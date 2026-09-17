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Φόβος για κατά συρροή δολοφόνο μετά τον εντοπισμό εννέα νεκρών γυναικών στη Νότια Αφρική
Φόβος για κατά συρροή δολοφόνο μετά τον εντοπισμό εννέα νεκρών γυναικών στη Νότια Αφρική
Η τελευταία σορός εντοπίστηκε μισόγυμνη και τυλιγμένη σε σεντόνι – Οι Αρχές εξετάζουν αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των θανάτων
Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Νότια Αφρική ο εντοπισμός της σορού μιας γυναίκας, η ένατη μέσα σε διάστημα δύο μηνών, καθώς από τον Ιούλιο έχουν βρεθεί νεκρές εννέα γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή του Εκουρχουλένι, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ.
Η τελευταία σορός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Dawn Park, στην άκρη δρόμου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα ήταν μισόγυμνη και τυλιγμένη σε σεντόνι, ενώ η ταυτότητά της δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.
Το περιστατικό έχει εντείνει την ανησυχία στην περιοχή, ωστόσο οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής εάν οι εννέα θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους ή εάν πίσω από αυτούς βρίσκεται ένας κατά συρροή δολοφόνος.
Όλα ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου όταν εντοπίστηκε η πρώτη σορός στο. Δύο ημέρες αργότερα συνελήφθη ένας ύποπτος για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση. Η Αστυνομία, ωστόσο, δεν έχει συνδέσει τον συγκεκριμένο άνδρα με τους υπόλοιπους θανάτους.
Στην συνέχεια ακολούθησαν νέες ανακαλύψεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σε περιοχές όπως το Kempton Park, το Olifantsfontein, το Clayville και το KwaThema. Αρκετές από τις γυναίκες βρέθηκαν μερικώς ντυμένες και έφεραν τραύματα.
Μεταξύ των θυμάτων ήταν η 38χρονη Ελίζαμπεθ «Tsontso» Μοσελακόμο, η οποία εξαφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αφού έφυγε από το σπίτι της για απογευματινό τρέξιμο. Η σορός της εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα πίσω από ξενοδοχείο στο Kempton Park.
Δύο ακόμη γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί ως η Ιτουμέλενγκ Κεκάνα, η οποία αγνοούνταν από τον Ιούλιο, και η 38χρονη Ντίνο Έβελιν Μοταπάνε, η σορός της οποίας βρέθηκε την Τρίτη στην άκρη δρόμου στο KwaThema.
Για την τελευταία γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι ήταν περίπου 30 ετών, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έφερε μώλωπες και τραύματα από μαχαίρι.
Η αστυνομία έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα για τη διερεύνηση των θανάτων. Σε αυτή συμμετέχουν ντετέκτιβ, αξιωματικοί πληροφοριών, ιατροδικαστές και άλλοι ειδικοί, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία στις υποθέσεις.
Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» όπως το χαρακτηρίζουν, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινίσει με ποια από τις υποθέσεις συνδέεται.
Η τελευταία σορός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Dawn Park, στην άκρη δρόμου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα ήταν μισόγυμνη και τυλιγμένη σε σεντόνι, ενώ η ταυτότητά της δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.
Το περιστατικό έχει εντείνει την ανησυχία στην περιοχή, ωστόσο οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής εάν οι εννέα θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους ή εάν πίσω από αυτούς βρίσκεται ένας κατά συρροή δολοφόνος.
Όλα ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου όταν εντοπίστηκε η πρώτη σορός στο. Δύο ημέρες αργότερα συνελήφθη ένας ύποπτος για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση. Η Αστυνομία, ωστόσο, δεν έχει συνδέσει τον συγκεκριμένο άνδρα με τους υπόλοιπους θανάτους.
Στην συνέχεια ακολούθησαν νέες ανακαλύψεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, σε περιοχές όπως το Kempton Park, το Olifantsfontein, το Clayville και το KwaThema. Αρκετές από τις γυναίκες βρέθηκαν μερικώς ντυμένες και έφεραν τραύματα.
Police have confirmed that the ninth body is that of a woman believed to be in her 30s. She was discovered by a passerby in Villa Liza, in Boksburg, Ekurhuleni.— SABC News Radio (@SABCNews_Radio) September 17, 2026
Credit: Chriselda Lewis#UpdateAtNoon #sabcnews pic.twitter.com/R0nGsiwIxH
Μεταξύ των θυμάτων ήταν η 38χρονη Ελίζαμπεθ «Tsontso» Μοσελακόμο, η οποία εξαφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αφού έφυγε από το σπίτι της για απογευματινό τρέξιμο. Η σορός της εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα πίσω από ξενοδοχείο στο Kempton Park.
Δύο ακόμη γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί ως η Ιτουμέλενγκ Κεκάνα, η οποία αγνοούνταν από τον Ιούλιο, και η 38χρονη Ντίνο Έβελιν Μοταπάνε, η σορός της οποίας βρέθηκε την Τρίτη στην άκρη δρόμου στο KwaThema.
Για την τελευταία γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι ήταν περίπου 30 ετών, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έφερε μώλωπες και τραύματα από μαχαίρι.
Η αστυνομία έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα για τη διερεύνηση των θανάτων. Σε αυτή συμμετέχουν ντετέκτιβ, αξιωματικοί πληροφοριών, ιατροδικαστές και άλλοι ειδικοί, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία στις υποθέσεις.
Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» όπως το χαρακτηρίζουν, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινίσει με ποια από τις υποθέσεις συνδέεται.
Ο υπηρεσιακός υπουργός Αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, Φιρόζ Κατσάλια, κάλεσε να αποφύγουν τα σενάρια, σημειώνοντας ότι οι ερευνητές αντιμετωπίζουν, σε αυτό το στάδιο, υποθέσεις που φαίνεται να είναι «αρκετά διαφορετικά, ξεχωριστά περιστατικά».
Η Αστυνομία, πάντως, εξετάζει και το ενδεχόμενο πίσω από τις δολοφονίες να βρίσκεται ομάδα ατόμων, χωρίς να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα.
Οι διαδοχικές αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει φόβο στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα στις γυναίκες.
«Φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας. Φοβόμαστε να πάμε στα καταστήματα. Δεν είμαστε πλέον ελεύθερες σε μια χώρα όπου υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε ασφαλείς ως γυναίκες», δήλωσε στο BBC η κάτοικος της περιοχής Μπονγκέκα Σεμπέλα.
Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα έχει δηλώσει ότι οι Αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους, τονίζοντας ότι οι δολοφονίες προκαλούν «φόβο και αβεβαιότητα στις κοινότητές μας».
Ο πρωθυπουργός της επαρχίας Γκαουτένγκ, Πανιάζα Λεσούφι, δήλωσε την Πέμπτη: «Ας μην παρασυρόμαστε από το συναίσθημα, τα γάντια έχουν βγει», υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές διαθέτουν τις δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν τις δολοφονίες.
Οι Αρχές έχουν προσφέρει 400.000 ραντ, περίπου 24.000 δολάρια, για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύλληψη του δράστη ή των δραστών.
Παράλληλα, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε οικογένειες που έχουν δηλώσει συγγενείς τους ως αγνοούμενους να συνδράμουν στην προσπάθεια ταυτοποίησης των θυμάτων.
Η νοτιοαφρικανική Αστυνομία χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη αύξηση των σοβαρών και βίαιων εγκλημάτων σε βάρος γυναικών «ζήτημα μεγάλης ανησυχίας» και κάλεσε τις γυναίκες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.
Στις συστάσεις περιλαμβάνονται η αποφυγή μετακίνησης μόνες σε απομονωμένες διαδρομές, η αυξημένη προσοχή σε αγνώστους και ύποπτα οχήματα και η ενημέρωση προσώπου εμπιστοσύνης για την τοποθεσία ή το δρομολόγιο.
Η Αστυνομία, πάντως, εξετάζει και το ενδεχόμενο πίσω από τις δολοφονίες να βρίσκεται ομάδα ατόμων, χωρίς να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα.
🚨 The ninth woman’s body has reportedly been found in Dawn Park, Ekurhuleni, discovered half-naked and wrapped in a sheet.— LambChip (@_Lembz) September 17, 2026
This follows eight other femicide victims found in just two months, including jogger Tsontso Moselakgomo.
SAPS has deployed a multidisciplinary team as… pic.twitter.com/l36Ow3511Y
Οι διαδοχικές αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει φόβο στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα στις γυναίκες.
«Δεν αισθανόμαστε πλέον ασφαλείς»
«Φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας. Φοβόμαστε να πάμε στα καταστήματα. Δεν είμαστε πλέον ελεύθερες σε μια χώρα όπου υποτίθεται ότι πρέπει να είμαστε ασφαλείς ως γυναίκες», δήλωσε στο BBC η κάτοικος της περιοχής Μπονγκέκα Σεμπέλα.
Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα έχει δηλώσει ότι οι Αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους, τονίζοντας ότι οι δολοφονίες προκαλούν «φόβο και αβεβαιότητα στις κοινότητές μας».
Ο πρωθυπουργός της επαρχίας Γκαουτένγκ, Πανιάζα Λεσούφι, δήλωσε την Πέμπτη: «Ας μην παρασυρόμαστε από το συναίσθημα, τα γάντια έχουν βγει», υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές διαθέτουν τις δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν τις δολοφονίες.
Οι Αρχές έχουν προσφέρει 400.000 ραντ, περίπου 24.000 δολάρια, για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύλληψη του δράστη ή των δραστών.
Αμοιβή 400.000 ραντ για πληροφορίες
Παράλληλα, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε οικογένειες που έχουν δηλώσει συγγενείς τους ως αγνοούμενους να συνδράμουν στην προσπάθεια ταυτοποίησης των θυμάτων.
Η νοτιοαφρικανική Αστυνομία χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη αύξηση των σοβαρών και βίαιων εγκλημάτων σε βάρος γυναικών «ζήτημα μεγάλης ανησυχίας» και κάλεσε τις γυναίκες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.
Στις συστάσεις περιλαμβάνονται η αποφυγή μετακίνησης μόνες σε απομονωμένες διαδρομές, η αυξημένη προσοχή σε αγνώστους και ύποπτα οχήματα και η ενημέρωση προσώπου εμπιστοσύνης για την τοποθεσία ή το δρομολόγιο.
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