Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
«Τα τραύματα είναι αρκετά βαθιά, είναι σε σοκ»: Αγέλη σκυλιών επιτέθηκε και δάγκωσε 12χρονη στον Δρυμό Θεσσαλονίκης
«Τα τραύματα είναι αρκετά βαθιά, είναι σε σοκ»: Αγέλη σκυλιών επιτέθηκε και δάγκωσε 12χρονη στον Δρυμό Θεσσαλονίκης
«Το ίδιο βράδυ εμείς κάναμε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου και ζητάμε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου», ανέφερε ο πατέρας του κοριτσιού
Επίθεση από μία αγέλη σκύλων δέχθηκε περίπου στις 8 το βράδυ της Τετάρτης (16/9) μία 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα άκρα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothem.gr, το κοριτσάκι επέστρεφε από σπίτι φίλου όταν βρέθηκε απέναντι από τέσσερα με πέντε σκυλιά. Όπως περιγράφει ο πατέρας της 12χρονης κάποια στιγμή «ένα σκυλί της γάβγισε», η κόρη του φοβήθηκε και άρχισε να τσιρίζει. Στη συνέχεια της όρμησαν και την τραυμάτισαν στα πόδια και στο αριστερό χέρι. Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν την ανήλικη και απομάκρυναν τα σκυλιά. Οι γονείς της τη μετέφεραν Κέντρο Υγείας Λαγκάδα, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ της χορηγήθηκε και αντιλυσσικός ορός.
«Δεν χρειάστηκε να της κάνουν ράμματα αλλά τα τραύματα είναι αρκετά βαθιά», τόνισε ο πατέρας. Επίσης, ο πατέρας αποκάλυψε πως η κόρη του «είναι σοκαρισμένη από την επίθεση που δέχτηκε», ενώ πρόσθεσε «σήμερα το πρωί το παιδί εξετάστηκε και από ιατροδικαστή».
Το ίδιο βράδυ οι γονείς της 12χρονης κατέθεσαν μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου «και ζητάμε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου» ενώ σήμερα το πρωί «το παιδί εξετάστηκε και από ιατροδικαστή». «Υπήρξε και επικοινωνία με το Δήμο, μου τηλεφώνησαν, καθώς τους κοινοποιήθηκε η καταγγελία και η μήνυση» κατέληξε ο πατέρας της 12χρονης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothem.gr, το κοριτσάκι επέστρεφε από σπίτι φίλου όταν βρέθηκε απέναντι από τέσσερα με πέντε σκυλιά. Όπως περιγράφει ο πατέρας της 12χρονης κάποια στιγμή «ένα σκυλί της γάβγισε», η κόρη του φοβήθηκε και άρχισε να τσιρίζει. Στη συνέχεια της όρμησαν και την τραυμάτισαν στα πόδια και στο αριστερό χέρι. Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν την ανήλικη και απομάκρυναν τα σκυλιά. Οι γονείς της τη μετέφεραν Κέντρο Υγείας Λαγκάδα, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ της χορηγήθηκε και αντιλυσσικός ορός.
«Δεν χρειάστηκε να της κάνουν ράμματα αλλά τα τραύματα είναι αρκετά βαθιά», τόνισε ο πατέρας. Επίσης, ο πατέρας αποκάλυψε πως η κόρη του «είναι σοκαρισμένη από την επίθεση που δέχτηκε», ενώ πρόσθεσε «σήμερα το πρωί το παιδί εξετάστηκε και από ιατροδικαστή».
Το ίδιο βράδυ οι γονείς της 12χρονης κατέθεσαν μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου «και ζητάμε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου» ενώ σήμερα το πρωί «το παιδί εξετάστηκε και από ιατροδικαστή». «Υπήρξε και επικοινωνία με το Δήμο, μου τηλεφώνησαν, καθώς τους κοινοποιήθηκε η καταγγελία και η μήνυση» κατέληξε ο πατέρας της 12χρονης.
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