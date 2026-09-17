Σε σοβαρή κατάσταση 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτης Πτώση Ενετικά Τείχη

Σε σοβαρή κατάσταση 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο της Κρήτης

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Σε σοβαρή κατάσταση 54χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο της Κρήτης
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (17/9) στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς ένας 54χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος από τα Ενετικά Τείχη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, πολύ κοντά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Ο άνδρας φέρεται να είναι πολυτραυματίας και η κατάσταση του κρίνεται πολύ σοβαρή.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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