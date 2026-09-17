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Γουόκαπ: Έχω σεβασμό για τον Ολυμπιακό και τους ανθρώπους του
Γουόκαπ: Έχω σεβασμό για τον Ολυμπιακό και τους ανθρώπους του
Ο Τόμας Γουόκαπ με αφορμή το Super Cup της Euroleague μίλησε για το «καυτό» καλοκαίρι που προηγήθηκε και την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό
Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ «χτυπάει» στο Άμπου Ντάμπι αφού εκεί τις επόμενες δύο ημέρες θα διεξαχθεί το 1ο Super Cup της Euroleague.
Εκεί θα συμμετάσχουν οι Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι BC με την τελευταία να είναι έτοιμη να παραταχθεί με τον Τόμας Γουόκαπ στη σύνθεσή της.
Ο Τεξανός μπασκετμπολίστας με το ελληνικό διαβατήριο μίλησε από το Άμπου Ντάμπι για το «καυτό» καλοκαίρι που προηγήθηκε και τον Ολυμπιακό που άφησε για να πάρει μεταγραφή στη Ντουμπάι.
Οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ
«Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος για τον χρόνο που είχα στον Ολυμπιακό. Ακόμα σκέφτομαι τους ανθρώπους εκεί ακόμα και τους φιλάθλους, τη διοίκηση, τους πάντες. Ήταν σαν μία οικογένεια για μένα. Με υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Κάθε κεφάλαιο στη ζωή πρέπει να κλείσει. Δεν έχω παράπονα για τίποτα. Έχω πολύ σεβασμό για την ιδιοκτησία και το κλαμπ του Ολυμπιακού.
Δεν ένιωσα την ανάγκη να εξηγήσω την πλευρά μου. Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν κάπως, αλλά είναι εντάξει. Μόνο σεβασμός για το κλαμπ. Μίλησα με όλους, τους ευχαρίστησα. Όταν κάτι φτάνει σε κλείσιμο δεν σημαίνει ότι ξεχνάς τα πάντα που πέρασες. Περάσαμε δύσκολες και εκπληκτικές στιγμές. Αυτά δεν ξεχνιούνται επειδή ένα κεφάλαιο έκλεισε. Οι παίκτες, οι προπονητές είναι οικογένεια για εμένα. Τηλεφώνησα στον κόουτς και τον ευχαρίστησα. Εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου».
Για την απόφασή του: «Ο τρόπος που το χειρίστηκε το κλαμπ ήταν πολύ καλός, είχε μεγάλο επαγγελματισμό και όλα έγιναν καλά. Δεν έχω να παραπονεθώ για τίποτα, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και δεν έχω να πω κάτι για αυτό».
Για το αν έχει να μοιραστεί κάτι από αυτά που έγιναν το καλοκαίρι: «Σέβομαι το πώς νιώθετε, αλλά δεν είναι η ώρα να κάνω κάτι. Δεν είναι η δουλειά μου να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κακό συναίσθημα, δεν έχω την ανάγκη να εξηγήσω κάτι. Είναι εντάξει το πώς σκέφτεται ο κόσμος. Υπάρχει μόνο σεβασμός».
Εκεί θα συμμετάσχουν οι Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι BC με την τελευταία να είναι έτοιμη να παραταχθεί με τον Τόμας Γουόκαπ στη σύνθεσή της.
Ο Τεξανός μπασκετμπολίστας με το ελληνικό διαβατήριο μίλησε από το Άμπου Ντάμπι για το «καυτό» καλοκαίρι που προηγήθηκε και τον Ολυμπιακό που άφησε για να πάρει μεταγραφή στη Ντουμπάι.
Οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ
«Γενικά είμαι πολύ χαρούμενος για τον χρόνο που είχα στον Ολυμπιακό. Ακόμα σκέφτομαι τους ανθρώπους εκεί ακόμα και τους φιλάθλους, τη διοίκηση, τους πάντες. Ήταν σαν μία οικογένεια για μένα. Με υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες. Κάθε κεφάλαιο στη ζωή πρέπει να κλείσει. Δεν έχω παράπονα για τίποτα. Έχω πολύ σεβασμό για την ιδιοκτησία και το κλαμπ του Ολυμπιακού.
Δεν ένιωσα την ανάγκη να εξηγήσω την πλευρά μου. Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν κάπως, αλλά είναι εντάξει. Μόνο σεβασμός για το κλαμπ. Μίλησα με όλους, τους ευχαρίστησα. Όταν κάτι φτάνει σε κλείσιμο δεν σημαίνει ότι ξεχνάς τα πάντα που πέρασες. Περάσαμε δύσκολες και εκπληκτικές στιγμές. Αυτά δεν ξεχνιούνται επειδή ένα κεφάλαιο έκλεισε. Οι παίκτες, οι προπονητές είναι οικογένεια για εμένα. Τηλεφώνησα στον κόουτς και τον ευχαρίστησα. Εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου».
Για την απόφασή του: «Ο τρόπος που το χειρίστηκε το κλαμπ ήταν πολύ καλός, είχε μεγάλο επαγγελματισμό και όλα έγιναν καλά. Δεν έχω να παραπονεθώ για τίποτα, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και δεν έχω να πω κάτι για αυτό».
Για το αν έχει να μοιραστεί κάτι από αυτά που έγιναν το καλοκαίρι: «Σέβομαι το πώς νιώθετε, αλλά δεν είναι η ώρα να κάνω κάτι. Δεν είναι η δουλειά μου να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κακό συναίσθημα, δεν έχω την ανάγκη να εξηγήσω κάτι. Είναι εντάξει το πώς σκέφτεται ο κόσμος. Υπάρχει μόνο σεβασμός».
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