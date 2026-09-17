Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Μάριους: Μυθικός σύλλογος ο Ολυμπιακός, περήφανος που βρίσκομαι εδώ, βίντεο
Μάριους: Μυθικός σύλλογος ο Ολυμπιακός, περήφανος που βρίσκομαι εδώ, βίντεο
Οι πρώτες δηλώσεις του Μάριους Μουαντιλμαντζί μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό
Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί είναι εδώ και δύο ημέρες επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.
Ο επιθετικός από το Τσαντ στις πρώτες του δηλώσεις στο Olympiacos TV αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό και νιώθει περήφανος που θα παίξει με τη φανέλα του.
Οι δηλώσεις του Μάριους
«Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ γιατί όπως είπατε ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και νομίζω ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να ήταν εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι τώρα εδώ.
Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί όπως είπα και νωρίτερα είναι ένας σπουδαίος, μυθικός σύλλογος, που ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει σε αυτόν, οπότε όταν έμαθα ότι ενδιαφερόταν, ένιωσα πολύ περήφανος.
Μίλησα με κάποιους παίκτες που γνώριζα και τον Τικίνιο Σοάρες, αυτό με έκανε να θέλω να έρθω ακόμα περισσότερο.
Ελπίζω οι οπαδοί να με αγκαλιάσουν και εγώ θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στο γήπεδο για να το ανταποδώσω, οπότε ελπίζω να σας δω σύντομα.»
Ο επιθετικός από το Τσαντ στις πρώτες του δηλώσεις στο Olympiacos TV αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό και νιώθει περήφανος που θα παίξει με τη φανέλα του.
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Οι δηλώσεις του Μάριους
«Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ γιατί όπως είπατε ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και νομίζω ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να ήταν εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι τώρα εδώ.
Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί όπως είπα και νωρίτερα είναι ένας σπουδαίος, μυθικός σύλλογος, που ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίξει σε αυτόν, οπότε όταν έμαθα ότι ενδιαφερόταν, ένιωσα πολύ περήφανος.
Μίλησα με κάποιους παίκτες που γνώριζα και τον Τικίνιο Σοάρες, αυτό με έκανε να θέλω να έρθω ακόμα περισσότερο.
Ελπίζω οι οπαδοί να με αγκαλιάσουν και εγώ θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στο γήπεδο για να το ανταποδώσω, οπότε ελπίζω να σας δω σύντομα.»
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