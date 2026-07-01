Η Σιένα Μίλερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της
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Σιένα Μίλερ Παιδί

Η Σιένα Μίλερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της

Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί και το δεύτερο με τον αρραβωνιαστικό της, Όλι Γκριν, τον Μάιο

Η Σιένα Μίλερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της
Τις πρώτες φωτογραφίες των δύο παιδιών που έχει αποκτήσει με τον αρραβωνιαστικό της, Όλι Γκριν, δημοσίευσε στα social media η Σιένα Μίλερ.

Η 44χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε διακριτικά τον Μάιο ότι είχε φέρει στον κόσμο το τρίτο της παιδί, λέγοντας απλώς: «Συνέβη. Έχω ένα μικροσκοπικό μωρό στο διπλανό δωμάτιο».

Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους θαυμαστές της δείχνουν τη δείχνουν να κρατά αγκαλιά το νεογέννητό μωρό της στο μαιευτήριο. Το ζευγάρι δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το φύλο του δεύτερου παιδιού του. Η ηθοποιός ανάρτησε επίσης την πρώτη φωτογραφία της δίχρονης κόρης που έχει αποκτήσει με τον Γκριν. Σε άλλη φωτογραφία, η ηθοποιός, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ξεκουράζεται στο κρεβάτι.

Ο Όλι Γκριν εμφανίζεται επίσης σε αρκετές φωτογραφίες, συγκινημένος, καθώς κρατά το μωρό του στο νοσοκομείο, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο σπρώχνει το καρότσι κοντά στο σπίτι του ζευγαριού στο Λονδίνο.

Δείτε τις φωτογραφίες

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A post shared by Sienna Miller (@siennathing)


Η Σιένα Μίλερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της
Η Σιένα Μίλερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της
Η Σιένα Μίλερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της
Η Σιένα Μίλερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με το νεογέννητο μωρό της

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