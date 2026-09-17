«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», δείτε βίντεο
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Σάκης Ρουβάς Γιώργος Μαζωνάκης

«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», δείτε βίντεο

Ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε τα χέρια και τα βλέμμα προς τον ουρανό για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του»: Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη και τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», δείτε βίντεο
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Με λόγια καρδιάς μίλησε ο Σάκης Ρουβάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη το βράδυ της Τετάρτης σε συναυλία στην Κύπρο.

Ο Σάκης Ρουβάς έκανε λόγο για «απώλεια ενός μεγάλου και καλού φίλου, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, μιας υπέροχης προσωπικότητας πολύ ξεχωριστής και πολύ διαφορετικής από όλους όσους γνώριζα».

Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «με τον Γιώργο μοιραστήκαμε πολύ σπουδαίες στιγμές όχι τόσο πάνω αλλά κάτω από τη σκήνη, εκεί που είδα το πραγματικό μεγαλείο της καρδιάς του, της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του»

Αφού είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη «θα μου λείψει», ο Σάκης Ρουβάς θυμήθηκε, ακόμα, ότι «ξεκινήσαμε μαζί στην ίδια δισκογραφική το 1991 και είχαμε μια παράλληλη πορεία αλλά πιο πολύ πιστεύω θα λείψει σε όλους εσάς που αγαπήσατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο».

Κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», πριν να σηκώσει τα χέρια και το βλέμμα προς τον ουρανό για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

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