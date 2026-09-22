Κοτανίδου στον Δανίκα: Ο Μαζωνάκης δεν χρειαζόταν να κάνει πλασμαφαίρεση, οι «άλλες ιατρικές» έχουν κινδύνους

Σκηνή 2η: Από την Γκουίνεθ Πάλτροου στον Ορλάντο Μπλουμ

Σκηνή 3η: Παρενέργειες

Σκηνή 4: Η μέθοδος ΚΑΡΠΑ

Σκηνή 5η: Οι ταμπέλες και οι γιατροί του Ιντερνετ

Σκηνή 6η: «Ακρως επικίνδυνη η υδροθεραπεία»

Σκηνή 7η: Ελλειψη νοσηλευτικού προσωπικού

Σκηνή 8η: Εξετάσεις μετά το πτυχίο

Σκηνή 9η: «12 ώρες την ημέρα και τα Σαββατοκύριακα»

Σκηνή 10η: Οι παρενέργειες από το εμβόλιο κατά του COVID

Επίλογος: Ο στόχος της αξιολόγησης

ΑΝ.Κ.: Βέβαια. Γίνονται ειδικές εξετάσεις και με τις ειδικές εξετάσεις βρίσκουμε ποιος πρέπει και ποιος δεν πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση. Αν θυμόσαστε, στην αρχή του COVID, είχαμε κάνει συλλογή πλασμάτων από ασθενείς που είχαν πολύ υψηλά επίπεδα αντισωμάτων έναντι του COVID, ως θεραπευτικό μέσο. Για να βοηθήσουμε τους βαριά ασθενείς, τους δίναμε πλάσμα από ασθενείς που είχαν πολύ υψηλά αντισώματα. Αυτό το κάναμε προτού βρεθούν τα εμβόλια.ΑΝ.Κ.: Και ένας γιατρός φτάνει. Μαζί βέβαια με το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο στην περίθαλψη.ΑΝ.Κ.: Οχι, γιατρός ο οποίος έχει εξοικειωθεί με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αυτό χρειάζεται. Δεν υπάρχει ειδίκευση στην πλασμαφαίρεση. Οι γιατροί οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πλασμαφαίρεση είναι γιατροί που έχουν ασχοληθεί με αυτήν. Δηλαδή, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας γίνεται πολύ συχνά πλασμαφαίρεση. Και όλοι οι γιατροί στη μονάδα ξέρουν πολύ καλά πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειες που μπορεί να δημιουργήσει η πλασμαφαίρεση.ΑΝ.Κ.: Δεν υπάρχει ηλικία, μπορεί να είσαι και πολύ νέος και πολύ μεγάλος.ΑΝ.Κ.: Ακριβώς.ΑΝ.Κ.: Η συνηθισμένη ασθένεια για την οποία κάνουμε πλασμαφαίρεση είναι η μυασθένεια Gravis. Πρόκειται για μια νευρολογική πάθηση και θεωρείται ότι κάνοντας πλασμαφαίρεση αφαιρούμε αρκετά αυτοαντισώματα και έτσι ο ασθενής μπορεί να επανέλθει πολύ γρήγορα από την κρίση.ΑΝ.Κ.: Ναι, και όχι μόνο στον «Ευαγγελισμό».ΑΝ.Κ.: Οχι, στο νοσοκομείο γίνεται για ιατρικούς λόγους, όχι για αντιγήρανση.ΑΝ.Κ.: Κι εγώ τα έχω διαβάσει αυτά, όμως δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξέρω ακριβώς τι διαδικασία ακολουθούν. Και η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη είπε ότι έκανε πλασμαφαίρεση - δεν ξέρω αν έκανε πλασμαφαίρεση λέγοντας ότι αφαιρεί 200 ml αίμα. Η πλασμαφαίρεση είναι μια συνεχής διαδικασία, δεν μπορείς να αφαιρέσεις λίγο αίμα και μετά να σταματήσεις. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει μια αντλία και λειτουργεί συνέχεια. Περνάει το αίμα, αφαιρεί το πλάσμα και μπαίνει υγρό αντικατάστασης ή πλάσμα αντικατάστασης διαφορετικό. Αίμα δεν μπαίνει. Μπαίνει υγρό αντικατάστασης ή καθαρό πλάσμα.ΑΝ.Κ.: Από αυτά που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο φαίνεται ότι είναι κι άλλα δυο-τρία. Κοιτάξτε, το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να πάρει πολύ αυστηρά μέτρα τώρα και να κάνει μια ειδική επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα κέντρα αναζωογόνησης, ας τα πούμε έτσι.ΑΝ.Κ.: Συνήθως στη χώρα μας τα πράγματα γίνονται εκ των υστέρων, δεν γίνονται εκ των προτέρων.ΑΝ.Κ.: Κανονικά, ο νόμος του ’19 λέει ότι τα ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος. Τώρα τι έλεγχοι έγιναν ή δεν έγιναν, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό το πράγμα, ούτε είναι η δουλειά μου.ΑΝ.Κ.: Δεν μπορεί κανείς να είναι για πάντα νέος. Πρέπει να ασκείσαι, να διατηρείς το βάρος σου και να έχεις υγιεινή ζωή - να μην πίνεις, να μην καπνίζεις, να κοιμάσαι αρκετές ώρες. Ε, αν τα ακολουθήσεις αυτά, μένεις νέος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.ΑΝ.Κ.: Οχι, αλλά έχουν έρθει περιπτώσεις με παρενέργειες άλλου είδους από τέτοια ιατρεία. Οχι από το συγκεκριμένο, αλλά έχουν έρθει με πολύ μεγάλη μείωση ηλεκτρολυτών. Οι ηλεκτρολύτες είναι ένα σημαντικό πράγμα στο αίμα μας. Η πλασμαφαίρεση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ηλεκτρολυτών, τα επίπεδα ασβεστίου και τα λευκώματα που έχουμε στο αίμα. Ολα αυτά έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες μετά.ΑΝ.Κ.: Ναι, πάρα πολύ. Είναι μια μόδα περίπου της τελευταίας δεκαετίας. Υπάρχουν βέβαια στο εξωτερικό ειδικές κλινικές που ασχολούνται με αυτές τις θεραπείες αντιγήρανσης. Εκεί πηγαίνουν πάρα πολλοί.ΑΝ.Κ.: Δεν έχω πάει σε καμία, δεν ξέρω. Εχω ακούσει ότι περνάνε καλά οι άνθρωποι που πάνε εκεί, παρότι πληρώνουν αστρονομικά ποσά σε ορισμένες κλινικές. Το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, είναι ότι όλοι οι γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικά επαγγέλματα πρέπει να μπορούν να κάνουν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη ανά πάσα στιγμή. Αν η καρδιοαναπνευστική ανάνηψη γίνει από το πρώτο λεπτό σωστά, ο ασθενής έχει μια πιθανότητα -όχι αμελητέα, 8% με 35%- να επανέλθει. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία είναι να δούμε πού έχουμε χάσει λίγο το μέτρο και για ποιο λόγο δεν έχουμε εκπαιδεύσει όλο τον κόσμο να μπορεί να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Πρέπει να τη μαθαίνουν τα παιδιά από το δημοτικό, από το νηπιαγωγείο.ΑΝ.Κ.: Το σύστημα στο εξωτερικό απαγορεύει να διατηρείς τη δυνατότητα να ασκείς το ιατρικό επάγγελμα αν δεν έχεις επάρκεια στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Τα νοσοκομεία στο εξωτερικό υποχρεώνουν όλο το προσωπικό κάθε τρία χρόνια να επαναλαμβάνει το course αναζωογόνησης. Χωρίς αυτό δεν παίρνει τον μισθό του ο άλλος, είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Εδώ η υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, δημοσίευσε έναν νόμο στον οποίο επιβάλλει όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 50 άτομα να εκπαιδευτούν από πιστοποιημένους φορείς στη διεξαγωγή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι πιστοποιημένοι φορείς. Είμαστε σε μια διαδικασία να το καθορίσουμε.ΑΝ.Κ.: Ναι, όμως ο κόσμος πηγαίνει σε αυτά τα ιατρεία και πληρώνει απίστευτα ποσά.ΑΝ.Κ.: Και απλοί άνθρωποι πηγαίνουν.ΑΝ.Κ.: Υπάρχουν, δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι που όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πολύ σοβαρό θέμα μπορούν να απευθυνθούν σε ανθρώπους που είναι απατεώνες, γιατί αμφισβητούν αυτό που τους είπε ένας σοβαρός γιατρός.ΑΝ.Κ.: Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.ΑΝ.Κ.: Το ξέρω. Καταρχάς, στη χώρα μας, θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν τεράστιες ταμπέλες με ονόματα γιατρών, φυσικοθεραπευτών και δεν ξέρω κι εγώ τι, το οποίο κατά νόμο απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται να βάλω μια ταμπέλα δύο μέτρα έξω και να λέω «γιατρός γυναικολόγος, εξειδικευμένος στο τάδε».ΑΝ.Κ.: Εχει ασχοληθεί κανένας μέχρι τώρα με αυτά; Κανένας. Εχουν περάσει διάφορες κυβερνήσεις, κανένας δεν έχει πιάσει αυτό το απλό θέμα της διαφήμισης με τις ταμπέλες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι οι διαφημίσεις στο Ιντερνετ. Δεν υπάρχει μια υπηρεσία να καθίσει να ελέγξει το τι γράφεται στο Ιντερνετ από όλες τις πλευρές. Το να διαφημίζεται μέσω Ιντερνετ επίσης απαγορεύεται από τον νόμο.ΑΝ.Κ.: Δεν είναι η μόνη που διαφημίζει άλλες ιατρικές εκτός από την κλασική ιατρική. Υπάρχουν πάρα πολλοί που διαφημίζουν άλλες ειδικότητες.ΑΝ.Κ.: Οι περισσότερες είναι επινοημένες.ΑΝ.Κ.: Αυτός που θέλει να είναι πάντα νέος πρέπει να σκεφτεί τις συνέπειες από αυτό που πάει να κάνει για να είναι πάντα νέος. Πρέπει να επιλέξει σωστά και τα άτομα τα οποία θα του κάνουν αυτές τις διαδικασίες.ΑΝ.Κ.: Οχι, δεν το έχω ακούσει. Εχω ακούσει για την υδροθεραπεία, που γίνεται σε κάποιες κλινικές. Μέσω ενός κολονοσκοπίου πλένουν το έντερο από την εσωτερική πλευρά. Ακρως επικίνδυνο πράγμα, πολύ παρεμβατικό, μπορεί να έχει απίστευτες επιπτώσεις. Το κάνουν όμως πολλοί επώνυμοι.ΑΝ.Κ.: Μέσω ενός κολονοσκοπίου βάζουν πολύ μεγάλη ποσότητα νερού στο έντερο και ξεπλένεται το έντερο από τις τοξικές ουσίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στη χλωρίδα του εντέρου. Στο έντερο έχουμε μικρόβια και μύκητες, σημαντικά για τη φυσιολογική λειτουργία του. Μπορεί να μας δημιουργήσει μετά προβλήματα στις κενώσεις. Αλλά το πιο βασικό που μπορεί να προκαλέσει είναι κάποια πολύ σοβαρή λοίμωξη. Επειδή το νερό εισέρχεται με πολύ μεγάλη πίεση, μπορεί κάποια μικρόβια να διαπεράσουν το τοίχωμα του εντέρου και να καταλήξουν στο αίμα. Επίσης, μπορεί να έχουμε μικρο-ρήξεις εντέρου με αυτό το πράγμα. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν εκκολπώματα είναι πολύ επιρρεπείς στο να κάνουν επιπλοκές από αυτού του είδους τη θεραπεία.ΑΝ.Κ.: Και ποιος το εκτίμησε αυτό; Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι έχουμε αυταπάτες. Θεωρούμε ότι έχουμε τρομερό αποτέλεσμα χωρίς αυτό το αποτέλεσμα να είναι μετρούμενο. Εγώ μπορώ να με βλέπω στον καθρέφτη και να λέω ότι είμαι η Κλόντια Σίφερ και ουσιαστικά να είμαι Γεωργία Βασιλειάδου.ΑΝ.Κ.: Γίνονται πάρα πολλά έργα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι μετά από δύο-τρία χρόνια ο «Ευαγγελισμός» θα έχει αρκετά ανακαινιστεί. Χρειάζονται όμως και πάρα πολλά άλλα. Και το βασικό το οποίο χρειάζεται είναι νοσηλευτικό προσωπικό. Εχει τεράστια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.ΑΝ.Κ.: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι στα χαρτιά φαίνεται ότι έχουμε τον επαρκή αριθμό νοσηλευτών, επειδή οι οργανισμοί των νοσοκομείων είναι παλιοί. Δεν έχουν αλλάξει από το ’12. Οι σημερινές ανάγκες είναι διαφορετικές, χρειάζεται τουλάχιστον 30%-35% παραπάνω νοσηλευτικό προσωπικό από το ήδη υπάρχον.ΑΝ.Κ.: Είναι χαμηλοί οι μισθοί, όμως δεν υπάρχουν και αρκετοί νοσηλευτές. Μετά, υπάρχουν θέσεις που είναι πολύ πιο χαλαρές από το νοσοκομείο. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας χρειάζεται πάρα πολλούς νοσηλευτές. Αυτή τη στιγμή ο «Ευαγγελισμός», από μια μεγάλη δωρεά των Ιδρυμάτων Νιάρχου και Θανάση Μαρτίνου, ετοιμάζει άλλα 32 κρεβάτια εντατικής θεραπείας, τα οποία είναι πολύ αμφιλεγόμενο ότι θα λειτουργήσουν γιατί δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό.ΑΝ.Κ.: Περίπου 1.200-1.300 μεικτά, συν κάποιες βάρδιες που κάνει.ΑΝ.Κ.: Μεικτά όμως. Καθαρά θα είναι 1.000-1.200 ευρώ.ΑΝ.Κ.: Περίπου 1.200-1.300 καθαρά, συν τις εφημερίες. Οι οποίες πληρώνονται ελάχιστα. Σε κάποια φάση το ωριαίο κόστος των εφημεριών ήταν 3-4 ευρώ. Στο σπίτι την κοπέλα που έχω την πληρώνω 11 ευρώ την ώρα και ο γιατρός πληρώνεται 3-4 ευρώ την ώρα.ΑΝ.Κ.: Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι γιατροί που δυστυχώς φεύγουν από τη χώρα. Αυτή τη στιγμή το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας έχει κάνει μια πρόταση, οι φοιτητές, όταν τελειώνουν και θέλουν να πάνε σε κάποιες περιζήτητες και καλές ειδικότητες, να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις για να μπορούν να μπουν χωρίς να περιμένουν τεράστια σειρά.ΑΝ.Κ.: Εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης της Ιατρικής.ΑΝ.Κ.: Θα έχουν πάρει το πτυχίο τους, όμως θα δώσουν ένα είδος πανελληνίων εξετάσεων ξανά. Αυτός είναι ο στόχος αυτών των εξετάσεων, να κρατήσουμε τους καλύτερους φοιτητές στην Ελλάδα.ΑΝ.Κ.: Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στην Ιατρική. Τελείωσα το ’82, είμαι 44 χρόνια.ΑΝ.Κ.: Εγώ έφτασα στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή. Ο μισθός του τακτικού καθηγητή 2.000 ευρώ.ΑΝ.Κ.: Η Ιατρική είναι λειτούργημα, απαγορεύεται να ζητάς λεφτά. Επέλεξες να μείνεις στο δημόσιο σύστημα. Αν θέλεις να έχεις λεφτά, πας στον ιδιωτικό τομέα και εκεί μπορείς να ζητήσεις ό,τι θέλεις. Αφού επέλεξες να πας στο δημόσιο σύστημα, απαγορεύεται να ζητάς λεφτά.Τώρα, με τα καινούρια νομοσχέδια, μπορώ να επιλέξω γιατρό πάλι μέσω ιδιωτικού τομέα από το Δημόσιο. Αυτό δηλαδή που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας και οι γιατροί του ΕΣΥ έχουν τη δυνατότητα να έχουν και ιδιωτικό επάγγελμα - όλα αυτά όμως δηλωμένα στην Εφορία, όχι πάλι με φακελάκια.ΑΝ.Κ.: Μπορείτε, βεβαίως. Και με δικό σας ιατρείο και να πάτε σε ιδιωτική κλινική να προσφέρετε υπηρεσίες. Στον ελεύθερο χρόνο, μετά τη λήξη του ωραρίου.ΑΝ.Κ.: Συνήθως στα ιδιωτικά νοσοκομεία οι γιατροί αμείβονται με βάση την πελατεία που έχουν. Δεν αμείβονται με έναν σταθερό μισθό. Λίγοι γιατροί έχουν μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Συνήθως είναι οι πιο χαμηλόβαθμοι. Οι πιο υψηλόβαθμοι γιατροί στον ιδιωτικό τομέα έχουν μια αμοιβή που παίρνουν από τους ασθενείς τους. Για έναν νέο γιατρό δεν θα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Ομως για έναν γιατρό που είναι φτασμένος και είναι όνομα, η διαφορά θα είναι πολύ μεγάλη, φαντάζομαι.ΑΝ.Κ.: Τώρα είμαι ομότιμη καθηγήτρια. Η διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στον «Ευαγγελισμό» είναι η κυρία Ιωάννα Δημοπούλου. Εγώ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έχω την τριετή παράταση από το Πανεπιστήμιο ως ομότιμη καθηγήτρια.ΑΝ.Κ.: Οσες ώρες χρειάζεται. Ανάλογα με την ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η κλινική, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάποιος ασθενής. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες.ΑΝ.Κ.: Μπορεί. Και Σαββατοκύριακα, αν χρειάζεται.ΑΝ.Κ.: Το AI έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή σε κάποιες ειδικότητες, παραδείγματος χάρη στην ειδικότητα της Ακτινολογίας. Τα καινούρια μηχανήματα έχουν κάποια ενσωματωμένα συστήματα ΑΙ τα οποία μπορούν να βγάλουν και μια διάγνωση, την οποία αργότερα μπορεί να χρειαστεί να την ελέγξει ο γιατρός. Το ίδιο και στα μηχανήματα που βγάζουν καρδιογράφημα. Κι εκεί το μηχάνημα διαβάζει το καρδιογράφημα και σου λέει τη διάγνωση, και πάλι θέλει έλεγχο όμως από τον γιατρό.ΑΝ.Κ.: Ο «Ευαγγελισμός» έχει τη δυνατότητα 900-1.000 περιστατικά και είναι πάντα γεμάτος, δεν έχει άδεια κρεβάτια ποτέ. Σκεφτείτε ότι το ιατρονοσηλευτικό και το διοικητικό και το παραϊατρικό προσωπικό είναι 1.500-2.000 άτομα. Και οι συγγενείς δεν θα είναι ένας-δυο ανά ασθενή;ΑΝ.Κ.: Είναι πολύ κρίμα που χάθηκε ένα νέο άτομο. Κατά δεύτερον, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, γιατί δεν είναι όλα χρυσός.ΑΝ.Κ.: Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Μας αρέσει να πιστεύουμε τα λίγο γυαλιστερά πράγματα. Θυμόσαστε όταν πρωτοβγήκε ο COVID ότι βγήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και έλεγαν ότι όσους ασθενείς σκοτώνουμε με COVID τόσο μας πληρώνουν επιπλέον εμάς, τους γιατρούς; Ηταν τόσο παράλογα τα πράγματα... Υπήρχε όμως ένα ποσοστό του κόσμου που τα πίστευε αυτά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν.ΑΝ.Κ.: Οχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια διαπίστωση. Είναι σαν την υπόθεση της κότας και του αυγού, ποιο έγινε πρώτο. Καταρχάς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κάποιες παρενέργειες είχαν περάσει και COVID. Γιατί λένε ότι το εμβόλιο τους έκανε τις παρενέργειες και όχι ο ίδιος ο COVID;ΑΝ.Κ.: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και στην πορεία χρειάστηκε να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Οι διορθώσεις που κάνουμε στο Σύστημα Υγείας αργούν να εφαρμοστούν. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες προσπάθειες για να διορθωθούν πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσει μια σχετική αξιολόγηση όλων όσοι λειτουργούν στο Σύστημα Υγείας. Απαξ και υπάρξει αυτό, θα μπορεί και ο κόσμος να βλέπει πολύ πιο εύκολα σε ποιον γιατρό να απευθυνθεί.ΑΝ.Κ.: Αυτό που θα του έλεγα είναι ότι πρέπει να δώσει συγκεκριμένο μπάτζετ σε κάθε διευθυντή. Αυτό το μπάτζετ να το αξιολογεί ο κάθε διευθυντής, να του δώσει τη δυνατότητα να επιλέγει όλο το προσωπικό και στο τέλος του χρόνου ο διευθυντής να απολογηθεί στον υπουργό Υγείας ή σε οποιονδήποτε για τα αποτελέσματα.ΑΝ.Κ.: Να δοθεί η δυνατότητα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνουν οι επιστημονικές εταιρείες να είναι καλύτερα οργανωμένες. Αν κάνουμε αυτά τα δύο, αλλάξαμε εντελώς. Στο τέλος θα πρέπει κάποιος να αξιολογήσει και εμένα. Οτι αυτά τα οποία έκανα κατά τη διάρκεια του ενός έτους ήταν σωστά. Γιατί μπορεί εγώ να μαζέψω την παρέα μου πέντε ανθρώπων και να μοιράζω λεφτά.ΑΝ.Κ.: Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στο τέλος θα έχω αξιολογήσιμα σημεία, δηλαδή πόσους αρρώστους είδα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα από τη θεραπεία αυτών των αρρώστων, εάν χρησιμοποίησα παράλληλα πάρα πολλά λεφτά για φάρμακα κ.λπ. τα οποία δεν είχαν νόημα...Φεύγοντας μετά τον φιλικό θερμό ασπασμό της είπα. Και το γράφω και το εννοώ: Εγώ θα εμπιστευόμουν την Αναστασία Κοτανίδου, ειλικρινά το λέω!