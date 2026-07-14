H Μάργκαρετ Κουάλεϊ και o Τζακ Άντονοφ δεν ταίριαζαν, βλέπουν τη ζωή διαφορετικά, λέει πηγή
H Μάργκαρετ Κουάλεϊ και o Τζακ Άντονοφ δεν ταίριαζαν, βλέπουν τη ζωή διαφορετικά, λέει πηγή
Εκείνη είναι ζεστή και αισιόδοξη, ενώ ο Τζακ τείνει να είναι πιο σοβαρός, σχολίασε η πηγή για τον χωρισμό του πρώην ζευγαριού
Οι πολύ διαφορετικές προσωπικότητες της Μάργκαρετ Κουάλεϊ και του Τζακ Αντόνοφ φέρεται να συνέβαλαν στον χωρισμό τους. Η ηθοποιος και ο frotnman των Bleachers αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους λίγο πριν συμπληρώσουν τρία χρόνια γάμου.
Όπως ανέφερε πηγή στο περιοδικό PEOPLE οι δυο τους είχαν απλώς διαφορετική στάση απέναντι στη ζωή, ενώ όσο πέρναγε ο καιρός αποδείχτηκε ότι δεν ταίριαζαν.
«Η Μάργκαρετ έχει μια ανάλαφρη και πολύ θετική ενέργεια. Είναι ζεστή, αισιόδοξη και προσπαθεί πάντα να βλέπει το καλύτερο στους ανθρώπους», είπε η πηγή. «Ο Τζακ τείνει να είναι πιο σοβαρός. Απλώς βλέπουν τη ζωή διαφορετικά. Μακροπρόθεσμα, οι προσωπικότητές τους δεν ταίριαζαν ιδιαίτερα», πρόσθεσε. Το ίδιο άτομο υποστήριξε επίσης ότι η Κουάλεϊ αποφάσισε να επικεντρωθεί στην καριέρα της, καθώς βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής για το επερχόμενο ριμέικ της ταινίας τρόμου «Possession».
«Αγαπά πραγματικά την υποκριτική και ενθουσιάζεται με κάθε νέο πρότζεκτ», τόνισε η πηγή. «Αυτό αποτελούσε πάντα πολύ σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς της. Είναι πιο ευτυχισμένη όταν εργάζεται και αυτή τη στιγμή κοιτάζει μπροστά και επικεντρώνεται σε ό,τι ακολουθεί. Έχει περάσει χρόνια χτίζοντας την καριέρα της και είναι ενθουσιασμένη που θα συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά».
Το πρώην ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2022 και παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2023, σε μια λαμπερή τελετή στο Νιου Τζέρσεϊ, παρουσία πολλών διάσημων καλεσμένων. Το PEOPLE επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάρα ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει. Η Κουάλεϊ διέγραψε επίσης από το Instagram φωτογραφίες από τον γάμο της με τον μουσικό παραγωγό.
Παρότι ο χωρισμός τους προκάλεσε φήμες περί «προβλημάτων εμπιστοσύνης» και «απιστίας», εκπρόσωπος της Κουάλεϊ θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια με δήλωση στο PEOPLE. «Τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στον Τύπο για τη Μάργκαρετ και τον Τζακ είναι κατηγορηματικά αναληθή», ανέφερε η δήλωση.
«Δεν υπάρχουν ζητήματα εμπιστοσύνης. Δεν υπήρξε απιστία ούτε οτιδήποτε πέρα από σεβασμό και συντροφικότητα σε αυτή τη σχέση. Τρέφουν βαθιά αγάπη και ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον. Σε αυτόν τον γάμο υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι και οι πηγές που μιλούν στον Τύπο και σχολιάζουν τη σχέση τους δεν είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουν. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους», διευκρινιζόταν στη δήλωση.
Άλλη πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι, παρά τον χωρισμό της Κουάλεϊ και του Άντονοφ, οι δυο τους παραμένουν ενωμένοι. «Αγαπούν βαθιά ο ένας τον άλλον και φέρονται με πολλή τρυφερότητα. Περνούν αυτή τη διαδικασία με απόλυτη καλοσύνη και ενότητα».
Φωτογραφία: Shutterstock
Όπως ανέφερε πηγή στο περιοδικό PEOPLE οι δυο τους είχαν απλώς διαφορετική στάση απέναντι στη ζωή, ενώ όσο πέρναγε ο καιρός αποδείχτηκε ότι δεν ταίριαζαν.
«Η Μάργκαρετ έχει μια ανάλαφρη και πολύ θετική ενέργεια. Είναι ζεστή, αισιόδοξη και προσπαθεί πάντα να βλέπει το καλύτερο στους ανθρώπους», είπε η πηγή. «Ο Τζακ τείνει να είναι πιο σοβαρός. Απλώς βλέπουν τη ζωή διαφορετικά. Μακροπρόθεσμα, οι προσωπικότητές τους δεν ταίριαζαν ιδιαίτερα», πρόσθεσε. Το ίδιο άτομο υποστήριξε επίσης ότι η Κουάλεϊ αποφάσισε να επικεντρωθεί στην καριέρα της, καθώς βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής για το επερχόμενο ριμέικ της ταινίας τρόμου «Possession».
«Αγαπά πραγματικά την υποκριτική και ενθουσιάζεται με κάθε νέο πρότζεκτ», τόνισε η πηγή. «Αυτό αποτελούσε πάντα πολύ σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητάς της. Είναι πιο ευτυχισμένη όταν εργάζεται και αυτή τη στιγμή κοιτάζει μπροστά και επικεντρώνεται σε ό,τι ακολουθεί. Έχει περάσει χρόνια χτίζοντας την καριέρα της και είναι ενθουσιασμένη που θα συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά».
How Margaret Qualley and Jack Antonoff’s Different Personalities Contributed to Their Breakup (Exclusive Source) https://t.co/UTw5aZkcMQ— People (@people) July 14, 2026
Παρότι ο χωρισμός τους προκάλεσε φήμες περί «προβλημάτων εμπιστοσύνης» και «απιστίας», εκπρόσωπος της Κουάλεϊ θέλησε να αποκαταστήσει την αλήθεια με δήλωση στο PEOPLE. «Τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στον Τύπο για τη Μάργκαρετ και τον Τζακ είναι κατηγορηματικά αναληθή», ανέφερε η δήλωση.
«Δεν υπάρχουν ζητήματα εμπιστοσύνης. Δεν υπήρξε απιστία ούτε οτιδήποτε πέρα από σεβασμό και συντροφικότητα σε αυτή τη σχέση. Τρέφουν βαθιά αγάπη και ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον. Σε αυτόν τον γάμο υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι και οι πηγές που μιλούν στον Τύπο και σχολιάζουν τη σχέση τους δεν είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουν. Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους», διευκρινιζόταν στη δήλωση.
Άλλη πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι, παρά τον χωρισμό της Κουάλεϊ και του Άντονοφ, οι δυο τους παραμένουν ενωμένοι. «Αγαπούν βαθιά ο ένας τον άλλον και φέρονται με πολλή τρυφερότητα. Περνούν αυτή τη διαδικασία με απόλυτη καλοσύνη και ενότητα».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα