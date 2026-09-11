Το αεροδρόμιο του Νάσβιλ στο Τενεσί μετονομάζεται προς τιμή της Ντόλι Πάρτον
Το αεροδρόμιο του Νάσβιλ στο Τενεσί μετονομάζεται προς τιμή της Ντόλι Πάρτον
Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα σε μια ψηφοφορία, ωστόσο μια οριστική ονομασία δεν έχει ακόμη αποφασισθεί
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Νάσβιλ, στο Τενεσί, "κοιτίδα" της μουσικής κάντρι, ανακοίνωσε σήμερα πως θα μετονομαστεί προς τιμήν μίας από τις σπουδαιότερες εκπροσώπους αυτού του είδους, της Ντόλι Πάρτον, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών.
«Καθώς μια οριστική ονομασία δεν έχει ακόμη αποφασισθεί, εργαζόμαστε στενά με τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να καθορίσουμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν το όνομα και η κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Metropolitan Nashville Airport Authority, η οποία διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ (BNA).
Επισήμανε πως η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα σε μια ψηφοφορία.
Η Ντόλι Πάρτον πέθανε την 25η Αυγούστου του 2026, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
«Καθώς μια οριστική ονομασία δεν έχει ακόμη αποφασισθεί, εργαζόμαστε στενά με τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να καθορίσουμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν το όνομα και η κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Metropolitan Nashville Airport Authority, η οποία διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ (BNA).
Επισήμανε πως η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα σε μια ψηφοφορία.
Nashville airport to be renamed for Dolly Parton after unanimous board vote https://t.co/H0LJVfYQOA— Tennessean (@Tennessean) September 11, 2026
Η Ντόλι Πάρτον πέθανε την 25η Αυγούστου του 2026, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
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