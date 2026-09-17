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Σκάνδαλο στη Σκωτία: Διακοπές στο... Ντουμπάι έκανε νοσοκόμα που παρίστανε επί τρία χρόνια την καρκινοπαθή, έλαβε πάνω από 200.000 ευρώ σε επιδόματα
Σκάνδαλο στη Σκωτία: Διακοπές στο... Ντουμπάι έκανε νοσοκόμα που παρίστανε επί τρία χρόνια την καρκινοπαθή, έλαβε πάνω από 200.000 ευρώ σε επιδόματα
Η Αμάντα Μουίρ, που φυλακίστηκε για την υπόθεση το 2025, είχε δηλώσει ψευδώς ότι έπασχε από λευχαιμία - Ξύριζε καθημερινά το κεφάλι της κι έπαιρνε φάρμακα για γρήγορη απώλεια βάρους, ώστε να φαίνεται καταβεβλημένη
Μια υπόθεση πρωτοφανούς απάτης με πρωταγωνίστρια μια πρώην νοσηλεύτρια στη Σκωτία ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, καθώς η Αμάντα Μουίρ, μια πρώην νοσοκόμα που επί τρία χρόνια παρίστανε την καρκινοπαθή, ξυρίζοντας καθημερινά το κεφάλι της και λαμβάνοντας φάρμακα για γρήγορη απώλεια βάρους, διαγράφηκε οριστικά από το επαγγελματικό μητρώο νοσηλευτών της χώρας. Σύμφωνα με τη Scottish Sun, η Μουίρ είχε παραδεχτεί το 2025 ενώπιον δικαστηρίου ότι είπε ψέματα ότι έπασχε από λευχαιμία, για να αποσπάσει περισσότερες από 185.000 λίρες σε συνταξιοδοτικές παροχές και επιδόματα.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Μουίρ κατάφερε επί χρόνια να πείσει συγγενείς, παιδιά αλλά και επαγγελματίες υγείας ότι βρισκόταν «στο σημείο του θανάτου», ενώ στην πραγματικότητα δεν έπασχε από λευχαιμία. Για να ενισχύσει την ψευδή εικόνα μιας ασθενούς που πάλευε με καρκίνο του αίματος, ξύριζε καθημερινά το κεφάλι της και χρησιμοποιούσε φάρμακα απώλειας βάρους ώστε να εμφανίζεται καταβεβλημένη.
Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Nursing and Midwifery Council - NMC), η πρώην εργαζόμενη στον χώρο της υγείας δημιούργησε συνολικά 16 πλαστές ιατρικές επιστολές, χρησιμοποιώντας ακόμη και λογότυπα του νοσοκομείου Spire Hospital Edinburgh, προκειμένου να πείσει τον προσωπικό της γιατρό ότι αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια.
Σημειώνεται ότι η απάτη διήρκεσε περισσότερα από τρία χρόνια, από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2024. Μέσα από ψευδείς ισχυρισμούς ότι έπασχε από τελικού σταδίου λευχαιμία, η Μουίρ κατάφερε να λάβει συνολικά 185.442,95 λίρες από την αρμόδια υπηρεσία της Σκωτίας, δηλαδή κάτι παραπάνω από 215.000 ευρώ.
Μάλιστα, μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με το δικαστήριο, χρησιμοποιήθηκε ακόμη και για διακοπές στο Ντουμπάι.
Παράλληλα, η πρώην νοσηλεύτρια απέκτησε παράνομα ελεγχόμενα φάρμακα μέσω του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), ενώ υποστήριξε ότι πάσχει από το σύνδρομο Munchausen, μια ψυχολογική διαταραχή κατά την οποία κάποιος προσποιείται ασθένεια ή προκαλεί συμπτώματα στον εαυτό του.
Ωστόσο, κοινωνική λειτουργός ανέφερε σε έκθεσή της πριν από την καταδίκη ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η συγκεκριμένη διάγνωση.
Η Μουίρ είχε ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο ετών από δικαστήριο, αφού παραδέχθηκε την ενοχή της για απάτη εις βάρος της Scottish Pensions Authority.
Κατά τη διαδικασία ενώπιον του NMC, η ίδια δεν υπέβαλε υπεράσπιση. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η επιτροπή αποφάσισε τη διαγραφή της από το μητρώο των νοσηλευτών, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις μεταμέλειας ή αναγνώρισης της πράξης της.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι η συμπεριφορά της ήταν «διαρκής, σκόπιμη και προμελετημένη», καθώς περιλάμβανε εγκληματική απάτη με οικονομικό όφελος και επαναλαμβανόμενα ψέματα προς υπηρεσίες υγείας, κρατικούς φορείς και μέλη της οικογένειάς της για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η επιτροπή σημείωσε πάντως ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πως η Μουίρ έθεσε ασθενείς σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, τόνισε ότι η επαναλαμβανόμενη ανέντιμη συμπεριφορά ενός επαγγελματία υγείας θα μπορούσε στο μέλλον να δημιουργήσει κινδύνους για ασθενείς.
Η υπόθεση της πρώην νοσηλεύτριας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά απάτης στον χώρο της υγείας στη Βρετανία, με μια πολυετή προσπάθεια κατασκευής μιας ψευδούς εικόνας ασθένειας, η οποία τελικά οδήγησε στην ποινική της καταδίκη και στην απώλεια της επαγγελματικής της ιδιότητας.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Μουίρ κατάφερε επί χρόνια να πείσει συγγενείς, παιδιά αλλά και επαγγελματίες υγείας ότι βρισκόταν «στο σημείο του θανάτου», ενώ στην πραγματικότητα δεν έπασχε από λευχαιμία. Για να ενισχύσει την ψευδή εικόνα μιας ασθενούς που πάλευε με καρκίνο του αίματος, ξύριζε καθημερινά το κεφάλι της και χρησιμοποιούσε φάρμακα απώλειας βάρους ώστε να εμφανίζεται καταβεβλημένη.
Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Nursing and Midwifery Council - NMC), η πρώην εργαζόμενη στον χώρο της υγείας δημιούργησε συνολικά 16 πλαστές ιατρικές επιστολές, χρησιμοποιώντας ακόμη και λογότυπα του νοσοκομείου Spire Hospital Edinburgh, προκειμένου να πείσει τον προσωπικό της γιατρό ότι αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια.
Σημειώνεται ότι η απάτη διήρκεσε περισσότερα από τρία χρόνια, από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2024. Μέσα από ψευδείς ισχυρισμούς ότι έπασχε από τελικού σταδίου λευχαιμία, η Μουίρ κατάφερε να λάβει συνολικά 185.442,95 λίρες από την αρμόδια υπηρεσία της Σκωτίας, δηλαδή κάτι παραπάνω από 215.000 ευρώ.
Μάλιστα, μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με το δικαστήριο, χρησιμοποιήθηκε ακόμη και για διακοπές στο Ντουμπάι.
Παράλληλα, η πρώην νοσηλεύτρια απέκτησε παράνομα ελεγχόμενα φάρμακα μέσω του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), ενώ υποστήριξε ότι πάσχει από το σύνδρομο Munchausen, μια ψυχολογική διαταραχή κατά την οποία κάποιος προσποιείται ασθένεια ή προκαλεί συμπτώματα στον εαυτό του.
Ωστόσο, κοινωνική λειτουργός ανέφερε σε έκθεσή της πριν από την καταδίκη ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η συγκεκριμένη διάγνωση.
Η Μουίρ είχε ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο ετών από δικαστήριο, αφού παραδέχθηκε την ενοχή της για απάτη εις βάρος της Scottish Pensions Authority.
«Σκόπιμη και προμελετημένη εξαπάτηση»
Κατά τη διαδικασία ενώπιον του NMC, η ίδια δεν υπέβαλε υπεράσπιση. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η επιτροπή αποφάσισε τη διαγραφή της από το μητρώο των νοσηλευτών, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις μεταμέλειας ή αναγνώρισης της πράξης της.
Στην απόφαση αναφέρεται ότι η συμπεριφορά της ήταν «διαρκής, σκόπιμη και προμελετημένη», καθώς περιλάμβανε εγκληματική απάτη με οικονομικό όφελος και επαναλαμβανόμενα ψέματα προς υπηρεσίες υγείας, κρατικούς φορείς και μέλη της οικογένειάς της για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η επιτροπή σημείωσε πάντως ότι δεν υπήρχαν στοιχεία πως η Μουίρ έθεσε ασθενείς σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, τόνισε ότι η επαναλαμβανόμενη ανέντιμη συμπεριφορά ενός επαγγελματία υγείας θα μπορούσε στο μέλλον να δημιουργήσει κινδύνους για ασθενείς.
Δεν εξέθεσε ασθενείς σε κίνδυνο
Η υπόθεση της πρώην νοσηλεύτριας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά απάτης στον χώρο της υγείας στη Βρετανία, με μια πολυετή προσπάθεια κατασκευής μιας ψευδούς εικόνας ασθένειας, η οποία τελικά οδήγησε στην ποινική της καταδίκη και στην απώλεια της επαγγελματικής της ιδιότητας.
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