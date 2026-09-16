Ευγενία Σαμαρά: Είχα πέντε μεγάλες σχέσεις, υποτιμάω και αποκαθηλώνω εύκολα τους συντρόφους μου





Σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Rainbow Mermaids», η ηθοποιός επισήμανε πως αισθανόταν την ανάγκη να φαίνεται εκείνη πιο δυνατή και ανώτερη, γεγονός που «δουλεύει» μέσω της ψυχοθεραπείας: «Πάντα είχα σχέσεις μεγάλες. Είχα πέντε μεγάλες σχέσεις. Η μεγαλύτερη ήταν οκτώ χρόνια, οικογένεια... Υποτιμάω εύκολα, αποκαθηλώνω εύκολα τον άλλον. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με υποτίμηση σε εμένα. Κάπως πρέπει να νιώσω δυνατή και εγώ, πιο πάνω, ανώτερη. Οπότε πρέπει κάπως να αποκαθηλώσω τον άλλον για να νιώσω αυτό, οπότε το κάνω εύκολα. Νομίζω ότι και αυτό σιγά σιγά… Όλα αυτά που σου λέω, επειδή με τη δουλειά τα έχω ανακαλύψει και με την ψυχοθεραπεία -και είναι μεγάλη υπόθεση κάπως να τα δεις, γιατί άμα τα δεις κάτι μπορείς και λίγο να προχωρήσεις προς τα εκεί - σιγά σιγά λίγο λειαίνονται. Όλο δηλαδή και λιγότερο. Δεν έχω γίνει κάποιος άλλος άνθρωπος, ούτε πιστεύω ότι θα γίνω, αλλά μπορώ να γίνω μια εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού μου», είπε χαρακτηριστικά Αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή έκανε η Ευγενία Σαμαρά , δηλώνοντας πως έχει κάνει πέντε μεγάλες σχέσεις. Αναφερόμενη στο τέλος αυτών, εξήγησε πως ένα από τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα της είναι πως αποκαθηλώνει και υποτιμά εύκολα τους συντρόφους της.Σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Rainbow Mermaids», η ηθοποιός επισήμανε πως αισθανόταν την ανάγκη να φαίνεται εκείνη πιο δυνατή και ανώτερη, γεγονός που «δουλεύει» μέσω της ψυχοθεραπείας: «Πάντα είχα σχέσεις μεγάλες. Είχα πέντε μεγάλες σχέσεις. Η μεγαλύτερη ήταν οκτώ χρόνια, οικογένεια... Υποτιμάω εύκολα, αποκαθηλώνω εύκολα τον άλλον. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με υποτίμηση σε εμένα. Κάπως πρέπει να νιώσω δυνατή και εγώ, πιο πάνω, ανώτερη. Οπότε πρέπει κάπως να αποκαθηλώσω τον άλλον για να νιώσω αυτό, οπότε το κάνω εύκολα. Νομίζω ότι και αυτό σιγά σιγά… Όλα αυτά που σου λέω, επειδή με τη δουλειά τα έχω ανακαλύψει και με την ψυχοθεραπεία -και είναι μεγάλη υπόθεση κάπως να τα δεις, γιατί άμα τα δεις κάτι μπορείς και λίγο να προχωρήσεις προς τα εκεί - σιγά σιγά λίγο λειαίνονται. Όλο δηλαδή και λιγότερο. Δεν έχω γίνει κάποιος άλλος άνθρωπος, ούτε πιστεύω ότι θα γίνω, αλλά μπορώ να γίνω μια εξελιγμένη εκδοχή του εαυτού μου», είπε χαρακτηριστικά

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Όπως ανέφερε η Ευγενία Σαμαρά, ο έρωτας δεν είναι ένα συναίσθημα που έρχεται εύκολα στη ζωή της: «Ερωτεύομαι δύσκολα, με την έννοια ότι εγώ για να ερωτευτώ πρέπει να περάσει χρόνος και να σε καταλάβω, να σε γνωρίσω, να επικοινωνήσουμε εγκεφαλικά. Δεν έχει, δηλαδή, συμβεί να πω "Αχ", ποτέ των ποτών. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι μέσα μας βαθιά, από το πρώτο λεπτό που γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και λέμε "γεια, χαίρω πολύ", έχουμε δει όλη την ιστορία της ζωής μας με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό το πιστεύω πραγματικά. Και μετά απλά λέμε "καλά, άστο τώρα, πάμε". Οπότε έρχεται αυτός ο εαυτός σου, που υπάρχει εκεί μέσα... Οπότε κάπως έτσι δυσκολεύομαι, μου παίρνει χρόνο».Παρόλα αυτά, όταν ερωτεύεται, βλέπει τον σύντροφό της ως σύμμαχό της στη ζωή: «Όταν ερωτευτώ, ερωτεύομαι πολύ δυνατά, πολύ βαθιά. Είμαι πολύ συντροφική, πάρα πολύ συντροφικός άνθρωπος. Μου αρέσει δηλαδή η παρέα. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον έρωτα σαν ομάδα. Άμα δεν είμαστε ομάδα, όχι απαραίτητα με την έννοια αυτή του τα διδυμάκια, αλλά ότι είμαστε ομάδα, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στα πάντα και μου αρέσει αυτή η ματιά στον έρωτα και στη συντροφικότητα. Επίσης, δεν πιστεύω καθόλου στο άλλο μου μισό. "Θα βρω το άλλο μου μισό". Είναι πολύ ωραίο να έρθουν δύο ολόκληρα και να χτίσουν κάτι που θα είναι ακόμη πιο ψηλό και πιο δυνατό. Αλλά ναι, δεν μου είναι εύκολο να ερωτευτώ. Πάλι πιστεύω ότι τσουλάω, επειδή η ροή με παρασέρνει σε κάτι που πια δεν θα είναι με τον ίδιο τρόπο. Το αισθάνομαι δηλαδή μέσα μου. Αισθάνομαι μέσα μου ότι τώρα κάτι έχει γυρίσει, χωρίς να υπάρχει κάτι. Αλλά το αισθάνομαι μέσα μου ότι κάπως έτσι τώρα θα πάει η ζωή, δεν θα πάει με τόσο σκέψη», εξήγησε.Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, κατά την οποία έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της.Η Ευγενία Σαμαρά τόνισε πως παρόλο που ήταν η μεγαλύτερη απώλεια που έχει ζήσει, πήρε σημαντικά μαθήματα για τον εαυτό της μέσα από αυτή: «Έφυγε ο πατέρας μου πριν από τέσσερα χρόνια. Κάτι πολύ δύσκολο. Είναι η πιο δύσκολη φάση της ζωής μου, η μεγαλύτερη απώλεια που είχα στη ζωή μου. Παρόλα αυτά, τα δώρα που ήρθαν από αυτή την απώλεια, με τη δική μου προσωπική εξέλιξη, δεν θα τα έπαιρνα αν δεν συνέβαινε αυτό το τόσο δύσκολο και τραγικό για τη ζωή μου γεγονός. Αυτό ήταν ένα μάθημα που έπρεπε να πάρω με έναν τρόπο», είπε.