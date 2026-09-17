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Αλλαγή σελίδας στην Τσέλσι: Αποχωρεί ο Τοντ Μπόελι, πουλάει το ποσοστό του σε επενδυτικό όμιλο
Αλλαγή σελίδας στην Τσέλσι: Αποχωρεί ο Τοντ Μπόελι, πουλάει το ποσοστό του σε επενδυτικό όμιλο
Μαζί με τον Μπόελι, αποχωρεί και ο Μαρκ Γουόλτερ - Αμφότεροι είχαν αποκτήσει την Τσέλσι τον Μάιο του 2022 από τον Ρομάν Αμπράμοβιτς
Η Τσέλσι επιβεβαίωσε ότι ο επενδυτικός όμιλος Clearlake Capital Group θα εξαγοράσει τα μειοψηφικά ποσοστά των συνιδιοκτητών Τοντ Μπόελι και Μαρκ Γουόλτερ, αποκτώντας, έτσι, τον πλήρη έλεγχο του αγγλικού ποδοσφαιρικού συλλόγου της Premier League.
Ο Μπόελι θα αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου της ομάδας του δυτικού Λονδίνου μετά τη συμφωνία, η αξία της οποίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκτιμάται περίπου στα 950 εκατ. λίρες, δηλαδή 1,27 δισ. δολάρια.
Η Clearlake, η οποία ιδρύθηκε από τους Μπεχντάντ Εγκμπάλι και Χοσέ Ε. Φελισιάνο και έχει την έδρα της στην Καλιφόρνια, συνεργάστηκε με έναν ακόμη μειοψηφικό μέτοχο, τον Ελβετό δισεκατομμυριούχο Χανσγιόργκ Βις, προκειμένου να αποκτήσουν τα συγκεκριμένα ποσοστά, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του συλλόγου.
«Η Clearlake σκοπεύει να συνεχίσει να χτίζει πάνω στη στρατηγική πορεία που ακολουθεί σήμερα ο σύλλογος και να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες που έχει διαμορφώσει από κοινού η ιδιοκτησιακή ομάδα», ανέφερε η Τσέλσι σε ανακοίνωσή της. «Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία, στη διοίκηση ή στη στρατηγική του συλλόγου», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Οι Μπόλι, Γουόλτερ, Βις και Clearlake είχαν αποκτήσει την Τσέλσι τον Μάιο του 2022 από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της, τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς, σε μια συμφωνία που, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ανερχόταν σε 4,25 δισ. λίρες.
Ο Μπόελι, ο οποίος είναι επίσης συνιδιοκτήτης της ομάδας μπέιζμπολ Los Angeles Dodgers, δήλωσε ότι αποτέλεσε τιμή για τον ίδιο να υπηρετήσει ως πρόεδρος της Τσέλσι.
«Εκτίμησα ιδιαίτερα τη συνεργασία μου με την Clearlake και την ευρύτερη ιδιοκτησιακή ομάδα, καθώς και τις συλλογικές αποφάσεις και τις επενδύσεις που κάναμε για να στηρίξουμε τόσο την άμεση όσο και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του συλλόγου», ανέφερε στη δήλωσή του. «Είμαι πεπεισμένος ότι η Τσέλσι βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να συνεχίσει να έχει επιτυχίες υπό την ηγεσία της Clearlake», πρόσθεσε.
Η Τσέλσι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση της Premier League, έχοντας ξεκινήσει τη νέα σεζόν με δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.
Ο Μπόελι θα αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου της ομάδας του δυτικού Λονδίνου μετά τη συμφωνία, η αξία της οποίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκτιμάται περίπου στα 950 εκατ. λίρες, δηλαδή 1,27 δισ. δολάρια.
Η Clearlake, η οποία ιδρύθηκε από τους Μπεχντάντ Εγκμπάλι και Χοσέ Ε. Φελισιάνο και έχει την έδρα της στην Καλιφόρνια, συνεργάστηκε με έναν ακόμη μειοψηφικό μέτοχο, τον Ελβετό δισεκατομμυριούχο Χανσγιόργκ Βις, προκειμένου να αποκτήσουν τα συγκεκριμένα ποσοστά, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του συλλόγου.
«Η Clearlake σκοπεύει να συνεχίσει να χτίζει πάνω στη στρατηγική πορεία που ακολουθεί σήμερα ο σύλλογος και να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες που έχει διαμορφώσει από κοινού η ιδιοκτησιακή ομάδα», ανέφερε η Τσέλσι σε ανακοίνωσή της. «Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία, στη διοίκηση ή στη στρατηγική του συλλόγου», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Οι Μπόλι, Γουόλτερ, Βις και Clearlake είχαν αποκτήσει την Τσέλσι τον Μάιο του 2022 από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της, τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς, σε μια συμφωνία που, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ανερχόταν σε 4,25 δισ. λίρες.
Ο Μπόελι, ο οποίος είναι επίσης συνιδιοκτήτης της ομάδας μπέιζμπολ Los Angeles Dodgers, δήλωσε ότι αποτέλεσε τιμή για τον ίδιο να υπηρετήσει ως πρόεδρος της Τσέλσι.
«Εκτίμησα ιδιαίτερα τη συνεργασία μου με την Clearlake και την ευρύτερη ιδιοκτησιακή ομάδα, καθώς και τις συλλογικές αποφάσεις και τις επενδύσεις που κάναμε για να στηρίξουμε τόσο την άμεση όσο και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του συλλόγου», ανέφερε στη δήλωσή του. «Είμαι πεπεισμένος ότι η Τσέλσι βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να συνεχίσει να έχει επιτυχίες υπό την ηγεσία της Clearlake», πρόσθεσε.
Η Τσέλσι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση της Premier League, έχοντας ξεκινήσει τη νέα σεζόν με δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.
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