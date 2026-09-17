Μεγάλη αρκούδα εμφανίστηκε στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης, η ανάρτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου
ΕΛΛΑΔΑ
Αρκούδα Αλεξανδρούπολη

Μεγάλη αρκούδα εμφανίστηκε στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης, η ανάρτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου

«Μεγάλη προσοχή σε όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή Αισύμης»

Μεγάλη αρκούδα εμφανίστηκε στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης, η ανάρτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου
Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης μετά την εμφάνιση μεγάλης αρκούδας στην περιοχή Αισύμης – Λεπτοκαρυάς, καλώντας όσους κινούνται στην περιοχή να αποφεύγουν οποιαδήποτε προσέγγιση του ζώου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια μεγάλη αρκούδα εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει κινητοποίηση και αυξημένη επιφυλακή, ιδιαίτερα μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται στο βουνό.

«Μεγάλη προσοχή στους συναδέλφους κυνηγούς καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή Αισύμης-Λεπτοκαρυάς  καθώς πριν από λίγο εθεάθη μεγάλη αρκούδα», αναφέρει η σχετική ανάρτηση στο Facebook.

Η ανάρτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στο Facebook συνοδεύεται από χάρτη με το σημείο όπου καταγράφηκε η παρουσία της αρκούδας.

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