Νέα προεδρική θητεία στην Τουρκία σε πρόωρες εκλογές το 2028 αναμένεται να διεκδικήσει ο Ερντογάν

Τουρκικά μέσα επικαλούνται ανώτερο σύμβουλο του Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές τον Απρίλιο του 2028 - Βάσει νομοθεσίας οι εκλογές είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Μάιο του ίδιου έτους





Ο Μεχμέτ Ουτσούμ, ανώτερος σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, η εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2028, αντί για την ημερομηνία που προβλέπεται συνταγματικά τον Μάιο του ίδιου έτους.



«Εάν 360 βουλευτές υποστηρίξουν την απόφαση για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, αυτές θα γίνουν στις 16 Απριλίου 2028», φέρεται να δήλωσε ο Ουτσούμ, σύμφωνα με τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό NTV και την εφημερίδα Cumhuriyet.







Ωστόσο, το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, εφόσον η σχετική απόφαση λάβει τη στήριξη 360 από τους συνολικά 600 βουλευτές. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε τον δρόμο, ώστε ο Ερντογάν να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία.



Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και ο εθνικιστικός του σύμμαχος, το Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), διαθέτουν συνολικά 326 έδρες στο τουρκικό Κοινοβούλιο.







Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία ως πρωθυπουργός της Τουρκίας το 2003 και εξελέγη πρόεδρος για πρώτη φορά το 2014, μετά από τρεις θητείες στην πρωθυπουργία.



Μετά τη μετάβαση της Τουρκίας στο προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης, επανεξελέγη το 2018 και στη συνέχεια ξανά το 2023.



Κλείσιμο Σήμα για πρόωρες εκλογές; Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην επαρχία Ρίζε της Μαύρης Θάλασσας, από όπου κατάγεται, το περασμένο σαββατοκύριακο, ο Ερντογάν φάνηκε να υπονοεί την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, μιλώντας στους υποστηρικτές του για τις «επερχόμενες εκλογές».



«Μέσα σε αυτό το κλίμα ενότητας και αλληλεγγύης, επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου ότι, με τη θέληση του Θεού, θα περάσουμε με επιτυχία τις επερχόμενες εκλογές», δήλωσε ο Ερντογάν.



Οι παρατηρητές ερμήνευσαν τις δηλώσεις αυτές ως πιθανή αναφορά σε πρόωρες εκλογές, αλλά ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, απέρριψε αυτή την εικασία. «Δεν ήταν ένδειξη πρόωρων εκλογών. Δεν υπάρχουν εκλογές στην ατζέντα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.



Όταν επανεκλέχθηκε για εκείνη που, όπως ο ίδιος είπε, θα είναι η τελευταία θητεία του τον Μάιο του 2023 κι εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις οικονομικές προοπτικές της Τουρκίας, ο Ερντογάν δεσμεύτηκε να εμπιστευτεί το μέλλον της χώρας στους «νέους μας».



Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Οζγκούρ Οζέλ έχει ζητήσει επανειλημμένα πρόωρες εκλογές από τον Μάρτιο του 2025, όταν φυλακίστηκε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν, στο πλαίσιο μιας έρευνας για διαφθορά που, σύμφωνα με τους επικριτές, είχε πολιτικά κίνητρα.



Νέα προεδρική θητεία σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες πιθανότατα θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2028, αναμένεται να διεκδικήσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου.ανώτερος σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει η απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, η εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2028, αντί για την ημερομηνία που προβλέπεται συνταγματικά τον Μάιο του ίδιου έτους.«Εάν 360 βουλευτές υποστηρίξουν την απόφαση για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, αυτές θα γίνουν στις 16 Απριλίου 2028», φέρεται να δήλωσε ο, σύμφωνα με τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμόκαι την εφημερίδαΣύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, οι προεδρικές εκλογές είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Μάιο του 2028.Ωστόσο, το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, εφόσον η σχετική απόφαση λάβει τη στήριξη 360 από τους συνολικά 600 βουλευτές. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε τον δρόμο, ώστε ο Ερντογάν να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία.Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης () και ο εθνικιστικός του σύμμαχος, το Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (), διαθέτουν συνολικά 326 έδρες στο τουρκικό Κοινοβούλιο.Η τουρκική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα.Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία ως πρωθυπουργός της Τουρκίας το 2003 και εξελέγη πρόεδρος για πρώτη φορά το 2014, μετά από τρεις θητείες στην πρωθυπουργία.Μετά τη μετάβαση της Τουρκίας στο προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης, επανεξελέγη το 2018 και στη συνέχεια ξανά το 2023.Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην επαρχία Ρίζε της Μαύρης Θάλασσας, από όπου κατάγεται, το περασμένο σαββατοκύριακο, ο Ερντογάν φάνηκε να υπονοεί την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, μιλώντας στους υποστηρικτές του για τις «επερχόμενες εκλογές».«Μέσα σε αυτό το κλίμα ενότητας και αλληλεγγύης, επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου ότι, με τη θέληση του Θεού, θα περάσουμε με επιτυχία τις επερχόμενες εκλογές», δήλωσε ο Ερντογάν.Οι παρατηρητές ερμήνευσαν τις δηλώσεις αυτές ως πιθανή αναφορά σε πρόωρες εκλογές, αλλά ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ,απέρριψε αυτή την εικασία. «Δεν ήταν ένδειξη πρόωρων εκλογών. Δεν υπάρχουν εκλογές στην ατζέντα μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.Όταν επανεκλέχθηκε για εκείνη που, όπως ο ίδιος είπε, θα είναι η τελευταία θητεία του τον Μάιο του 2023 κι εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις οικονομικές προοπτικές της Τουρκίας, οδεσμεύτηκε να εμπιστευτεί το μέλλον της χώρας στους «νέους μας».Ο ηγέτης της αντιπολίτευσηςέχει ζητήσει επανειλημμένα πρόωρες εκλογές από τον Μάρτιο του 2025, όταν φυλακίστηκε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούποληςο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν, στο πλαίσιο μιας έρευνας για διαφθορά που, σύμφωνα με τους επικριτές, είχε πολιτικά κίνητρα.

Ο Ιμάμογλου φυλακίστηκε την ίδια ημέρα που το CHP τον όρισε επίσημα ως υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές του 2028.



Μετά από μια αμφιλεγόμενη δικαστική απόφαση που αναδιαμόρφωσε την ηγεσία του CHP, ο Οζέλ ίδρυσε το «Yeni Parti» (Νέο Κόμμα), συγκεντρώνοντας την υποστήριξη αρκετών βουλευτών ώστε να αναλάβει τον ρόλο της κύριας αντιπολιτευτικής δύναμης της Τουρκίας.



Παραμένει ασαφές ποιος θα είναι ο υποψήφιος της κύριας αντιπολίτευσης που θα αντιμετωπίσει τον Ερντογάν, καθώς ο Ιμαμογλού είναι απίθανο να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα ενώ βρίσκεται στη φυλακή.