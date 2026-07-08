Τίτλοι τέλους για Μάργκαρετ Κουάλεϊ και Τζακ Άντονοφ: Χώρισαν λίγο πριν την τρίτη επέτειο του γάμου τους
Τίτλοι τέλους για Μάργκαρετ Κουάλεϊ και Τζακ Άντονοφ: Χώρισαν λίγο πριν την τρίτη επέτειο του γάμου τους
Η ηθοποιός και ο frontman των Bleachers ήρθαν κοντά το 2021 και παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2023
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ και ο Τζακ Άντονοφ χώρισαν, λίγους μόλις μήνες πριν από την τρίτη επέτειο του γάμου τους. Πηγή ανέφερε στο PEOPLE ότι η σχέση του πρώην ζευγαριού είναι «ταραχώδης», άλλο άτομο υποστήριξε ότι η 31χρονη ηθοποιός και ο 42χρονος frontman των Bleachers «προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν».
Η είδηση του χωρισμού τους έρχεται λίγες ημέρες, αφότου ο Άντονοφ παρευρέθηκε στον γάμο της επί χρόνια φίλης του Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, χωρίς την Κουάλεϊ. Στο πλευρό του βρισκόταν η αδελφή του, η σχεδιάστρια μόδας Ρέιτσελ Άντονοφ.
Ο Άντονοφ, επιτυχημένος μουσικός και παραγωγός, και η Κουάλεϊ, γνωστή από ταινίες, όπως «Sanctuary» και «The Substance», πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο τον Αύγουστο του 2021, όταν εθεάθησαν να φιλιούνται κατά τη διάρκεια ραντεβού τους στο Μπρούκλιν. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση το 2022, όταν παρευρέθηκε μαζί σε γεύμα των AFI Awards, στηρίζοντας τη σειρά του Netflix Maid, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Κουάλεϊ.
Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, οι δυο τους έκαναν επίσημη τη σχέση τους στο Instagram, ενώ το PEOPLE επιβεβαίωσε τον αρραβώνα τους τον Μάιο του 2022. Στον γάμο της Κουάλεϊ και του Άντονοφ, τον Αύγουστο του 2023 στο Νιου Τζέρσεϊ, είχαν προσκληθεί διάσημα πρόσωπα, όπως η Σουίφτ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, η Ζόι Κράβιτζ, η Κάρα Ντελεβίν και η Λάνα Ντελ Ρέι.
Σε συνέντευξή του τον Απρίλιο στην εκπομπή The Howard Stern Show του SiriusXM, ο Άντονοφ δήλωσε ότι ήξερε πως θα παντρευόταν την Κουάλεϊ από το δευτερόλεπτο που τη γνώρισε σε ένα πάρτι το 2021. «Την είδα και ήταν σαν μια γαμ... ταινία Hallmark που δεν μοιάζει πιστευτή. Όταν τη γνώρισα, άρχισα να φαντάζομαι πράγματα που δεν είχα φανταστεί ποτέ, όπως ο γάμος», εξομολογήθηκε.
Στην ίδια εκπομπή αποκάλυψε επίσης ότι έκανε πρόταση γάμου στην Κουάλεϊ, ενώ οι δυο τους ζούσαν στο Παρίσι και ότι λίγο πριν της ζητήσει να τον παντρευτεί, τηλεφώνησε στην αδελφή της, Ρέινι, για να ζητήσει την ευχή της. «Γύρισα και μπορούσα να καταλάβω ότι έδειχνα τρελός, γιατί με κοίταζε σαν να συνέβαινε κάτι κακό, και νομίζω ότι ήταν επειδή είχα αρχίσει να ιδρώνω. Και το μόνο που κάνω είναι να αστειεύομαι, οπότε όταν σοβαρεύω, νομίζω ότι είναι κάπως καθηλωτικό», περιέγραψε.
Η Κουάλεϊ είχε περιγράψει τον Άντονοφ ως «τον άνθρωπό μου» σε συνέντευξή της το 2023 στο Harper’s Bazaar. «Είμαι τόσο χαρούμενη που βρήκα τον άνθρωπό μου. Και είναι αληθινό. Είναι απίστευτο. Είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο», είχε πει τότε. Η συνέντευξη είχε πραγματοποιηθεί πριν από τον γάμο τους. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και τόσο ήρεμη ταυτόχρονα».
Η είδηση του χωρισμού τους έρχεται λίγες ημέρες, αφότου ο Άντονοφ παρευρέθηκε στον γάμο της επί χρόνια φίλης του Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, χωρίς την Κουάλεϊ. Στο πλευρό του βρισκόταν η αδελφή του, η σχεδιάστρια μόδας Ρέιτσελ Άντονοφ.
Ο Άντονοφ, επιτυχημένος μουσικός και παραγωγός, και η Κουάλεϊ, γνωστή από ταινίες, όπως «Sanctuary» και «The Substance», πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο τον Αύγουστο του 2021, όταν εθεάθησαν να φιλιούνται κατά τη διάρκεια ραντεβού τους στο Μπρούκλιν. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση το 2022, όταν παρευρέθηκε μαζί σε γεύμα των AFI Awards, στηρίζοντας τη σειρά του Netflix Maid, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Κουάλεϊ.
Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, οι δυο τους έκαναν επίσημη τη σχέση τους στο Instagram, ενώ το PEOPLE επιβεβαίωσε τον αρραβώνα τους τον Μάιο του 2022. Στον γάμο της Κουάλεϊ και του Άντονοφ, τον Αύγουστο του 2023 στο Νιου Τζέρσεϊ, είχαν προσκληθεί διάσημα πρόσωπα, όπως η Σουίφτ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, η Ζόι Κράβιτζ, η Κάρα Ντελεβίν και η Λάνα Ντελ Ρέι.
Margaret Qualley and Jack Antonoff Separate After 3 Years as Sources Say Their Marriage Has Been ‘Rocky’ (Exclusive) https://t.co/I7NH7rGJVX— People (@people) July 8, 2026
Στην ίδια εκπομπή αποκάλυψε επίσης ότι έκανε πρόταση γάμου στην Κουάλεϊ, ενώ οι δυο τους ζούσαν στο Παρίσι και ότι λίγο πριν της ζητήσει να τον παντρευτεί, τηλεφώνησε στην αδελφή της, Ρέινι, για να ζητήσει την ευχή της. «Γύρισα και μπορούσα να καταλάβω ότι έδειχνα τρελός, γιατί με κοίταζε σαν να συνέβαινε κάτι κακό, και νομίζω ότι ήταν επειδή είχα αρχίσει να ιδρώνω. Και το μόνο που κάνω είναι να αστειεύομαι, οπότε όταν σοβαρεύω, νομίζω ότι είναι κάπως καθηλωτικό», περιέγραψε.
Η Κουάλεϊ είχε περιγράψει τον Άντονοφ ως «τον άνθρωπό μου» σε συνέντευξή της το 2023 στο Harper’s Bazaar. «Είμαι τόσο χαρούμενη που βρήκα τον άνθρωπό μου. Και είναι αληθινό. Είναι απίστευτο. Είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο», είχε πει τότε. Η συνέντευξη είχε πραγματοποιηθεί πριν από τον γάμο τους. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και τόσο ήρεμη ταυτόχρονα».
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