Στον Κορυδαλλό την Πέμπτη Γάκα και Θεοδωρόπουλος: Αγνόησαν alarm, δεν βοήθησαν τον Μαζωνάκη, άργησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ - Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία
Στον Κορυδαλλό την Πέμπτη Γάκα και Θεοδωρόπουλος: Αγνόησαν alarm, δεν βοήθησαν τον Μαζωνάκη, άργησαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ - Τι είπε ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία
Καταπέλτης το σκεπτικό της προφυλάκισης των δύο γιατρών - Οι Αρχές ερευνούν παράλληλα γιατί η Γάκα έστειλε στον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό φωτογραφία του Μαζωνάκη την ώρα της πλασμαφαίρεσης
Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης και η μεταγωγή των δύο γιατρών αναμένεται να γίνει νωρίς το πρωί. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση.
Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ελήφθη μετά από απολογητική διαδικασία περίπου 18 ωρών, ενώ η υπεράσπιση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφύγει κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.
Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλείψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα alarm σηματοδοτούσαν σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη, ωστόσο η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να συνεχίστηκε.
Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην καθυστέρηση με την οποία κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι δικαστικές Αρχές φέρονται να έκριναν ότι οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι δεν ήταν, κατά το σκεπτικό, σε θέση να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να ανατάξουν τον τραγουδιστή από την ανακοπή.
Στην απόφαση γίνεται ακόμη αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και χωρίς να έχουν προηγηθεί, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, οι αναγκαίες εξετάσεις του ασθενούς.
Οι δικαστικές Αρχές φέρονται επίσης να θεωρούν ότι υπήρξαν ενέργειες που δυσχέραναν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και απέκρυψαν στοιχεία, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».
Ο Κομιανός, ο οποίος δηλώνει υπνοθεραπευτής και «αναδρομέας θεραπευτής», ταυτοποιήθηκε ως ο παραλήπτης της επίμαχης εικόνας.
Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης και η μεταγωγή των δύο γιατρών αναμένεται να γίνει νωρίς το πρωί. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση.
Η απόφαση για την προφυλάκισή τους ελήφθη μετά από απολογητική διαδικασία περίπου 18 ωρών, ενώ η υπεράσπιση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφύγει κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.
Τα alarm, η καθυστέρηση στο ΕΚΑΒ και η αδυναμία παροχής βοήθειαςΙδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογούνται, σύμφωνα με το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης, όσα συνέβησαν αφότου άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση του τραγουδιστή.
Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλείψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα alarm σηματοδοτούσαν σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη, ωστόσο η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να συνεχίστηκε.
Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην καθυστέρηση με την οποία κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι δικαστικές Αρχές φέρονται να έκριναν ότι οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι δεν ήταν, κατά το σκεπτικό, σε θέση να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να ανατάξουν τον τραγουδιστή από την ανακοπή.
Στην απόφαση γίνεται ακόμη αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και χωρίς να έχουν προηγηθεί, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, οι αναγκαίες εξετάσεις του ασθενούς.
Οι δικαστικές Αρχές φέρονται επίσης να θεωρούν ότι υπήρξαν ενέργειες που δυσχέραναν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και απέκρυψαν στοιχεία, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση.
Θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησηςΣημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο γιατρών, αναμένεται να προσβάλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως, «έχουν κακοποιηθεί βάναυσα υα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».
Γιατί έστειλε η Γάκα τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στον ΚομιανόΤην ίδια ώρα, ένα διαφορετικό σκέλος της έρευνας αφορά πλέον τον ακριβή λόγο για τον οποίο η Ιωάννα Γάκα έστειλε στον Νάσο Κομιανό φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης.
Ο Κομιανός, ο οποίος δηλώνει υπνοθεραπευτής και «αναδρομέας θεραπευτής», ταυτοποιήθηκε ως ο παραλήπτης της επίμαχης εικόνας.
Στη φωτογραφία ο Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος, με το μηχάνημα σε λειτουργία, τα μάτια κλειστά και φλεβοκαθετήρες στα χέρια του. Η λήψη έγινε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
Η συγκεκριμένη εικόνα είχε αργότερα διαγραφεί από το κινητό της Γάκα. Από τη συσκευή ανακτήθηκε επίσης δεύτερη φωτογραφία, τραβηγμένη στις 14:45:22, καθώς και βίντεο που είχε δημιουργηθεί στις 14:43:55. Και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00 της ίδιας ημέρας.
Οι Αρχές καλούνται τώρα να εξακριβώσουν γιατί η Γάκα επέλεξε να στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία στον Κομιανό, τι ακριβώς του ανέφερε εκείνη τη στιγμή και εάν υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με τον Μαζωνάκη ή τη θεραπεία του.
Η ίδια η γιατρός, κατά την απολογία της, δεν είχε κατονομάσει τον παραλήπτη, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση ασθενών ήταν πάγια πρακτική της και διευκρινίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είχε σταλεί στον σύζυγό της.
Μιλώντας στο protothema.gr, ανέφερε ότι διατηρούσε εξωτερική επαγγελματική συνεργασία με την Ιωάννα Γάκα και ότι στο παρελθόν εκείνη τού είχε παραπέμψει ασθενείς οι οποίοι επιθυμούσαν να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. «Τη φωτογραφία μου την έστειλε η κυρία Γάκα γιατί έχουμε μια εξωτερική, επαγγελματική συνεργασία», είπε, προσθέτοντας ότι τα υπόλοιπα θα τα καταθέσει στον ανακριτή. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η φωτογραφία του Μαζωνάκη δεν του εστάλη προκειμένου να του ζητηθεί συμβουλή, χωρίς να εξηγήσει δημόσια ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος της αποστολής της.
Αργότερα, έξω από την Ευελπίδων, δήλωσε ότι πήγε αυτοβούλως επειδή, μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, θεώρησε ότι έπρεπε να συμβάλει με τη μαρτυρία του.
«Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου», ανέφερε. Όταν ρωτήθηκε ειδικά για τη φωτογραφία και για όσα γνωρίζει γύρω από την αποστολή της, απέφυγε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας: «Δεν μπορώ να πω, είναι μέρος της ανάκρισης».
Η συγκεκριμένη εικόνα είχε αργότερα διαγραφεί από το κινητό της Γάκα. Από τη συσκευή ανακτήθηκε επίσης δεύτερη φωτογραφία, τραβηγμένη στις 14:45:22, καθώς και βίντεο που είχε δημιουργηθεί στις 14:43:55. Και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00 της ίδιας ημέρας.
Οι Αρχές καλούνται τώρα να εξακριβώσουν γιατί η Γάκα επέλεξε να στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία στον Κομιανό, τι ακριβώς του ανέφερε εκείνη τη στιγμή και εάν υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με τον Μαζωνάκη ή τη θεραπεία του.
Η ίδια η γιατρός, κατά την απολογία της, δεν είχε κατονομάσει τον παραλήπτη, υποστηρίζοντας ότι η φωτογράφηση ασθενών ήταν πάγια πρακτική της και διευκρινίζοντας ότι η φωτογραφία δεν είχε σταλεί στον σύζυγό της.
Κομιανός: «Έχουμε εξωτερική, επαγγελματική συνεργασία»Ο Νάσος Κομιανός εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Ευελπίδων, δηλώνοντας ότι θέλει να θέσει όσα γνωρίζει στη διάθεση της Δικαιοσύνης.
Μιλώντας στο protothema.gr, ανέφερε ότι διατηρούσε εξωτερική επαγγελματική συνεργασία με την Ιωάννα Γάκα και ότι στο παρελθόν εκείνη τού είχε παραπέμψει ασθενείς οι οποίοι επιθυμούσαν να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. «Τη φωτογραφία μου την έστειλε η κυρία Γάκα γιατί έχουμε μια εξωτερική, επαγγελματική συνεργασία», είπε, προσθέτοντας ότι τα υπόλοιπα θα τα καταθέσει στον ανακριτή. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η φωτογραφία του Μαζωνάκη δεν του εστάλη προκειμένου να του ζητηθεί συμβουλή, χωρίς να εξηγήσει δημόσια ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος της αποστολής της.
Αργότερα, έξω από την Ευελπίδων, δήλωσε ότι πήγε αυτοβούλως επειδή, μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, θεώρησε ότι έπρεπε να συμβάλει με τη μαρτυρία του.
«Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου», ανέφερε. Όταν ρωτήθηκε ειδικά για τη φωτογραφία και για όσα γνωρίζει γύρω από την αποστολή της, απέφυγε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας: «Δεν μπορώ να πω, είναι μέρος της ανάκρισης».
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