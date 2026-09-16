Η Βρισηίδα Ανδριώτου αναπολεί το καλοκαίρι: Μου λείπει ήδη, γράφει στο Instagram
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Βρισηίδα Ανδριώτου Καλοκαίρι

Η Βρισηίδα Ανδριώτου αναπολεί το καλοκαίρι: Μου λείπει ήδη, γράφει στο Instagram

Είμαι γεννημένη για θάλασσα, ζέστη και ατελείωτη ώρα με το μαγιό στην παραλία, σχολιάζει σε ανάρτησή της

Η Βρισηίδα Ανδριώτου αναπολεί το καλοκαίρι: Μου λείπει ήδη, γράφει στο Instagram
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Το καλοκαίρι αναπολεί ήδη η Βρισηίδα Ανδριώτου. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εξομολογήθηκε μέσα από μία ανάρτηση ότι, αν και έχει μπει Σεπτέμβρης, της λείπουν οι καλοκαιρινοί μήνες.

Όπως εξήγησε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη θάλασσα, τη ζέστη και τα μαγιό. Αφού δημοσίευσε φωτογραφίες της με μπικίνι, έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: «Μπορεί να μπήκε Σεπτέμβρης αλλά εμένα μου έλειψε ήδη το καλοκαίρι. Είμαι γεννημένη για θάλασσα, ζέστη και ατελείωτη ώρα με το μαγιό στην παραλία! Στην προηγούμενη θα ήμουν σίγουρα ζώο στην θάλασσα... Ποιο ζωάκι πιστεύετε που θα ήμουν;».

Δείτε την ανάρτησή της


Η Βρισηίδα Ανδριώτου αναπολεί το καλοκαίρι: Μου λείπει ήδη, γράφει στο Instagram
Η Βρισηίδα Ανδριώτου αναπολεί το καλοκαίρι: Μου λείπει ήδη, γράφει στο Instagram
3 ΣΧΟΛΙΑ

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