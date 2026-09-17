Ο Κλοπ κάλεσε 44 παίκτες για τα παιχνίδια της Γερμανίας και δήλωσε: «Να μην αφήσουμε την εθνική υπερηφάνεια στους λάθος ανθρώπους»
Ο Κλοπ κάλεσε 44 παίκτες για τα παιχνίδια της Γερμανίας και δήλωσε: «Να μην αφήσουμε την εθνική υπερηφάνεια στους λάθος ανθρώπους»
Ρεκόρ από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Γερμανίας στις κλήσεις του, δύο από τα ματς είναι με την Ελλάδα
Ο Γιούργκεν Κλοπ φρόντισε από τις πρώτες του κλήσεις να γίνει αντικείμενο συζήτησης στην αρχή της θητείας του, ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας.
Ο 59χρονος προπονητής κάλεσε ούτε λίγο ούτε πολύ 44 ποδοσφαιριστές για τα τέσσερα παιχνίδια για το Nations League. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία εκτός έδρας (24/9), την Ελλάδα (27/9) και τη Σερβία (1/10) εντός έδρας και την Ελλάδα εκτός έδρας (4/10).
Ορισμένοι από τους διεθνείς θα αποχωρήσουν από την ομάδα μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα και θα αντικατασταθούν από παίκτες της δεύτερης ομάδας.
«Δεν δημιουργήσαμε μια ομάδα "Α" και μια ομάδα "Β". Θέλουμε να κερδίσουμε και τους τέσσερις αγώνες. Μας εντυπωσίασε πραγματικά το διαθέσιμο ταλέντο σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλοι» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κλοπ.
Η πρώτη ομάδα θα αγωνιστεί εναντίον της Ολλανδίας εκτός και της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται ο αρχηγός Τζόσουα Κίμιχ και οι Κάι Χάβερτς, Τζαμάλ Μουσιάλα, Νίκο Σλότερμπεκ, Σέρζε Γκνάμπρι και Λέναρτ Καρλ.
Ο Μαρκ-Αντρέ Στέγκεν επιστρέφοντας μετά από απουσία 15 μηνών, θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Γερμανίας.
Μια δεύτερη ομάδα παικτών θα αγωνιστεί στις επόμενες δύο αναμετρήσεις, με πρωταγωνιστές τους Φλόριαν Βιρτς και Νικ Βόλτεμαντε.
«Πρέπει να ξαναβρούμε τη χαρά. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να μιλήσω για πολιτικά ζητήματα στο μέλλον, αλλά θέλω να επανακτήσουμε τη σημαία μας. Θέλω να νιώθουμε χαρούμενοι και τυχεροί που ζούμε σε αυτή την υπέροχη χώρα. Δεν θέλω να αφήσω την εθνική υπερηφάνεια στα χέρια των λάθος ανθρώπων.
Με γεμίζει υπερηφάνεια που κάνω αυτή τη δουλειά. Ο χρόνος που αφιερώνουμε στο ποδόσφαιρο πρέπει να καλλιεργεί το αίσθημα της κοινότητας και να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα. Αλλά χρειαζόμαστε επίσης τον κόσμο να την αγκαλιάσει και να αφεθεί να παρασυρθεί από αυτήν», πρόσθεσε στις δηλώσεις του ο Κλοπ.
Οι κλήσεις για τους αγώνες με Ολλανδία και Ελλάδα
Τερματοφύλακες: Φιν Ντάμεν (Άουγκσμπουργκ), Αλεξάντερ Νούμπερ (Μπεσίκτας), Μαρκ-Αντρέ Στέγκεν (Άγιαξ)
Αμυντικοί: Χένες Μπέρενς (Άουγκσμπουργκ), Γιαν Άουρελ Μπίσεκ (Ίντερ), Νάθανιελ Μπράουν (Μπάγερν), Μαξ Ρόσενφελντερ (Φράιμπουργκ), Νίκο Σλότερμπεκ (Ντόρτμουντ), Τζόναθα Τα (Μπάγερν), Φιλίπ Τρεου (Φράιμπουργκ), Τζόσα Βάγκνομαν (Στουτγάρδη)
Μέσοι: Νάντιεμ Αμίρι (Μάιντς), Μπαμπάσε Κόντε (Χοφενχάιμ), Γιανίκ Ένγκελαρντ ( Φράιμπουργκ), Κρις Φούριχ (Στουτγκάρδη), Σέρζε Γκνάμπρι (Μπάγερν), Λέναρτ Καρλ (Bayern), Τζόσουα Κίμιχ (Μπάγερν), Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν), Φέλιξ Ντάμε (Ντόρτμουντ), Κέβιν Σάντε (Μπρέντοφορντ), Άντον Σταχ (Λιντς)
Ο 59χρονος προπονητής κάλεσε ούτε λίγο ούτε πολύ 44 ποδοσφαιριστές για τα τέσσερα παιχνίδια για το Nations League. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία εκτός έδρας (24/9), την Ελλάδα (27/9) και τη Σερβία (1/10) εντός έδρας και την Ελλάδα εκτός έδρας (4/10).
Ορισμένοι από τους διεθνείς θα αποχωρήσουν από την ομάδα μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα και θα αντικατασταθούν από παίκτες της δεύτερης ομάδας.
«Δεν δημιουργήσαμε μια ομάδα "Α" και μια ομάδα "Β". Θέλουμε να κερδίσουμε και τους τέσσερις αγώνες. Μας εντυπωσίασε πραγματικά το διαθέσιμο ταλέντο σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλοι» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κλοπ.
Η πρώτη ομάδα θα αγωνιστεί εναντίον της Ολλανδίας εκτός και της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνονται ο αρχηγός Τζόσουα Κίμιχ και οι Κάι Χάβερτς, Τζαμάλ Μουσιάλα, Νίκο Σλότερμπεκ, Σέρζε Γκνάμπρι και Λέναρτ Καρλ.
Ο Μαρκ-Αντρέ Στέγκεν επιστρέφοντας μετά από απουσία 15 μηνών, θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Γερμανίας.
Μια δεύτερη ομάδα παικτών θα αγωνιστεί στις επόμενες δύο αναμετρήσεις, με πρωταγωνιστές τους Φλόριαν Βιρτς και Νικ Βόλτεμαντε.
«Πρέπει να ξαναβρούμε τη χαρά. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να μιλήσω για πολιτικά ζητήματα στο μέλλον, αλλά θέλω να επανακτήσουμε τη σημαία μας. Θέλω να νιώθουμε χαρούμενοι και τυχεροί που ζούμε σε αυτή την υπέροχη χώρα. Δεν θέλω να αφήσω την εθνική υπερηφάνεια στα χέρια των λάθος ανθρώπων.
Με γεμίζει υπερηφάνεια που κάνω αυτή τη δουλειά. Ο χρόνος που αφιερώνουμε στο ποδόσφαιρο πρέπει να καλλιεργεί το αίσθημα της κοινότητας και να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα. Αλλά χρειαζόμαστε επίσης τον κόσμο να την αγκαλιάσει και να αφεθεί να παρασυρθεί από αυτήν», πρόσθεσε στις δηλώσεις του ο Κλοπ.
Οι κλήσεις για τους αγώνες με Ολλανδία και Ελλάδα
Τερματοφύλακες: Φιν Ντάμεν (Άουγκσμπουργκ), Αλεξάντερ Νούμπερ (Μπεσίκτας), Μαρκ-Αντρέ Στέγκεν (Άγιαξ)
Αμυντικοί: Χένες Μπέρενς (Άουγκσμπουργκ), Γιαν Άουρελ Μπίσεκ (Ίντερ), Νάθανιελ Μπράουν (Μπάγερν), Μαξ Ρόσενφελντερ (Φράιμπουργκ), Νίκο Σλότερμπεκ (Ντόρτμουντ), Τζόναθα Τα (Μπάγερν), Φιλίπ Τρεου (Φράιμπουργκ), Τζόσα Βάγκνομαν (Στουτγάρδη)
Μέσοι: Νάντιεμ Αμίρι (Μάιντς), Μπαμπάσε Κόντε (Χοφενχάιμ), Γιανίκ Ένγκελαρντ ( Φράιμπουργκ), Κρις Φούριχ (Στουτγκάρδη), Σέρζε Γκνάμπρι (Μπάγερν), Λέναρτ Καρλ (Bayern), Τζόσουα Κίμιχ (Μπάγερν), Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν), Φέλιξ Ντάμε (Ντόρτμουντ), Κέβιν Σάντε (Μπρέντοφορντ), Άντον Σταχ (Λιντς)
Επιθετικοί: Γιουνές Εμπνουταλίμπ (Φρανκφούρτη), Κάι Χάβερτς (Άρσεναλ)
Οι κλήσεις για τους αγώνες με Σερβία και Ελλάδα
Τερματοφύλακες: Νόα Ατουμπόλου (Άϊντραχτ Φρανκφούρτης), Φιν Ντάμεν (Άουσμπουργκ), Γιόνας Ούμπριγκ (Μπάγερν)
Αμυντικοί: Βάλντεμαρ Αντόν (Ντόρτμουντ), Ρίντλε Μπάκου (Λειψία), Φιν Γιελτσχ
(Στουτγκάρδη), Μαξιμίλιαν Μίτελσταντ (Σουτγκάρδη), Ντέιβιντ Ράουμ (Λειψία), Μάλικ Τιαό (Νιούκαστλ)
Μέσοι: Καρίμ Αντεγιέμι (Μπαρτσελόνα), Μίκα Μπάουρ (Σέλτικ), Τομ Μπίσχοφ (Μπάγερν), Σάιντ Ελ Μάλα (Κολωνία), Μπράγιαν Γκρούδα (Λειψία), Βιτάλι Τζανέλτ (Μπρέντφορντ), Φέλιξ Κέιντελ (Έλβερσμπεργκ), Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς (Μπάγερν), Ντέρι Σέρχαντ (Λιβερπόυλ)
Επιθετικοί: Τζόναθαν Μπούρκαρντ (Άϊντραχτ Φρανκφούρτης), Νικ Βολτεμάντε (Γιουβέντους)
Οι κλήσεις για τους αγώνες με Σερβία και Ελλάδα
Τερματοφύλακες: Νόα Ατουμπόλου (Άϊντραχτ Φρανκφούρτης), Φιν Ντάμεν (Άουσμπουργκ), Γιόνας Ούμπριγκ (Μπάγερν)
Αμυντικοί: Βάλντεμαρ Αντόν (Ντόρτμουντ), Ρίντλε Μπάκου (Λειψία), Φιν Γιελτσχ
(Στουτγκάρδη), Μαξιμίλιαν Μίτελσταντ (Σουτγκάρδη), Ντέιβιντ Ράουμ (Λειψία), Μάλικ Τιαό (Νιούκαστλ)
Μέσοι: Καρίμ Αντεγιέμι (Μπαρτσελόνα), Μίκα Μπάουρ (Σέλτικ), Τομ Μπίσχοφ (Μπάγερν), Σάιντ Ελ Μάλα (Κολωνία), Μπράγιαν Γκρούδα (Λειψία), Βιτάλι Τζανέλτ (Μπρέντφορντ), Φέλιξ Κέιντελ (Έλβερσμπεργκ), Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς (Μπάγερν), Ντέρι Σέρχαντ (Λιβερπόυλ)
Επιθετικοί: Τζόναθαν Μπούρκαρντ (Άϊντραχτ Φρανκφούρτης), Νικ Βολτεμάντε (Γιουβέντους)
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