Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», δείτε βίντεο
«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», δείτε βίντεο
Ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε τα χέρια και τα βλέμμα προς τον ουρανό για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη
Με λόγια καρδιάς μίλησε ο Σάκης Ρουβάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη το βράδυ της Τετάρτης σε συναυλία στην Κύπρο.
Ο Σάκης Ρουβάς έκανε λόγο για «απώλεια ενός μεγάλου και καλού φίλου, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, μιας υπέροχης προσωπικότητας πολύ ξεχωριστής και πολύ διαφορετικής από όλους όσους γνώριζα».
Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «με τον Γιώργο μοιραστήκαμε πολύ σπουδαίες στιγμές όχι τόσο πάνω αλλά κάτω από τη σκήνη, εκεί που είδα το πραγματικό μεγαλείο της καρδιάς του, της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του»
Αφού είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη «θα μου λείψει», ο Σάκης Ρουβάς θυμήθηκε, ακόμα, ότι «ξεκινήσαμε μαζί στην ίδια δισκογραφική το 1991 και είχαμε μια παράλληλη πορεία αλλά πιο πολύ πιστεύω θα λείψει σε όλους εσάς που αγαπήσατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο».
Κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», πριν να σηκώσει τα χέρια και το βλέμμα προς τον ουρανό για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.
Δείτε το βίντεο
Ο Σάκης Ρουβάς έκανε λόγο για «απώλεια ενός μεγάλου και καλού φίλου, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, μιας υπέροχης προσωπικότητας πολύ ξεχωριστής και πολύ διαφορετικής από όλους όσους γνώριζα».
Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «με τον Γιώργο μοιραστήκαμε πολύ σπουδαίες στιγμές όχι τόσο πάνω αλλά κάτω από τη σκήνη, εκεί που είδα το πραγματικό μεγαλείο της καρδιάς του, της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του»
Αφού είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη «θα μου λείψει», ο Σάκης Ρουβάς θυμήθηκε, ακόμα, ότι «ξεκινήσαμε μαζί στην ίδια δισκογραφική το 1991 και είχαμε μια παράλληλη πορεία αλλά πιο πολύ πιστεύω θα λείψει σε όλους εσάς που αγαπήσατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο».
Κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», πριν να σηκώσει τα χέρια και το βλέμμα προς τον ουρανό για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα