝ.Κ.: Βέβαια. Γίνονται ειδικές εξετάσεις και με τις ειδικές εξετάσεις βρίσκουμε ποιος πρέπει και ποιος δεν πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση. Αν θυμόσαστε, στην αρχή του COVID, είχαμε κάνει συλλογή πλασμάτων από ασθενείς που είχαν πολύ υψηλά επίπεδα αντισωμάτων έναντι του COVID, ως θεραπευτικό μέσο. Για να βοηθήσουμε τους βαριά ασθενείς, τους δίναμε πλάσμα από ασθενείς που είχαν πολύ υψηλά αντισώματα. Αυτό το κάναμε προτού βρεθούν τα εμβόλια.
ΑΝ.Κ.: Και ένας γιατρός φτάνει. Μαζί βέβαια με το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο στην περίθαλψη.
Δ.Δ.: Τι γιατρός είναι αυτός, αιματολόγος;
ΑΝ.Κ.: Οχι, γιατρός ο οποίος έχει εξοικειωθεί με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αυτό χρειάζεται. Δεν υπάρχει ειδίκευση στην πλασμαφαίρεση. Οι γιατροί οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πλασμαφαίρεση είναι γιατροί που έχουν ασχοληθεί με αυτήν. Δηλαδή, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας γίνεται πολύ συχνά πλασμαφαίρεση. Και όλοι οι γιατροί στη μονάδα ξέρουν πολύ καλά πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες που μπορεί να δημιουργήσει η πλασμαφαίρεση.
Δ.Δ.: Αυτό σε ποια ηλικία γίνεται συνήθως;
ΑΝ.Κ.: Δεν υπάρχει ηλικία, μπορεί να είσαι και πολύ νέος και πολύ μεγάλος.
Δ.Δ.: Εξαρτάται από την ασθένεια.
ΑΝ.Κ.: Ακριβώς.
Δ.Δ.: Ποιες ασθένειες είναι αυτές;
ΑΝ.Κ.: Η συνηθισμένη ασθένεια για την οποία κάνουμε πλασμαφαίρεση είναι η μυασθένεια Gravis. Πρόκειται για μια νευρολογική πάθηση και θεωρείται ότι κάνοντας πλασμαφαίρεση αφαιρούμε αρκετά αυτοαντισώματα και έτσι ο ασθενής μπορεί να επανέλθει πολύ γρήγορα από την κρίση.
Δ.Δ.: Γίνεται στον «Ευαγγελισμό» αυτό;
ΑΝ.Κ.: Ναι, και όχι μόνο στον «Ευαγγελισμό».
Δ.Δ.: Συνήθως αυτό γίνεται για αντιγήρανση, σωστά;
ΑΝ.Κ.: Οχι, στο νοσοκομείο γίνεται για ιατρικούς λόγους, όχι για αντιγήρανση.
Δ.Δ.: Γιατί έχω διαβάσει ότι πολλοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ το κάνουν, η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Σάντρα Μπούλοκ, η Νικόλ Κίντμαν, ο Ορλάντο Μπλουμ...
ΑΝ.Κ.: Κι εγώ τα έχω διαβάσει αυτά, όμως δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξέρω ακριβώς τι διαδικασία ακολουθούν. Και η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη είπε ότι έκανε πλασμαφαίρεση - δεν ξέρω αν έκανε πλασμαφαίρεση λέγοντας ότι αφαιρεί 200 ml αίμα. Η πλασμαφαίρεση είναι μια συνεχής διαδικασία, δεν μπορείς να αφαιρέσεις λίγο αίμα και μετά να σταματήσεις. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει μια αντλία και λειτουργεί συνέχεια. Περνάει το αίμα, αφαιρεί το πλάσμα και μπαίνει υγρό αντικατάστασης ή πλάσμα αντικατάστασης διαφορετικό. Αίμα δεν μπαίνει. Μπαίνει υγρό αντικατάστασης ή καθαρό πλάσμα.
ΑΝ.Κ.: Από αυτά που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο φαίνεται ότι είναι κι άλλα δυο-τρία. Κοιτάξτε, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να πάρει πολύ αυστηρά μέτρα τώρα και να κάνει μια ειδική επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα κέντρα αναζωογόνησης, ας τα πούμε έτσι.
Δ.Δ.: Τώρα γίνεται όμως αυτό, εκ των υστέρων πάντα.
ΑΝ.Κ.: Συνήθως στη χώρα μας τα πράγματα γίνονται εκ των υστέρων, δεν γίνονται εκ των προτέρων.
Δ.Δ.: Δεν έχει ευθύνη και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο κ. Πατούλης, φέρ’ ειπείν;
ΑΝ.Κ.: Κανονικά, ο νόμος του ’19 λέει ότι τα ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Τώρα τι έλεγχοι έγιναν ή δεν έγιναν, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό το πράγμα, ούτε είναι η δουλειά μου.
Δ.Δ.: Τι θα λέγατε σε κάποιον που θέλει να είναι πάντα νέος;
ΑΝ.Κ.: Δεν μπορεί κανείς να είναι για πάντα νέος. Πρέπει να ασκείσαι, να διατηρείς το βάρος σου και να έχεις υγιεινή ζωή - να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να κοιμάσαι αρκετές ώρες. Ε, αν τα ακολουθήσεις αυτά, μένεις νέος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δ.Δ.: Ξέρετε τέτοιες περιπτώσεις εσείς; Σας έχουν έρθει ποτέ στον «Ευαγγελισμό»;
ΑΝ.Κ.: Οχι, αλλά έχουν έρθει περιπτώσεις με παρενέργειες άλλου είδους από τέτοια ιατρεία. Οχι από το συγκεκριμένο, αλλά έχουν έρθει με πολύ μεγάλη μείωση ηλεκτρολυτών. Οι ηλεκτρολύτες είναι ένα σημαντικό πράγμα στο αίμα μας. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ηλεκτρολυτών, τα επίπεδα ασβεστίου και τα λευκώματα που έχουμε στο αίμα. Ολα αυτά έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες μετά.
ΑΝ.Κ.: Ναι, πάρα πολύ. Είναι μια μόδα περίπου της τελευταίας δεκαετίας. Υπάρχουν βέβαια στο εξωτερικό ειδικές κλινικές που ασχολούνται με αυτές τις θεραπείες αντιγήρανσης. Εκεί πηγαίνουν πάρα πολλοί.
Δ.Δ.: Καλές είναι αυτές;
ΑΝ.Κ.: Δεν έχω πάει σε καμία, δεν ξέρω. Εχω ακούσει ότι περνάνε καλά οι άνθρωποι που πάνε εκεί, παρότι πληρώνουν αστρονομικά ποσά σε ορισμένες κλινικές. Το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, είναι ότι όλοι οι γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικά επαγγέλματα πρέπει να μπορούν να κάνουν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη ανά πάσα στιγμή. Αν η καρδιοαναπνευστική ανάνηψη γίνει από το πρώτο λεπτό σωστά, ο ασθενής έχει μια πιθανότητα -όχι αμελητέα, 8% με 35%- να επανέλθει. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία είναι να δούμε πού έχουμε χάσει λίγο το μέτρο και για ποιο λόγο δεν έχουμε εκπαιδεύσει όλο τον κόσμο να μπορεί να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Πρέπει να τη μαθαίνουν τα παιδιά από το δημοτικό, από το νηπιαγωγείο.
Δ.Δ.: Αυτό δεν το ήξεραν καν αυτοί οι γιατροί. Τι γιατροί ήταν αυτοί;
ΑΝ.Κ.: Το σύστημα στο εξωτερικό απαγορεύει να διατηρείς τη δυνατότητα να ασκείς το ιατρικό επάγγελμα αν δεν έχεις επάρκεια στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Τα νοσοκομεία στο εξωτερικό υποχρεώνουν όλο το προσωπικό κάθε τρία χρόνια να επαναλαμβάνει το course αναζωογόνησης. Χωρίς αυτό δεν παίρνει τον μισθό του ο άλλος, είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Εδώ η υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, δημοσίευσε έναν νόμο στον οποίο επιβάλλει όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 50 άτομα να εκπαιδευτούν από πιστοποιημένους φορείς στη διεξαγωγή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πιστοποιημένοι φορείς. Είμαστε σε μια διαδικασία να το καθορίσουμε.
Δ.Δ.: Ναι, αλλά δεν ήταν παθολογικό ιατρείο, έκαναν άλλη δουλειά. Τι έλεγχος έγινε; Ο κόσμος έχει μια αμφισβήτηση μεγάλη.
ΑΝ.Κ.: Ναι, όμως ο κόσμος πηγαίνει σε αυτά τα ιατρεία και πληρώνει απίστευτα ποσά.
Δ.Δ.: Οχι ο κόσμος. Κάποιοι επώνυμοι πηγαίνουν, όχι οι απλοί άνθρωποι.
ΑΝ.Κ.: Και απλοί άνθρωποι πηγαίνουν.
Δ.Δ.: Απλοί άνθρωποι να δίνουν 15.000 ευρώ για θεραπεία;
ΑΝ.Κ.: Υπάρχουν, δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι που όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πολύ σοβαρό θέμα μπορούν να απευθυνθούν σε ανθρώπους που είναι απατεώνες, γιατί αμφισβητούν αυτό που τους είπε ένας σοβαρός γιατρός.
Δ.Δ.: Με τον καρκίνο είναι έτσι. Και πάνε σε αυτούς. Γιατί πάνε εκεί;
ΑΝ.Κ.: Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
ΑΝ.Κ.: Το ξέρω. Καταρχάς, στη χώρα μας, θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν τεράστιες ταμπέλες με ονόματα γιατρών, φυσικοθεραπευτών και δεν ξέρω κι εγώ τι, το οποίο κατά νόμο απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται να βάλω μια ταμπέλα δύο μέτρα έξω και να λέω «γιατρός γυναικολόγος, εξειδικευμένος στο τάδε».
Δ.Δ.: Ολιστική Ιατρική κ.λπ.
ΑΝ.Κ.: Εχει ασχοληθεί κανένας μέχρι τώρα με αυτά; Κανένας. Εχουν περάσει διάφορες κυβερνήσεις, κανένας δεν έχει πιάσει αυτό το απλό θέμα της διαφήμισης με τις ταμπέλες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι οι διαφημίσεις στο Ιντερνετ. Δεν υπάρχει μια υπηρεσία να καθίσει να ελέγξει το τι γράφεται στο Ιντερνετ από όλες τις πλευρές. Το να διαφημίζεται μέσω Ιντερνετ επίσης απαγορεύεται από τον νόμο.
Δ.Δ.: Αρα η Ιατρική έχει γίνει ένα εμπόριο. Η ζωή του ανθρώπου, η υγεία του, να γίνει νέος, αυτή η δικτατορία της νεότητας, της μόδας.
ΑΝ.Κ.: Δεν είναι η μόνη που διαφημίζει άλλες ιατρικές εκτός από την κλασική ιατρική. Υπάρχουν πάρα πολλοί που διαφημίζουν άλλες ειδικότητες.
Δ.Δ.: Οι οποίες δεν υπάρχουν στην Ιατρική, είναι επινοημένες.
ΑΝ.Κ.: Οι περισσότερες είναι επινοημένες.
ΑΝ.Κ.: Αυτός που θέλει να είναι πάντα νέος πρέπει να σκεφτεί τις συνέπειες από αυτό που πάει να κάνει για να είναι πάντα νέος. Πρέπει να επιλέξει σωστά και τα άτομα τα οποία θα του κάνουν αυτές τις διαδικασίες.
Δ.Δ.: Αυτό που λένε για το κλύσμα, ότι πρέπει να κάνεις μία φορά την εβδομάδα, το έχετε ακούσει;
ΑΝ.Κ.: Οχι, δεν το έχω ακούσει. Εχω ακούσει για την υδροθεραπεία, που γίνεται σε κάποιες κλινικές. Μέσω ενός κολονοσκοπίου πλένουν το έντερο από την εσωτερική πλευρά. Ακρως επικίνδυνο πράγμα, πολύ παρεμβατικό, μπορεί να έχει απίστευτες επιπτώσεις. Το κάνουν όμως πολλοί επώνυμοι.
Δ.Δ.: Δηλαδή τι ακριβώς γίνεται;
ΑΝ.Κ.: Μέσω ενός κολονοσκοπίου βάζουν πολύ μεγάλη ποσότητα νερού στο έντερο και ξεπλένεται το έντερο από τις τοξικές ουσίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στη χλωρίδα του εντέρου. Στο έντερο έχουμε μικρόβια και μύκητες, σημαντικά για τη φυσιολογική λειτουργία του. Μπορεί να μας δημιουργήσει μετά προβλήματα στις κενώσεις. Αλλά το πιο βασικό που μπορεί να προκαλέσει είναι κάποια πολύ σοβαρή λοίμωξη. Επειδή το νερό εισέρχεται με πολύ μεγάλη πίεση, μπορεί κάποια μικρόβια να διαπεράσουν το τοίχωμα του εντέρου και να καταλήξουν στο αίμα. Επίσης, μπορεί να έχουμε μικρο-ρήξεις εντέρου με αυτό το πράγμα. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν εκκολπώματα είναι πολύ επιρρεπείς στο να κάνουν επιπλοκές από αυτού του είδους τη θεραπεία.
Δ.Δ.: Η αντιγήρανση που λέγαμε πριν.
ΑΝ.Κ.: Και ποιος το εκτίμησε αυτό; Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι έχουμε αυταπάτες. Θεωρούμε ότι έχουμε τρομερό αποτέλεσμα χωρίς αυτό το αποτέλεσμα να είναι μετρούμενο. Εγώ μπορώ να με βλέπω στον καθρέφτη και να λέω ότι είμαι η Κλόντια Σίφερ και ουσιαστικά να είμαι Γεωργία Βασιλειάδου.
ΑΝ.Κ.: Γίνονται πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι μετά από δύο-τρία χρόνια ο «Ευαγγελισμός» θα έχει αρκετά ανακαινιστεί. Χρειάζονται όμως και πάρα πολλά άλλα. Και το βασικό το οποίο χρειάζεται είναι νοσηλευτικό προσωπικό. Εχει τεράστια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.
Δ.Δ.: Οταν λέτε για νοσηλευτικό προσωπικό, πόσοι χρειάζονται ακόμα;
ΑΝ.Κ.: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι στα χαρτιά φαίνεται ότι έχουμε τον επαρκή αριθμό νοσηλευτών, επειδή οι οργανισμοί των νοσοκομείων είναι παλιοί. Δεν έχουν αλλάξει από το ’12. Οι σημερινές ανάγκες είναι διαφορετικές, χρειάζεται τουλάχιστον 30%-35% παραπάνω νοσηλευτικό προσωπικό από το ήδη υπάρχον.
Δ.Δ.: Γιατί δεν προσλαμβάνονται; Μήπως οι μισθοί είναι χαμηλοί;
ΑΝ.Κ.: Είναι χαμηλοί οι μισθοί, όμως δεν υπάρχουν και αρκετοί νοσηλευτές. Μετά, υπάρχουν θέσεις που είναι πολύ πιο χαλαρές από το νοσοκομείο. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας χρειάζεται πάρα πολλούς νοσηλευτές. Αυτή τη στιγμή ο «Ευαγγελισμός», από μια μεγάλη δωρεά των Ιδρυμάτων Νιάρχου και Θανάση Μαρτίνου, ετοιμάζει άλλα 32 κρεβάτια εντατικής θεραπείας, τα οποία είναι πολύ αμφιλεγόμενο ότι θα λειτουργήσουν γιατί δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό.
Δ.Δ.: Πόσα παίρνει περίπου σήμερα ένας νοσηλευτής;
ΑΝ.Κ.: Περίπου 1.200-1.300 μεικτά, συν κάποιες βάρδιες που κάνει.
Δ.Δ.: Δηλαδή 1.500 ευρώ χοντρικά.
ΑΝ.Κ.: Μεικτά όμως. Καθαρά θα είναι 1.000-1.200 ευρώ.
Δ.Δ.: Και ο νεοδιορισθείς γιατρός;
ΑΝ.Κ.: Περίπου 1.200-1.300 καθαρά, συν τις εφημερίες. Οι οποίες πληρώνονται ελάχιστα. Σε κάποια φάση το ωριαίο κόστος των εφημεριών ήταν 3-4 ευρώ. Στο σπίτι την κοπέλα που έχω την πληρώνω 11 ευρώ την ώρα και ο γιατρός πληρώνεται 3-4 ευρώ την ώρα.
ΑΝ.Κ.: Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι γιατροί που δυστυχώς φεύγουν από τη χώρα. Αυτή τη στιγμή το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έχει κάνει μια πρόταση, οι φοιτητές, όταν τελειώνουν και θέλουν να πάνε σε κάποιες περιζήτητες και καλές ειδικότητες, να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις για να μπορούν να μπουν χωρίς να περιμένουν τεράστια σειρά.
Δ.Δ.: Τι εξετάσεις;
ΑΝ.Κ.: Εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης της Ιατρικής.
Δ.Δ.: Αφού έχουν πάρει το πτυχίο τους.
ΑΝ.Κ.: Θα έχουν πάρει το πτυχίο τους, όμως θα δώσουν ένα είδος πανελληνίων εξετάσεων ξανά. Αυτός είναι ο στόχος αυτών των εξετάσεων, να κρατήσουμε τους καλύτερους φοιτητές στην Ελλάδα.
Δ.Δ.: Εσείς πόσα χρόνια είστε στην Ιατρική;
ΑΝ.Κ.: Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στην Ιατρική. Τελείωσα το ’82, είμαι 44 χρόνια.
Δ.Δ.: Και μισθολογικά; Μη μου πείτε τον μισθό σας, γενικά. Δεν είστε ικανοποιημένη, φαντάζομαι.
ΑΝ.Κ.: Εγώ έφτασα στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή. Ο μισθός του τακτικού καθηγητή 2.000 ευρώ.
Δ.Δ.: Αν είναι δυνατόν, τακτικός καθηγητής Ιατρικής να παίρνει 2.000! Μα δεν είναι αστείο αυτό; Μήπως αυτά προκαλούν όλη αυτή την ιστορία με τα φακελάκια; Οταν παίρνεις τόσα λίγα λεφτά και σώζεις ζωές, λογικό δεν είναι να ζητήσεις κάτι παραπάνω;
ΑΝ.Κ.: Η Ιατρική είναι λειτούργημα, απαγορεύεται να ζητάς λεφτά. Επέλεξες να μείνεις στο δημόσιο σύστημα. Αν θέλεις να έχεις λεφτά, πας στον ιδιωτικό τομέα και εκεί μπορείς να ζητήσεις ό,τι θέλεις. Αφού επέλεξες να πας στο δημόσιο σύστημα, απαγορεύεται να ζητάς λεφτά.
Τώρα, με τα καινούρια νομοσχέδια, μπορώ να επιλέξω γιατρό πάλι μέσω ιδιωτικού τομέα από το Δημόσιο. Αυτό δηλαδή που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας και οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν τη δυνατότητα να έχουν και ιδιωτικό επάγγελμα - όλα αυτά όμως δηλωμένα στην Εφορία, όχι πάλι με φακελάκια.
ΑΝ.Κ.: Μπορείτε, βεβαίως. Και με δικό σας ιατρείο και να πάτε σε ιδιωτική κλινική να προσφέρετε υπηρεσίες. Στον ελεύθερο χρόνο, μετά τη λήξη του ωραρίου.
Δ.Δ.: Αυτό είναι ένα συμπλήρωμα μισθολογικό. Ποια είναι η διαφορά στους μισθούς ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα;
ΑΝ.Κ.: Συνήθως στα ιδιωτικά νοσοκομεία οι γιατροί αμείβονται με βάση την πελατεία που έχουν. Δεν αμείβονται με έναν σταθερό μισθό. Λίγοι γιατροί έχουν μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Συνήθως είναι οι πιο χαμηλόβαθμοι. Οι πιο υψηλόβαθμοι γιατροί στον ιδιωτικό τομέα έχουν μια αμοιβή που παίρνουν από τους ασθενείς τους. Για έναν νέο γιατρό δεν θα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Ομως για έναν γιατρό που είναι φτασμένος και είναι όνομα, η διαφορά θα είναι πολύ μεγάλη, φαντάζομαι.
Δ.Δ.: Εσείς είστε υπεύθυνη στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας;
ΑΝ.Κ.: Τώρα είμαι ομότιμη καθηγήτρια. Η διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στον «Ευαγγελισμό» είναι η κυρία Ιωάννα Δημοπούλου. Εγώ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έχω την τριετή παράταση από το Πανεπιστήμιο ως ομότιμη καθηγήτρια.
Δ.Δ.: Πολλές ώρες;
ΑΝ.Κ.: Οσες ώρες χρειάζεται. Ανάλογα με την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η κλινική, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάποιος ασθενής. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες.
Δ.Δ.: Μπορεί να είναι και 10-12 ώρες την ημέρα;
ΑΝ.Κ.: Μπορεί. Και Σαββατοκύριακα, αν χρειάζεται.
Δ.Δ.: Το ΑΙ το χρησιμοποιείτε εσείς στον «Ευαγγελισμό»;
ΑΝ.Κ.: Το AI έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή σε κάποιες ειδικότητες, παραδείγματος χάρη στην ειδικότητα της Ακτινολογίας. Τα καινούρια μηχανήματα έχουν κάποια ενσωματωμένα συστήματα ΑΙ τα οποία μπορούν να βγάλουν και μια διάγνωση, την οποία αργότερα μπορεί να χρειαστεί να την ελέγξει ο γιατρός. Το ίδιο και στα μηχανήματα που βγάζουν καρδιογράφημα. Κι εκεί το μηχάνημα διαβάζει το καρδιογράφημα και σου λέει τη διάγνωση, και πάλι θέλει έλεγχο όμως από τον γιατρό.
ΑΝ.Κ.: Ο «Ευαγγελισμός» έχει τη δυνατότητα 900-1.000 περιστατικά και είναι πάντα γεμάτος, δεν έχει άδεια κρεβάτια ποτέ. Σκεφτείτε ότι το ιατρονοσηλευτικό και το διοικητικό και το παραϊατρικό προσωπικό είναι 1.500-2.000 άτομα. Και οι συγγενείς δεν θα είναι ένας-δυο ανά ασθενή;
Δ.Δ.: Τι θα λέγατε τελικά για την περίπτωση του Μαζωνάκη όπως τη διαβάσατε, όπως την εκτιμήσατε;
ΑΝ.Κ.: Είναι πολύ κρίμα που χάθηκε ένα νέο άτομο. Κατά δεύτερον, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, γιατί δεν είναι όλα χρυσός.
Δ.Δ.: Τα πιστεύουμε όμως. Γιατί;
ΑΝ.Κ.: Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Μας αρέσει να πιστεύουμε τα λίγο γυαλιστερά πράγματα. Θυμόσαστε όταν πρωτοβγήκε ο COVID ότι βγήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και έλεγαν ότι όσους ασθενείς σκοτώνουμε με COVID τόσο μας πληρώνουν επιπλέον εμάς, τους γιατρούς; Ηταν τόσο παράλογα τα πράγματα... Υπήρχε όμως ένα ποσοστό του κόσμου που τα πίστευε αυτά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν.
Δ.Δ.: Λένε ότι τα εμβόλια δημιούργησαν παρενέργειες. Είναι διαπιστωμένο αυτό;
ΑΝ.Κ.: Οχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια διαπίστωση. Είναι σαν την υπόθεση της κότας και του αυγού, ποιο έγινε πρώτο. Καταρχάς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κάποιες παρενέργειες είχαν περάσει και COVID. Γιατί λένε ότι το εμβόλιο τους έκανε τις παρενέργειες και όχι ο ίδιος ο COVID;
ΑΝ.Κ.: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και στην πορεία χρειάστηκε να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Οι διορθώσεις που κάνουμε στο Σύστημα Υγείας αργούν να εφαρμοστούν. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες προσπάθειες για να διορθωθούν πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσει μια σχετική αξιολόγηση όλων όσοι λειτουργούν στο Σύστημα Υγείας. Απαξ και υπάρξει αυτό, θα μπορεί και ο κόσμος να βλέπει πολύ πιο εύκολα σε ποιον γιατρό να απευθυνθεί.
Δ.Δ.: Τι θα λέγατε στον Γεωργιάδη;
ΑΝ.Κ.: Αυτό που θα του έλεγα είναι ότι πρέπει να δώσει συγκεκριμένο μπάτζετ σε κάθε διευθυντή. Αυτό το μπάτζετ να το αξιολογεί ο κάθε διευθυντής, να του δώσει τη δυνατότητα να επιλέγει όλο το προσωπικό και στο τέλος του χρόνου ο διευθυντής να απολογηθεί στον υπουργό Υγείας ή σε οποιονδήποτε για τα αποτελέσματα.
Δ.Δ.: Τι άλλο θα του λέγατε;
ΑΝ.Κ.: Να δοθεί η δυνατότητα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνουν οι επιστημονικές εταιρείες να είναι καλύτερα οργανωμένες. Αν κάνουμε αυτά τα δύο, αλλάξαμε εντελώς. Στο τέλος θα πρέπει κάποιος να αξιολογήσει και εμένα. Οτι αυτά τα οποία έκανα κατά τη διάρκεια του ενός έτους ήταν σωστά. Γιατί μπορεί εγώ να μαζέψω την παρέα μου πέντε ανθρώπων και να μοιράζω λεφτά.
Δ.Δ.: Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί;
ΑΝ.Κ.: Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στο τέλος θα έχω αξιολογήσιμα σημεία, δηλαδή πόσους αρρώστους είδα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα από τη θεραπεία αυτών των αρρώστων, εάν χρησιμοποίησα παράλληλα πάρα πολλά λεφτά για φάρμακα κ.λπ. τα οποία δεν είχαν νόημα...
Φεύγοντας μετά τον φιλικό θερμό ασπασμό της είπα. Και το γράφω και το εννοώ: Εγώ θα εμπιστευόμουν την Αναστασία Κοτανίδου, ειλικρινά το λέω!
Σκηνή 2η: Από την Γκουίνεθ Πάλτροου στον Ορλάντο ΜπλουμΔ.Δ.: Και πόσοι γιατροί πρέπει να είναι στη διαδικασία αυτή;
ΑΝ.Κ.: Και ένας γιατρός φτάνει. Μαζί βέβαια με το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο στην περίθαλψη.
Δ.Δ.: Τι γιατρός είναι αυτός, αιματολόγος;
ΑΝ.Κ.: Οχι, γιατρός ο οποίος έχει εξοικειωθεί με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αυτό χρειάζεται. Δεν υπάρχει ειδίκευση στην πλασμαφαίρεση. Οι γιατροί οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πλασμαφαίρεση είναι γιατροί που έχουν ασχοληθεί με αυτήν. Δηλαδή, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας γίνεται πολύ συχνά πλασμαφαίρεση. Και όλοι οι γιατροί στη μονάδα ξέρουν πολύ καλά πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες που μπορεί να δημιουργήσει η πλασμαφαίρεση.
Δ.Δ.: Αυτό σε ποια ηλικία γίνεται συνήθως;
ΑΝ.Κ.: Δεν υπάρχει ηλικία, μπορεί να είσαι και πολύ νέος και πολύ μεγάλος.
Δ.Δ.: Εξαρτάται από την ασθένεια.
ΑΝ.Κ.: Ακριβώς.
Δ.Δ.: Ποιες ασθένειες είναι αυτές;
ΑΝ.Κ.: Η συνηθισμένη ασθένεια για την οποία κάνουμε πλασμαφαίρεση είναι η μυασθένεια Gravis. Πρόκειται για μια νευρολογική πάθηση και θεωρείται ότι κάνοντας πλασμαφαίρεση αφαιρούμε αρκετά αυτοαντισώματα και έτσι ο ασθενής μπορεί να επανέλθει πολύ γρήγορα από την κρίση.
Δ.Δ.: Γίνεται στον «Ευαγγελισμό» αυτό;
ΑΝ.Κ.: Ναι, και όχι μόνο στον «Ευαγγελισμό».
Δ.Δ.: Συνήθως αυτό γίνεται για αντιγήρανση, σωστά;
ΑΝ.Κ.: Οχι, στο νοσοκομείο γίνεται για ιατρικούς λόγους, όχι για αντιγήρανση.
Δ.Δ.: Γιατί έχω διαβάσει ότι πολλοί ηθοποιοί του Χόλιγουντ το κάνουν, η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Σάντρα Μπούλοκ, η Νικόλ Κίντμαν, ο Ορλάντο Μπλουμ...
ΑΝ.Κ.: Κι εγώ τα έχω διαβάσει αυτά, όμως δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξέρω ακριβώς τι διαδικασία ακολουθούν. Και η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη είπε ότι έκανε πλασμαφαίρεση - δεν ξέρω αν έκανε πλασμαφαίρεση λέγοντας ότι αφαιρεί 200 ml αίμα. Η πλασμαφαίρεση είναι μια συνεχής διαδικασία, δεν μπορείς να αφαιρέσεις λίγο αίμα και μετά να σταματήσεις. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει μια αντλία και λειτουργεί συνέχεια. Περνάει το αίμα, αφαιρεί το πλάσμα και μπαίνει υγρό αντικατάστασης ή πλάσμα αντικατάστασης διαφορετικό. Αίμα δεν μπαίνει. Μπαίνει υγρό αντικατάστασης ή καθαρό πλάσμα.
Σκηνή 3η: ΠαρενέργειεςΔ.Δ.: Πώς παίρνουν άδεια όλα αυτά τα «ιατρεία»;
ΑΝ.Κ.: Από αυτά που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο φαίνεται ότι είναι κι άλλα δυο-τρία. Κοιτάξτε, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να πάρει πολύ αυστηρά μέτρα τώρα και να κάνει μια ειδική επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα κέντρα αναζωογόνησης, ας τα πούμε έτσι.
Δ.Δ.: Τώρα γίνεται όμως αυτό, εκ των υστέρων πάντα.
ΑΝ.Κ.: Συνήθως στη χώρα μας τα πράγματα γίνονται εκ των υστέρων, δεν γίνονται εκ των προτέρων.
Δ.Δ.: Δεν έχει ευθύνη και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο κ. Πατούλης, φέρ’ ειπείν;
ΑΝ.Κ.: Κανονικά, ο νόμος του ’19 λέει ότι τα ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Τώρα τι έλεγχοι έγιναν ή δεν έγιναν, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό το πράγμα, ούτε είναι η δουλειά μου.
Δ.Δ.: Τι θα λέγατε σε κάποιον που θέλει να είναι πάντα νέος;
ΑΝ.Κ.: Δεν μπορεί κανείς να είναι για πάντα νέος. Πρέπει να ασκείσαι, να διατηρείς το βάρος σου και να έχεις υγιεινή ζωή - να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να κοιμάσαι αρκετές ώρες. Ε, αν τα ακολουθήσεις αυτά, μένεις νέος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δ.Δ.: Ξέρετε τέτοιες περιπτώσεις εσείς; Σας έχουν έρθει ποτέ στον «Ευαγγελισμό»;
ΑΝ.Κ.: Οχι, αλλά έχουν έρθει περιπτώσεις με παρενέργειες άλλου είδους από τέτοια ιατρεία. Οχι από το συγκεκριμένο, αλλά έχουν έρθει με πολύ μεγάλη μείωση ηλεκτρολυτών. Οι ηλεκτρολύτες είναι ένα σημαντικό πράγμα στο αίμα μας. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ηλεκτρολυτών, τα επίπεδα ασβεστίου και τα λευκώματα που έχουμε στο αίμα. Ολα αυτά έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες μετά.
Σκηνή 4: Η μέθοδος ΚΑΡΠΑΔ.Δ.: Εσείς δεν κάνετε αντιγήρανση, αλλά είναι πολύ διαδομένη στην εποχή μας, δεν είναι;
ΑΝ.Κ.: Ναι, πάρα πολύ. Είναι μια μόδα περίπου της τελευταίας δεκαετίας. Υπάρχουν βέβαια στο εξωτερικό ειδικές κλινικές που ασχολούνται με αυτές τις θεραπείες αντιγήρανσης. Εκεί πηγαίνουν πάρα πολλοί.
Δ.Δ.: Καλές είναι αυτές;
ΑΝ.Κ.: Δεν έχω πάει σε καμία, δεν ξέρω. Εχω ακούσει ότι περνάνε καλά οι άνθρωποι που πάνε εκεί, παρότι πληρώνουν αστρονομικά ποσά σε ορισμένες κλινικές. Το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, είναι ότι όλοι οι γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικά επαγγέλματα πρέπει να μπορούν να κάνουν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη ανά πάσα στιγμή. Αν η καρδιοαναπνευστική ανάνηψη γίνει από το πρώτο λεπτό σωστά, ο ασθενής έχει μια πιθανότητα -όχι αμελητέα, 8% με 35%- να επανέλθει. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία είναι να δούμε πού έχουμε χάσει λίγο το μέτρο και για ποιο λόγο δεν έχουμε εκπαιδεύσει όλο τον κόσμο να μπορεί να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Πρέπει να τη μαθαίνουν τα παιδιά από το δημοτικό, από το νηπιαγωγείο.
Δ.Δ.: Αυτό δεν το ήξεραν καν αυτοί οι γιατροί. Τι γιατροί ήταν αυτοί;
ΑΝ.Κ.: Το σύστημα στο εξωτερικό απαγορεύει να διατηρείς τη δυνατότητα να ασκείς το ιατρικό επάγγελμα αν δεν έχεις επάρκεια στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Τα νοσοκομεία στο εξωτερικό υποχρεώνουν όλο το προσωπικό κάθε τρία χρόνια να επαναλαμβάνει το course αναζωογόνησης. Χωρίς αυτό δεν παίρνει τον μισθό του ο άλλος, είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Εδώ η υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, δημοσίευσε έναν νόμο στον οποίο επιβάλλει όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 50 άτομα να εκπαιδευτούν από πιστοποιημένους φορείς στη διεξαγωγή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πιστοποιημένοι φορείς. Είμαστε σε μια διαδικασία να το καθορίσουμε.
Δ.Δ.: Ναι, αλλά δεν ήταν παθολογικό ιατρείο, έκαναν άλλη δουλειά. Τι έλεγχος έγινε; Ο κόσμος έχει μια αμφισβήτηση μεγάλη.
ΑΝ.Κ.: Ναι, όμως ο κόσμος πηγαίνει σε αυτά τα ιατρεία και πληρώνει απίστευτα ποσά.
Δ.Δ.: Οχι ο κόσμος. Κάποιοι επώνυμοι πηγαίνουν, όχι οι απλοί άνθρωποι.
ΑΝ.Κ.: Και απλοί άνθρωποι πηγαίνουν.
Δ.Δ.: Απλοί άνθρωποι να δίνουν 15.000 ευρώ για θεραπεία;
ΑΝ.Κ.: Υπάρχουν, δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι που όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πολύ σοβαρό θέμα μπορούν να απευθυνθούν σε ανθρώπους που είναι απατεώνες, γιατί αμφισβητούν αυτό που τους είπε ένας σοβαρός γιατρός.
Δ.Δ.: Με τον καρκίνο είναι έτσι. Και πάνε σε αυτούς. Γιατί πάνε εκεί;
ΑΝ.Κ.: Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Σκηνή 5η: Οι ταμπέλες και οι γιατροί του ΙντερνετΔ.Δ.: Ο κατάλογος των επώνυμων πελατών τους είναι τεράστιος, δεν είναι μόνο ο Μαζωνάκης.
ΑΝ.Κ.: Το ξέρω. Καταρχάς, στη χώρα μας, θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν τεράστιες ταμπέλες με ονόματα γιατρών, φυσικοθεραπευτών και δεν ξέρω κι εγώ τι, το οποίο κατά νόμο απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται να βάλω μια ταμπέλα δύο μέτρα έξω και να λέω «γιατρός γυναικολόγος, εξειδικευμένος στο τάδε».
Δ.Δ.: Ολιστική Ιατρική κ.λπ.
ΑΝ.Κ.: Εχει ασχοληθεί κανένας μέχρι τώρα με αυτά; Κανένας. Εχουν περάσει διάφορες κυβερνήσεις, κανένας δεν έχει πιάσει αυτό το απλό θέμα της διαφήμισης με τις ταμπέλες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι οι διαφημίσεις στο Ιντερνετ. Δεν υπάρχει μια υπηρεσία να καθίσει να ελέγξει το τι γράφεται στο Ιντερνετ από όλες τις πλευρές. Το να διαφημίζεται μέσω Ιντερνετ επίσης απαγορεύεται από τον νόμο.
Δ.Δ.: Αρα η Ιατρική έχει γίνει ένα εμπόριο. Η ζωή του ανθρώπου, η υγεία του, να γίνει νέος, αυτή η δικτατορία της νεότητας, της μόδας.
ΑΝ.Κ.: Δεν είναι η μόνη που διαφημίζει άλλες ιατρικές εκτός από την κλασική ιατρική. Υπάρχουν πάρα πολλοί που διαφημίζουν άλλες ειδικότητες.
Δ.Δ.: Οι οποίες δεν υπάρχουν στην Ιατρική, είναι επινοημένες.
ΑΝ.Κ.: Οι περισσότερες είναι επινοημένες.
Σκηνή 6η: «Ακρως επικίνδυνη η υδροθεραπεία»Δ.Δ.: Πέρα από την υγιεινή ζωή, τι πρέπει να κάνει κάποιος;
ΑΝ.Κ.: Αυτός που θέλει να είναι πάντα νέος πρέπει να σκεφτεί τις συνέπειες από αυτό που πάει να κάνει για να είναι πάντα νέος. Πρέπει να επιλέξει σωστά και τα άτομα τα οποία θα του κάνουν αυτές τις διαδικασίες.
Δ.Δ.: Αυτό που λένε για το κλύσμα, ότι πρέπει να κάνεις μία φορά την εβδομάδα, το έχετε ακούσει;
ΑΝ.Κ.: Οχι, δεν το έχω ακούσει. Εχω ακούσει για την υδροθεραπεία, που γίνεται σε κάποιες κλινικές. Μέσω ενός κολονοσκοπίου πλένουν το έντερο από την εσωτερική πλευρά. Ακρως επικίνδυνο πράγμα, πολύ παρεμβατικό, μπορεί να έχει απίστευτες επιπτώσεις. Το κάνουν όμως πολλοί επώνυμοι.
Δ.Δ.: Δηλαδή τι ακριβώς γίνεται;
ΑΝ.Κ.: Μέσω ενός κολονοσκοπίου βάζουν πολύ μεγάλη ποσότητα νερού στο έντερο και ξεπλένεται το έντερο από τις τοξικές ουσίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στη χλωρίδα του εντέρου. Στο έντερο έχουμε μικρόβια και μύκητες, σημαντικά για τη φυσιολογική λειτουργία του. Μπορεί να μας δημιουργήσει μετά προβλήματα στις κενώσεις. Αλλά το πιο βασικό που μπορεί να προκαλέσει είναι κάποια πολύ σοβαρή λοίμωξη. Επειδή το νερό εισέρχεται με πολύ μεγάλη πίεση, μπορεί κάποια μικρόβια να διαπεράσουν το τοίχωμα του εντέρου και να καταλήξουν στο αίμα. Επίσης, μπορεί να έχουμε μικρο-ρήξεις εντέρου με αυτό το πράγμα. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν εκκολπώματα είναι πολύ επιρρεπείς στο να κάνουν επιπλοκές από αυτού του είδους τη θεραπεία.
Δ.Δ.: Η αντιγήρανση που λέγαμε πριν.
ΑΝ.Κ.: Και ποιος το εκτίμησε αυτό; Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι έχουμε αυταπάτες. Θεωρούμε ότι έχουμε τρομερό αποτέλεσμα χωρίς αυτό το αποτέλεσμα να είναι μετρούμενο. Εγώ μπορώ να με βλέπω στον καθρέφτη και να λέω ότι είμαι η Κλόντια Σίφερ και ουσιαστικά να είμαι Γεωργία Βασιλειάδου.
Σκηνή 7η: Ελλειψη νοσηλευτικού προσωπικούΔ.Δ.: Στον «Ευαγγελισμό» τώρα, η κατάσταση πώς είναι σε σχέση με το παρελθόν;
ΑΝ.Κ.: Γίνονται πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι μετά από δύο-τρία χρόνια ο «Ευαγγελισμός» θα έχει αρκετά ανακαινιστεί. Χρειάζονται όμως και πάρα πολλά άλλα. Και το βασικό το οποίο χρειάζεται είναι νοσηλευτικό προσωπικό. Εχει τεράστια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.
Δ.Δ.: Οταν λέτε για νοσηλευτικό προσωπικό, πόσοι χρειάζονται ακόμα;
ΑΝ.Κ.: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι στα χαρτιά φαίνεται ότι έχουμε τον επαρκή αριθμό νοσηλευτών, επειδή οι οργανισμοί των νοσοκομείων είναι παλιοί. Δεν έχουν αλλάξει από το ’12. Οι σημερινές ανάγκες είναι διαφορετικές, χρειάζεται τουλάχιστον 30%-35% παραπάνω νοσηλευτικό προσωπικό από το ήδη υπάρχον.
Δ.Δ.: Γιατί δεν προσλαμβάνονται; Μήπως οι μισθοί είναι χαμηλοί;
ΑΝ.Κ.: Είναι χαμηλοί οι μισθοί, όμως δεν υπάρχουν και αρκετοί νοσηλευτές. Μετά, υπάρχουν θέσεις που είναι πολύ πιο χαλαρές από το νοσοκομείο. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας χρειάζεται πάρα πολλούς νοσηλευτές. Αυτή τη στιγμή ο «Ευαγγελισμός», από μια μεγάλη δωρεά των Ιδρυμάτων Νιάρχου και Θανάση Μαρτίνου, ετοιμάζει άλλα 32 κρεβάτια εντατικής θεραπείας, τα οποία είναι πολύ αμφιλεγόμενο ότι θα λειτουργήσουν γιατί δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό.
Δ.Δ.: Πόσα παίρνει περίπου σήμερα ένας νοσηλευτής;
ΑΝ.Κ.: Περίπου 1.200-1.300 μεικτά, συν κάποιες βάρδιες που κάνει.
Δ.Δ.: Δηλαδή 1.500 ευρώ χοντρικά.
ΑΝ.Κ.: Μεικτά όμως. Καθαρά θα είναι 1.000-1.200 ευρώ.
Δ.Δ.: Και ο νεοδιορισθείς γιατρός;
ΑΝ.Κ.: Περίπου 1.200-1.300 καθαρά, συν τις εφημερίες. Οι οποίες πληρώνονται ελάχιστα. Σε κάποια φάση το ωριαίο κόστος των εφημεριών ήταν 3-4 ευρώ. Στο σπίτι την κοπέλα που έχω την πληρώνω 11 ευρώ την ώρα και ο γιατρός πληρώνεται 3-4 ευρώ την ώρα.
Σκηνή 8η: Εξετάσεις μετά το πτυχίοΔ.Δ.: Μπορεί κάποιος γιατρός να μείνει στην Ελλάδα με αυτές τις συνθήκες;
ΑΝ.Κ.: Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι γιατροί που δυστυχώς φεύγουν από τη χώρα. Αυτή τη στιγμή το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έχει κάνει μια πρόταση, οι φοιτητές, όταν τελειώνουν και θέλουν να πάνε σε κάποιες περιζήτητες και καλές ειδικότητες, να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις για να μπορούν να μπουν χωρίς να περιμένουν τεράστια σειρά.
Δ.Δ.: Τι εξετάσεις;
ΑΝ.Κ.: Εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης της Ιατρικής.
Δ.Δ.: Αφού έχουν πάρει το πτυχίο τους.
ΑΝ.Κ.: Θα έχουν πάρει το πτυχίο τους, όμως θα δώσουν ένα είδος πανελληνίων εξετάσεων ξανά. Αυτός είναι ο στόχος αυτών των εξετάσεων, να κρατήσουμε τους καλύτερους φοιτητές στην Ελλάδα.
Δ.Δ.: Εσείς πόσα χρόνια είστε στην Ιατρική;
ΑΝ.Κ.: Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στην Ιατρική. Τελείωσα το ’82, είμαι 44 χρόνια.
Δ.Δ.: Και μισθολογικά; Μη μου πείτε τον μισθό σας, γενικά. Δεν είστε ικανοποιημένη, φαντάζομαι.
ΑΝ.Κ.: Εγώ έφτασα στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή. Ο μισθός του τακτικού καθηγητή 2.000 ευρώ.
Δ.Δ.: Αν είναι δυνατόν, τακτικός καθηγητής Ιατρικής να παίρνει 2.000! Μα δεν είναι αστείο αυτό; Μήπως αυτά προκαλούν όλη αυτή την ιστορία με τα φακελάκια; Οταν παίρνεις τόσα λίγα λεφτά και σώζεις ζωές, λογικό δεν είναι να ζητήσεις κάτι παραπάνω;
ΑΝ.Κ.: Η Ιατρική είναι λειτούργημα, απαγορεύεται να ζητάς λεφτά. Επέλεξες να μείνεις στο δημόσιο σύστημα. Αν θέλεις να έχεις λεφτά, πας στον ιδιωτικό τομέα και εκεί μπορείς να ζητήσεις ό,τι θέλεις. Αφού επέλεξες να πας στο δημόσιο σύστημα, απαγορεύεται να ζητάς λεφτά.
Τώρα, με τα καινούρια νομοσχέδια, μπορώ να επιλέξω γιατρό πάλι μέσω ιδιωτικού τομέα από το Δημόσιο. Αυτό δηλαδή που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας και οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν τη δυνατότητα να έχουν και ιδιωτικό επάγγελμα - όλα αυτά όμως δηλωμένα στην Εφορία, όχι πάλι με φακελάκια.
Σκηνή 9η: «12 ώρες την ημέρα και τα Σαββατοκύριακα»Δ.Δ.: Δηλαδή εγώ είμαι καρδιολόγος στο ΕΣΥ. Μπορώ να έχω και δεύτερη δουλειά;
ΑΝ.Κ.: Μπορείτε, βεβαίως. Και με δικό σας ιατρείο και να πάτε σε ιδιωτική κλινική να προσφέρετε υπηρεσίες. Στον ελεύθερο χρόνο, μετά τη λήξη του ωραρίου.
Δ.Δ.: Αυτό είναι ένα συμπλήρωμα μισθολογικό. Ποια είναι η διαφορά στους μισθούς ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα;
ΑΝ.Κ.: Συνήθως στα ιδιωτικά νοσοκομεία οι γιατροί αμείβονται με βάση την πελατεία που έχουν. Δεν αμείβονται με έναν σταθερό μισθό. Λίγοι γιατροί έχουν μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Συνήθως είναι οι πιο χαμηλόβαθμοι. Οι πιο υψηλόβαθμοι γιατροί στον ιδιωτικό τομέα έχουν μια αμοιβή που παίρνουν από τους ασθενείς τους. Για έναν νέο γιατρό δεν θα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Ομως για έναν γιατρό που είναι φτασμένος και είναι όνομα, η διαφορά θα είναι πολύ μεγάλη, φαντάζομαι.
Δ.Δ.: Εσείς είστε υπεύθυνη στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας;
ΑΝ.Κ.: Τώρα είμαι ομότιμη καθηγήτρια. Η διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στον «Ευαγγελισμό» είναι η κυρία Ιωάννα Δημοπούλου. Εγώ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έχω την τριετή παράταση από το Πανεπιστήμιο ως ομότιμη καθηγήτρια.
Δ.Δ.: Πολλές ώρες;
ΑΝ.Κ.: Οσες ώρες χρειάζεται. Ανάλογα με την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η κλινική, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάποιος ασθενής. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες.
Δ.Δ.: Μπορεί να είναι και 10-12 ώρες την ημέρα;
ΑΝ.Κ.: Μπορεί. Και Σαββατοκύριακα, αν χρειάζεται.
Δ.Δ.: Το ΑΙ το χρησιμοποιείτε εσείς στον «Ευαγγελισμό»;
ΑΝ.Κ.: Το AI έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή σε κάποιες ειδικότητες, παραδείγματος χάρη στην ειδικότητα της Ακτινολογίας. Τα καινούρια μηχανήματα έχουν κάποια ενσωματωμένα συστήματα ΑΙ τα οποία μπορούν να βγάλουν και μια διάγνωση, την οποία αργότερα μπορεί να χρειαστεί να την ελέγξει ο γιατρός. Το ίδιο και στα μηχανήματα που βγάζουν καρδιογράφημα. Κι εκεί το μηχάνημα διαβάζει το καρδιογράφημα και σου λέει τη διάγνωση, και πάλι θέλει έλεγχο όμως από τον γιατρό.
Σκηνή 10η: Οι παρενέργειες από το εμβόλιο κατά του COVIDΔ.Δ.: Τι πληθυσμό έχει σήμερα ο «Ευαγγελισμός»; Ολοι μαζί, προσωπικό, ασθενείς και επισκέπτες; Είναι περίπου 6.000;
ΑΝ.Κ.: Ο «Ευαγγελισμός» έχει τη δυνατότητα 900-1.000 περιστατικά και είναι πάντα γεμάτος, δεν έχει άδεια κρεβάτια ποτέ. Σκεφτείτε ότι το ιατρονοσηλευτικό και το διοικητικό και το παραϊατρικό προσωπικό είναι 1.500-2.000 άτομα. Και οι συγγενείς δεν θα είναι ένας-δυο ανά ασθενή;
Δ.Δ.: Τι θα λέγατε τελικά για την περίπτωση του Μαζωνάκη όπως τη διαβάσατε, όπως την εκτιμήσατε;
ΑΝ.Κ.: Είναι πολύ κρίμα που χάθηκε ένα νέο άτομο. Κατά δεύτερον, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, γιατί δεν είναι όλα χρυσός.
Δ.Δ.: Τα πιστεύουμε όμως. Γιατί;
ΑΝ.Κ.: Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Μας αρέσει να πιστεύουμε τα λίγο γυαλιστερά πράγματα. Θυμόσαστε όταν πρωτοβγήκε ο COVID ότι βγήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και έλεγαν ότι όσους ασθενείς σκοτώνουμε με COVID τόσο μας πληρώνουν επιπλέον εμάς, τους γιατρούς; Ηταν τόσο παράλογα τα πράγματα... Υπήρχε όμως ένα ποσοστό του κόσμου που τα πίστευε αυτά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν.
Δ.Δ.: Λένε ότι τα εμβόλια δημιούργησαν παρενέργειες. Είναι διαπιστωμένο αυτό;
ΑΝ.Κ.: Οχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια διαπίστωση. Είναι σαν την υπόθεση της κότας και του αυγού, ποιο έγινε πρώτο. Καταρχάς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κάποιες παρενέργειες είχαν περάσει και COVID. Γιατί λένε ότι το εμβόλιο τους έκανε τις παρενέργειες και όχι ο ίδιος ο COVID;
Επίλογος: Ο στόχος της αξιολόγησηςΔ.Δ.: Εχει βελτιωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας;
ΑΝ.Κ.: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και στην πορεία χρειάστηκε να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Οι διορθώσεις που κάνουμε στο Σύστημα Υγείας αργούν να εφαρμοστούν. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες προσπάθειες για να διορθωθούν πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσει μια σχετική αξιολόγηση όλων όσοι λειτουργούν στο Σύστημα Υγείας. Απαξ και υπάρξει αυτό, θα μπορεί και ο κόσμος να βλέπει πολύ πιο εύκολα σε ποιον γιατρό να απευθυνθεί.
Δ.Δ.: Τι θα λέγατε στον Γεωργιάδη;
ΑΝ.Κ.: Αυτό που θα του έλεγα είναι ότι πρέπει να δώσει συγκεκριμένο μπάτζετ σε κάθε διευθυντή. Αυτό το μπάτζετ να το αξιολογεί ο κάθε διευθυντής, να του δώσει τη δυνατότητα να επιλέγει όλο το προσωπικό και στο τέλος του χρόνου ο διευθυντής να απολογηθεί στον υπουργό Υγείας ή σε οποιονδήποτε για τα αποτελέσματα.
Δ.Δ.: Τι άλλο θα του λέγατε;
ΑΝ.Κ.: Να δοθεί η δυνατότητα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνουν οι επιστημονικές εταιρείες να είναι καλύτερα οργανωμένες. Αν κάνουμε αυτά τα δύο, αλλάξαμε εντελώς. Στο τέλος θα πρέπει κάποιος να αξιολογήσει και εμένα. Οτι αυτά τα οποία έκανα κατά τη διάρκεια του ενός έτους ήταν σωστά. Γιατί μπορεί εγώ να μαζέψω την παρέα μου πέντε ανθρώπων και να μοιράζω λεφτά.
Δ.Δ.: Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί;
ΑΝ.Κ.: Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στο τέλος θα έχω αξιολογήσιμα σημεία, δηλαδή πόσους αρρώστους είδα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα από τη θεραπεία αυτών των αρρώστων, εάν χρησιμοποίησα παράλληλα πάρα πολλά λεφτά για φάρμακα κ.λπ. τα οποία δεν είχαν νόημα...
Φεύγοντας μετά τον φιλικό θερμό ασπασμό της είπα. Και το γράφω και το εννοώ: Εγώ θα εμπιστευόμουν την Αναστασία Κοτανίδου, ειλικρινά το λέω!
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