Ο Κωνσταντέλιας με μπότα στο πόδι πήρε αγκαλιά τον... στενοχωρημένο Καρέτσα, δείτε βίντεο
Ο Κωνσταντέλιας με μπότα στο πόδι πήρε αγκαλιά τον... στενοχωρημένο Καρέτσα, δείτε βίντεο
Οι δύο παίκτες χάρισαν το στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφησης της Μπορούσια Ντόρτμουντ
Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισαν ένα όμορφο στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης της Ντόρτμουντ.
Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που ο επίσημος λογαριασμός της Μπορούσια το ανέβασε στα social της. Λογικό και επόμενο μια και οι δύο Έλληνες παίκτες αποτελούν ήδη από τους πιο αγαπημένους των οπαδών των Βεστφαλών.
Ο Κωνσταντέλιας με μπότα στο πόδι από το πρόσφατο χειρουργείο που έκανε στο γόνατο πήρε αγκαλιά τον Καρέτσα στα backstage της φωτογράφησης. Με το βλέμμα του Καρέτσα να είναι στενοχωρημένο αλλά τον Κωνσταντέλια να χαμογελά. Σα να... τον παρηγορεί.
Ο Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε στην χειρουργική επέμβαση πριν από περίπου μια εβδομάδα και η επιστροφή του αναμένεται όπως αναφέρουν στη Γερμανία Φεβρουάριο ή Μάρτιο.
Βρέθηκε βέβαια στην επίσημη φωτογράφηση της ομάδας και μάλιστα με αρκετά χαμόγελα.
Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που ο επίσημος λογαριασμός της Μπορούσια το ανέβασε στα social της. Λογικό και επόμενο μια και οι δύο Έλληνες παίκτες αποτελούν ήδη από τους πιο αγαπημένους των οπαδών των Βεστφαλών.
Ο Κωνσταντέλιας με μπότα στο πόδι από το πρόσφατο χειρουργείο που έκανε στο γόνατο πήρε αγκαλιά τον Καρέτσα στα backstage της φωτογράφησης. Με το βλέμμα του Καρέτσα να είναι στενοχωρημένο αλλά τον Κωνσταντέλια να χαμογελά. Σα να... τον παρηγορεί.
Ο Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε στην χειρουργική επέμβαση πριν από περίπου μια εβδομάδα και η επιστροφή του αναμένεται όπως αναφέρουν στη Γερμανία Φεβρουάριο ή Μάρτιο.
Βρέθηκε βέβαια στην επίσημη φωτογράφηση της ομάδας και μάλιστα με αρκετά χαμόγελα.
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