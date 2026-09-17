Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Ερντογάν για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ: Δεν είναι πλέον προτεραιότητά μας, αυτοί θα χάσουν, όχι εμείς
Ερντογάν για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ: Δεν είναι πλέον προτεραιότητά μας, αυτοί θα χάσουν, όχι εμείς
Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι περιμένει εδώ και 53 χρόνια
Σε δεύτερη μοίρα φαίνεται να περνά για την Άγκυρα η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η ευρωπαϊκή πορεία δεν συγκαταλέγεται πλέον στις προτεραιότητες της χώρας του, χωρίς πάντως να αποκλείει το ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης.
Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη μακρά πορεία των σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκεται σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια.
«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε.
Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε παράλληλα να αντιμετωπίζει πλέον χωρίς ιδιαίτερη πίεση την έκβαση της ενταξιακής διαδικασίας, σημειώνοντας πως «σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς».
Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας της Άγκυρας, απευθύνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες. «Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία».
Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη μακρά πορεία των σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκεται σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια.
«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε.
🚨 ERDOĞAN TO EUROPE: YOU’RE THE ONES WHO WILL LOSE, NOT TURKEY— Mossad Commentary (@MOSSADil) August 17, 2026
Turkish President Recep Tayyip Erdoğan says Europe has kept Turkey outside the EU for 53 years — and still has no intention of letting it in.
But Erdoğan says Ankara is keeping the door open:
“We have not closed… pic.twitter.com/2n78UUNzIv
Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε παράλληλα να αντιμετωπίζει πλέον χωρίς ιδιαίτερη πίεση την έκβαση της ενταξιακής διαδικασίας, σημειώνοντας πως «σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς».
Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας της Άγκυρας, απευθύνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες. «Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα