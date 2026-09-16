Καρέ - καρέ οι κινήσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ στην υπόθεση Μαζωνάκη, βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία

Οι πρώτες δυνάμεις έφτασαν εντός πέντε λεπτών από την κλήση – Γιατί χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα για τη μεταφορά του από το ιατρείο στο ασθενοφόρο





Σύμφωνα με το μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο, με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο μέσα σε πέντε λεπτά. Οι διασώστες, όπως αναφέρεται, είχαν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, μεταξύ άλλων απινιδωτή και εξοπλισμό παροχής οξυγόνου.



καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί πόσο χρονικό διάστημα βρισκόταν ήδη σε αυτή την κατάσταση.



Οι διασώστες ξεκίνησαν άμεσα, πριν από τη διακομιδή, τις προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Τοποθετήθηκε λαρυγγική μάσκα για τη διασφάλιση του αεραγωγού, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε οξυγόνο και η απαιτούμενη υποστήριξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.



Το ΕΚΑΒ διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι το ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο δεν διέθετε φορείο, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων του.



φορείο δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του ασθενούς από το Παθολογικό Ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο εξαιτίας της διαμόρφωσης του κτιρίου. Το ιατρείο βρισκόταν στον πρώτο όροφο, ενώ η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής σκάλας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ασφαλής διέλευση του φορείου.



Για αυτό το τμήμα της μεταφοράς χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα διακομιδής, για όσο χρόνο ήταν απολύτως απαραίτητο, με συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή.



Το ΕΚΑΒ τονίζει ότι η χρήση της καρέκλας λόγω των συνθηκών πρόσβασης δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ΚΑΡΠΑ. Όπως αναφέρει, η ανταπόκριση του πληρώματος αξιολογείται συνολικά με βάση την κατάσταση του ασθενούς, την προσβασιμότητα και τις συνθήκες του χώρου, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ενέργειες των διασωστών.



Κλείσιμο ασθενοφόρο, οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής προς το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ». Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή του.



Το ΕΚΑΒ διευκρινίζει, τέλος, ότι δεν τοποθετείται επί ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά παρεμβαίνει όταν θεωρεί ότι υπάρχουν ανακριβείς αναφορές σχετικά με την επιχειρησιακή ανταπόκρισή του, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων και τις ενέργειες των διασωστών.



Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ «Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα αναφορές που αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:



Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό, κινητοποιώντας μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα, με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός πέντε λεπτών από την κλήση. Οι διασώστες προσήλθαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένων απινιδωτή και εξοπλισμού παροχής οξυγόνου.



Διευκρινίσεις για την ανταπόκριση των διασωστών του στο περιστατικό του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει το ΕΚΑΒ, απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με τον εξοπλισμό του ασθενοφόρου και τις διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης που ακολουθήθηκαν.Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ , μετά την κλήση για το περιστατικό κινητοποιήθηκανκαι ασθενοφόρο, με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο μέσα σε πέντε λεπτά. Οι διασώστες, όπως αναφέρεται, είχαν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσαςκαι, μεταξύ άλλων απινιδωτή και εξοπλισμό παροχής οξυγόνου.Κατά την αξιολόγηση του Γιώργου Μαζωνάκη διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σεκαι, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί πόσο χρονικό διάστημα βρισκόταν ήδη σε αυτή την κατάσταση.Οι διασώστες ξεκίνησαν άμεσα, πριν από τη διακομιδή, τις προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (). Τοποθετήθηκε λαρυγγική μάσκα για τη διασφάλιση του αεραγωγού, ενώ παράλληλα χορηγήθηκε οξυγόνο και η απαιτούμενη υποστήριξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.Το ΕΚΑΒτον ισχυρισμό ότι το ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο δεν διέθετε, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί μέρος του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων του.Όπως εξηγεί, τοδεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του ασθενούς από το Παθολογικό Ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο εξαιτίας της διαμόρφωσης του κτιρίου. Το ιατρείο βρισκόταν στον πρώτο όροφο, ενώ η πρόσβαση γινόταν μέσωπεριορισμένων διαστάσεων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ασφαλής διέλευση του φορείου.Για αυτό το τμήμα της μεταφοράς χρησιμοποιήθηκε, για όσο χρόνο ήταν απολύτως απαραίτητο, μεΤο ΕΚΑΒ τονίζει ότι η χρήση της καρέκλας λόγω των συνθηκών πρόσβασης δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ΚΑΡΠΑ. Όπως αναφέρει, η ανταπόκριση του πληρώματος αξιολογείται συνολικά με βάση την κατάσταση του ασθενούς, την προσβασιμότητα και τις συνθήκες του χώρου, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ενέργειες των διασωστών.Μετά την τοποθέτηση του Γιώργου Μαζωνάκη στο, οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής προς το. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή του.Το ΕΚΑΒ διευκρινίζει, τέλος, ότι δεν τοποθετείται επί ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο τηςπου βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά παρεμβαίνει όταν θεωρεί ότι υπάρχουν ανακριβείς αναφορές σχετικά με την επιχειρησιακή ανταπόκρισή του, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων και τις ενέργειες των διασωστών.«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα αναφορές που αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:Το ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό, κινητοποιώντας μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα, με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός πέντε λεπτών από την κλήση. Οι διασώστες προσήλθαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένων απινιδωτή και εξοπλισμού παροχής οξυγόνου.

Κατά την προσέγγιση και αξιολόγηση του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και σε ασυστολία, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν ήδη σε αυτή την κατάσταση.



Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εφάρμοσαν, άμεσα στο πεδίο του συμβάντος και πριν από την έναρξη της διακομιδής, τις ενδεδειγμένες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Από την αρχική αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας για τη διασφάλιση του αεραγωγού, με παράλληλη παροχή οξυγόνου και την απαιτούμενη υποστήριξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.



Ο ισχυρισμός ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν διέθετε φορείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το φορείο αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση αυτή, το φορείο δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετακίνηση του ασθενούς από τον χώρο του Παθολογικού Ιατρείου έως το ασθενοφόρο, λόγω των ιδιαίτερων χωροταξικών συνθηκών του οικήματος στο οποίο στεγαζόταν το ιατρείο. Ειδικότερα, το Παθολογικό Ιατρείο βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτιρίου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής κλίμακας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση και χρήση του φορείου.



Για το τμήμα αυτό της μετακίνησης χρησιμοποιήθηκε η ειδική καρέκλα διακομιδής, για το απολύτως αναγκαίο σύντομο χρονικό διάστημα, με συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διαδικασιών αναζωογόνησης καθορίζεται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και δεν συναρτάται αυτομάτως με το εάν, σε ένα επιμέρους στάδιο της μετακίνησης, χρησιμοποιήθηκε φορείο ή ειδική καρέκλα διακομιδής. Ως εκ τούτου, η χρήση της καρέκλας, η οποία υπαγορεύθηκε από τις συνθήκες πρόσβασης στο κτίριο, δεν τεκμηριώνει από μόνη της ισχυρισμό περί μη εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ΚΑΡΠΑ. Η επιχειρησιακή ανταπόκριση του πληρώματος αξιολογείται συνολικά, με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τις συνθήκες και την προσβασιμότητα του χώρου, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού.



Με την τοποθέτηση του ασθενούς στο ασθενοφόρο, οι διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής του προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή και αντιμετώπισή του.



Το ΕΚΑΒ δεν υπεισέρχεται στην αξιολόγηση ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας. Οφείλει, ωστόσο, να αποκαθιστά ανακριβείς αναφορές όταν αυτές αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση των δυνάμεών του, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων του και τις ενέργειες των διασωστών του στο πεδίο του συμβάντος».