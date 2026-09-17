Ερντογάν για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ: Δεν είναι πλέον προτεραιότητά μας, αυτοί θα χάσουν, όχι εμείς
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία Ευρωπαϊκή Ένωση

Ερντογάν για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ: Δεν είναι πλέον προτεραιότητά μας, αυτοί θα χάσουν, όχι εμείς

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι περιμένει εδώ και 53 χρόνια

Ερντογάν για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ: Δεν είναι πλέον προτεραιότητά μας, αυτοί θα χάσουν, όχι εμείς
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Σε δεύτερη μοίρα φαίνεται να περνά για την Άγκυρα η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η ευρωπαϊκή πορεία δεν συγκαταλέγεται πλέον στις προτεραιότητες της χώρας του, χωρίς πάντως να αποκλείει το ενδεχόμενο μελλοντικής ένταξης.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στη μακρά πορεία των σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρίσκεται σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια.

«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε.


Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε παράλληλα να αντιμετωπίζει πλέον χωρίς ιδιαίτερη πίεση την έκβαση της ενταξιακής διαδικασίας, σημειώνοντας πως «σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς».

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας της Άγκυρας, απευθύνοντας ταυτόχρονα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες. «Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία».

Exclusive interview with Turkish President Recep Tayyip Erdogan | Al Jazeera World
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