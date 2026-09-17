Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Εισροή υδάτων σε καταμαράν με 10 επιβαίνοντες στη Σύρο, περισυνελέγησαν από το Λιμενικό
Εισροή υδάτων σε καταμαράν με 10 επιβαίνοντες στη Σύρο, περισυνελέγησαν από το Λιμενικό
Ολοι είναι καλά στην υγεία τους
Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε καταμαράν ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν 10 αλλοδαποί, στη θαλάσσια περιοχή 9 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά της Σύρου.
Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα αλιευτικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμουν.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα οι δύο από τους 10 αλλοδαπούς περισυνελέγησαν από το ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σύρου, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ περισυνελέγησαν από το αλιευτικό σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Νάξου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, όλοι είναι καλά στην υγεία τους ενώ στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα αλιευτικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμουν.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα οι δύο από τους 10 αλλοδαπούς περισυνελέγησαν από το ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σύρου, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ περισυνελέγησαν από το αλιευτικό σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Νάξου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, όλοι είναι καλά στην υγεία τους ενώ στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα