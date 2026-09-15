Συγκίνησε η Ρέμπα ΜακΕντάιρ τραγουδώντας το «Appalachian Memories» της Ντόλι Πάρτον προς τιμήν της στα φετινά Emmy, δείτε βίντεο
Συγκίνησε η Ρέμπα ΜακΕντάιρ τραγουδώντας το «Appalachian Memories» της Ντόλι Πάρτον προς τιμήν της στα φετινά Emmy, δείτε βίντεο
Σε αγαπώ τόσο πολύ, φώναξε στο τέλος της εμφάνισής της κατά τη διάρκεια της 78ης τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
Συγκίνηση προκάλεσε η Ρέμπα ΜακΕντάιρ στα φετινά βραβεία Emmy, τραγουδώντας το «Appalachian Memories» της Ντόλι Πάρτον προς τιμήν της.
Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας, στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η στενή φίλη της ανέβηκε στη σκηνή κατά την 78η τελετή απονομής και ερμήνευσε την επιτυχία της που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1983, με την ίδια να λέει στο τέλος της εμφάνισής της: «Σε αγαπώ, Ντόλι. Τόσο πολύ», σύμφωνα με το People.
Δείτε βίντεο
Πριν από την εμφάνιση της ΜακΕντάιρ, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο του αφιερώματος που ετοίμασαν από τη διοργάνωση για να τιμήσουν τη σταρ, πήρε τον λόγο η Έμι Σάμι Φιλντ, η οποία θέλησε να μιλήσει για τη συνεργασία της με την Ντόλι Πάρτον, σημειώνοντας πως ήταν από τους πιο υποστηρικτικούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει: «Αν υπάρχουν πραγματικά άγγελοι στη γη, τότε μόλις χάσαμε έναν, την Ντόλι Πάρτον. Ήταν μεγάλη μου τύχη που συνεργάστηκα με την Ντόλι σε μια ταινία που ονομάζεται Steel Magnolias και, όλα αυτά τα χρόνια, δεν έπαψα ποτέ να την αγαπώ. Παρόλο που ζούσαμε πολύ μακριά η μία από την άλλη, τη λάτρεψα από την πρώτη μέρα. Πώς θα μπορούσες να μην τη λατρέψεις; Ήταν αυθεντική και ταπεινή, υποστηρικτική και απίστευτα αστεία, με ένα τολμηρό χιούμορ που θα έκανε κάθε αγενή άνδρα να ψάχνει μέρος για να κρυφτεί. Τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ πόσο πραγματικός γίγαντας ήταν η Ντόλι, όχι μόνο ως καλλιτέχνιδα, αλλά και ως άνθρωπος», είπε.
Η ηθοποιός πρόσθεσε έπειτα: «Ήταν μια ανθρωπίστρια, της οποίας η προσφορά είχε βαθιά επίδραση στις ζωές τόσο πολλών ανθρώπων στην πολιτεία καταγωγής της, το Τενεσί, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα μας. Ο Θεός να σε ευλογεί φίλη μου, Ντόλι Πάρτον. Δεν είμαι ο μόνη άνθρωπος στη γη που θα σε αγαπά για πάντα».
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας, στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η στενή φίλη της ανέβηκε στη σκηνή κατά την 78η τελετή απονομής και ερμήνευσε την επιτυχία της που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1983, με την ίδια να λέει στο τέλος της εμφάνισής της: «Σε αγαπώ, Ντόλι. Τόσο πολύ», σύμφωνα με το People.
Δείτε βίντεο
@varietymagazine #RebaMcentire pays an emotional tribute to #DollyParton by singing “Appalachian Memories” at the #Emmys ♬ original sound - Variety
Πριν από την εμφάνιση της ΜακΕντάιρ, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο του αφιερώματος που ετοίμασαν από τη διοργάνωση για να τιμήσουν τη σταρ, πήρε τον λόγο η Έμι Σάμι Φιλντ, η οποία θέλησε να μιλήσει για τη συνεργασία της με την Ντόλι Πάρτον, σημειώνοντας πως ήταν από τους πιο υποστηρικτικούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει: «Αν υπάρχουν πραγματικά άγγελοι στη γη, τότε μόλις χάσαμε έναν, την Ντόλι Πάρτον. Ήταν μεγάλη μου τύχη που συνεργάστηκα με την Ντόλι σε μια ταινία που ονομάζεται Steel Magnolias και, όλα αυτά τα χρόνια, δεν έπαψα ποτέ να την αγαπώ. Παρόλο που ζούσαμε πολύ μακριά η μία από την άλλη, τη λάτρεψα από την πρώτη μέρα. Πώς θα μπορούσες να μην τη λατρέψεις; Ήταν αυθεντική και ταπεινή, υποστηρικτική και απίστευτα αστεία, με ένα τολμηρό χιούμορ που θα έκανε κάθε αγενή άνδρα να ψάχνει μέρος για να κρυφτεί. Τότε δεν μπορούσα να αντιληφθώ πόσο πραγματικός γίγαντας ήταν η Ντόλι, όχι μόνο ως καλλιτέχνιδα, αλλά και ως άνθρωπος», είπε.
Η ηθοποιός πρόσθεσε έπειτα: «Ήταν μια ανθρωπίστρια, της οποίας η προσφορά είχε βαθιά επίδραση στις ζωές τόσο πολλών ανθρώπων στην πολιτεία καταγωγής της, το Τενεσί, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα μας. Ο Θεός να σε ευλογεί φίλη μου, Ντόλι Πάρτον. Δεν είμαι ο μόνη άνθρωπος στη γη που θα σε αγαπά για πάντα».
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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